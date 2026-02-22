Tor-Wahnsinn in Bornim und Zepernicker Verfolgungsjagd

– Foto: Franziska Lindhorst

In den Nachholspielen vom 12. Spieltag der Landesliga Nord trotzten die Mannschaften den widrigen Bedingungen, auch wenn das Wetter seinen Tribut forderte. Während die Partien zwischen dem Angermünder FC und dem BSC Fortuna Glienicke sowie zwischen dem SV Eintracht Alt Ruppin und dem FC 98 Hennigsdorf aufgrund der Witterungsverhältnisse abgesagt wurden, brannten die verbliebenen Teams auf dem Rasen ein wahres Feuerwerk ab. In der Tabelle festigt die SG Zepernick ihren Status als erster Verfolger des einsamen Spitzenreiters SV Viktoria, während die SG Bornim am Ende des Tableaus weiterhin mit dem Rücken zur Wand steht.

Vor 40 Zuschauern entwickelte sich in Schwedt eine intensive Begegnung. Die Hausherren zeigten sich entschlossen und gingen in der 23. Minute durch Maxim Kath mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Rafal Mackowski in der 51. Minute auf 2:0 und schien die Weichen vorzeitig auf Sieg zu stellen. Doch die Gäste aus Falkensee bewiesen Moral: Nur drei Minuten später, in der 54. Minute, gelang Niklas Tille der Anschlusstreffer zum 2:1. Es entwickelte sich eine Zitterpartie, die erst kurz vor dem Ende entschieden wurde. In der 84. Minute erlöste Szymon Wierzchowski den FC Schwedt mit seinem Treffer zum 3:1-Endstand und sicherte damit wichtige Punkte im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.

Was die 69 Zuschauer in Bornim erlebten, glich einer sportlichen Achterbahnfahrt der Gefühle. Die SG Zepernick unterstrich von Beginn an ihre Ambitionen auf den Aufstieg und überrollte das Tabellenschlusslicht in der Anfangsphase förmlich. Kevin Mark eröffnete das Tor-Festival bereits in der 7. Minute mit dem 0:1. Nur wenig später, in der 10. Minute, erhöhte Paul Maurer auf 0:2. Als Justin Pehl in der 28. Minute das 0:3 erzielte, drohte der SG Bornim ein Debakel.

Doch die Hausherren zeigten Herz: Eric Kuhlmann verkürzte in der 31. Minute auf 1:3. Die Hoffnung währte jedoch nur bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte, als Theo Heinke in der 45.+1 Minute den 1:4-Pausenstand markierte. Direkt nach dem Wiederanpfiff keimte in der 47. Minute erneut Hoffnung bei Bornim auf, als Eric Kuhlmann mit seinem zweiten Treffer auf 2:4 stellte. Zepernick reagierte jedoch eiskalt: Moritz Schöps traf in der 53. Minute zum 2:5, gefolgt von Lesley Park, der in der 63. Minute das 2:6 nachlegte. Paul Maurer schraubte das Ergebnis in der 66. Minute mit seinem zweiten Tor auf 2:7 hoch. Trotz des aussichtslosen Rückstands gab sich Bornim nicht auf und betrieb in der Schlussphase Schadensbegrenzung. Marlon Gründel traf in der 68. Minute zum 3:7, und Anton Grocholl setzte in der 73. Minute den Schlusspunkt zum 4:7 in einer denkwürdigen Partie.

Während Zepernick mit 32 Punkten den zweiten Tabellenplatz festigt, bleibt die SG Bornim mit lediglich zwei Punkten auf dem letzten Rang der Landesliga Nord Brandenburg. Ganz oben thront weiterhin unangefochten der SV Viktoria mit beeindruckenden 43 Punkten nach 15 Spielen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________