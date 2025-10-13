– Foto: Gregor Wurdel

Tor vom Mittelkreis: Danny Lutz überrumpelt Hackenheim Baumholderer trifft aus dem Mittelkreis heraus zum entscheidenden 1:0 für die Gäste Verlinkte Inhalte Landesliga West VfR Baumholder TuS Hackenheim Danny Lutz

Hackenheim. Schon die dritte Heimniederlage in dieser Saison der Landesliga West musste der TuS Hackenheim am späten Sonntagnachmittag im Duell gegen den VfR Baumholder einstecken. Eine Niederlage, die absolut vermeidbar war und die vor allem auf einem genialen Moment von VfR-Akteur Danny Lutz zurück ging: Der 28-Jährige profitierte in der 26. Minute von einem Abspielfehler im TuS-Mittelfeld und zog noch aus dem Mittelkreis direkt ab. Die Kugel senkte sich hinter einem chancenlosen Keeper Pascal Pies in die Maschen. Die 150 Zuschauer am Felseneck mussten Beifall und Anerkennung zollen.

Das Tor war der Moment, in dem die Hausherren die Partie mehr und mehr in die Hand nahmen. In den Anfangsminuten haderte Spielertrainer Tim Hulsey mit dem Auftritt seiner stark ersatzgeschwächten Elf, die etwa ohne Christoph Menger, Pierre Merkel oder Niklas Schneider auskommen musste und sich durch eine zu komplizierte Spielweise immer wieder selbst in die Bredouille brachte. „Da haben wir dem Gegner viel zu viele Möglichkeiten gegeben, waren hinten wie in einem Tunnel“, so Hulsey. Nach dem Gegentreffer agierten beide Teams dann auf Augenhöhe, der TuS bekam mit zunehmender Spieldauer immer mehr Feldvorteile und entsprechend auch Torchancen. Gestern, 17:00 Uhr TuS Hackenheim TuS Hackenheim VfR Baumholder VfR Baumholder 0 1 Abpfiff + Video