Tor-Wahnsinn in roten Trainingsshirts: Oberligist verpasst Sieg

Schon vor dem Anpfiff gab es die erste Kuriosität: Beide Mannschaften wollten ursprünglich in weißen Trikots auflaufen. Schließlich musste die Backnanger Mannschaft in ihren roten Trainingsshirts ohne Rückennummer antreten. Doch die Emotionen kochten schnell hoch, als das Spiel begann. Bereits in der 10. Minute verhinderte der Querbalken die Backnanger Führung, als Lukas Glaser von links flankte und ein Esslinger Verteidiger vor Fabijan Domic an den Ball kam. Fast im Gegenzug war es der Backnanger Keeper Maurice Brauns, der im Eins-gegen-Eins-Duell gegen Florian Nikl den ersten Gegentreffer bravourös verhinderte. Es war von Beginn an ein packender Vorgeschmack auf eine völlig verrückte Partie.

Ein fesselnder Offensivwirbel in einer dramatischen ersten Hälfte

In der 11. Minute folgte der Lohn für den enormen Aufwand: Lukas Hornek wühlte sich über die rechte Seite in den Strafraum durch und spielte im Fallen ab in die Mitte, wo Neuzugang Max Stumm im zweiten Versuch aus wenigen Metern zum 0:1 einnetzte. Nur drei Minuten später, in der 14. Minute, brandete erneut Jubel auf. Schön über links gespielt, bediente Glaser den Ball steil nach vorne, Stumm legte ab in die Mitte und Domic sprintete eiskalt und schnörkellos in den freien Raum, um das 0:2 zu erzielen.

Der Gegner steckte jedoch nicht auf. In der 15. Minute marschierte Laurenziu Biemel frei im Mittelfeld und zog aus 22 Metern aus vollem Lauf ab – Brauns streckte sich vergebens, und die Kugel schlug im oberen Eck zum 1:2 ein. Die TSG drängte unbändig weiter: In der 17. Minute flog ein Volleyschuss von Tim Pöhler abgefälscht zur Ecke, und in der 19. Minute packte Marlon Suckut einen Kracher aus, der jedoch zur dritten Ecke in Folge abgeblockt wurde.

Esslingen agierte nun mutig und brachte die Backnanger Defensive durch Ballgewinne und schnelle Umschaltszenen zweimal in arge Bedrängnis. Doch in der 27. Minute schlug die Stunde von Pöhler: Nach einem Zuckerpass von Giuliano Greco in die Spitze grätschte ein Verteidiger zu spät, und Pöhler legte die Kugel am Keeper vorbei zum 1:3 ins Netz.

Die Freude währte kurz, denn nach einer Großchance in der 29. Minute, bei der Biemel einen Freistoß vom Strafraumrand ausführte und Brauns rechtzeitig abtauchte, den Nachschuss unter sich begrub, folgte in der 35. Minute das 2:3 durch Timo Müller nach einem Ballverlust der Backnanger im Mittelfeld, woraufhin Müller frei durch war und einschob.

Großes Wechselkarussell und ein bitterer Ausgleich kurz vor Schluss

Zur zweiten Halbzeit vollzog Backnang einen radikalen Schnitt. Gleich sieben Wechsel wurden zeitgleich durchgeführt: Noel Leandro Guerriero kam für Suckut, Niklas Benkeser ersetzte Charalambos Parharidis, Lukas Böhm übernahm für Luca Battista, Will Jorge de Sousa Carvalho Baio kam für Domic, Arda Gürsel ersetzte Glaser, Sidar Demirköprü kam für Pöhler, und Cayan Demirköprü ersetzte Hornek.

Das unterhaltsame Hin und Her ging in der 53. Minute mit vielen Strafraumszenen unvermindert weiter. In der 55. Minute keimte große Hoffnung auf, als nach einem Eckball von rechts Esslingen den Ball nicht geklärt bekam und Benkeser aus der Drehung unhaltbar zum 2:4 in die Maschen ftraf. In der 61. Minute hatte Sidar Demirköprü Pech, als er von links in den Strafraum eindrang und aus spitzem Winkel den langen Pfosten traf.

Nach einem flachen Freistoß von Böhm in der 78. Minute, den der Torwart zur Ecke rettete, kippte die Partie emotional. In der 80. Minute verkürzte Nikl nach einem schnellen Gegenstoß und cleveren Querpass von Louis Majhen auf 3:4. Nur vier Minuten später, in der 84. Minute, unterlief den Backnangern im Aufbauspiel ein Ballverlust, der mit einem Foul gestoppt werden konnte – den fälligen Foulelfmeter verwandelte Majhen zum 4:4-Ausgleich.

In den Schlussminuten fehlte es der TSG sichtlich an defensiver Abstimmung, und nach vorne lief nicht mehr allzu viel zusammen, bis der Unparteiische die Partie beendete. Bemerkenswert bleibt der Vergleich: Vor zwei Jahren gab es dieses Murr-Neckar-Duell schon einmal, als die TSG durch Tore von Sebastian Gleißner und Antonio Babic knapp mit 2:1 gewann. Aus jener Mannschaft standen heute nur noch fünf Akteure auf dem Platz.

Die enorme emotionale und physische Bürde des anstehenden Doppelspieltags

Nach diesem mitreißenden, aber am Ende schmerzhaften Unentschieden bleibt der TSG-Mannschaft keine Zeit zur Besinnung. Die Sommervorbereitung kennt keine Gnade, und das bevorstehende Wochenende konfrontiert das Team mit einer gewaltigen doppelten Aufgabe. Für die Spieler gilt es, das Erlebte emotional zu verarbeiten und die Lehren aus den defensiven Mängeln unverzüglich umzusetzen.