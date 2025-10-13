Tor vom Mittelkreis: Danny Lutz überrumpelt Hackenheim

Hackenheim. Schon die dritte Heimniederlage in dieser Saison der Landesliga West musste der TuS Hackenheim am späten Sonntagnachmittag im Duell gegen den VfR Baumholder einstecken. Eine Niederlage, die absolut vermeidbar war und die vor allem auf einem genialen Moment von VfR-Akteur Danny Lutz zurück ging: Der 28-Jährige profitierte in der 26. Minute von einem Abspielfehler im TuS-Mittelfeld und zog noch aus dem Mittelkreis direkt ab. Die Kugel senkte sich hinter einem chancenlosen Keeper Pascal Pies in die Maschen. Die 150 Zuschauer am Felseneck mussten Beifall und Anerkennung zollen.
Das Tor war der Moment, in dem die Hausherren die Partie mehr und mehr in die Hand nahmen. In den Anfangsminuten haderte Spielertrainer Tim Hulsey mit dem Auftritt seiner stark ersatzgeschwächten Elf, die etwa ohne Christoph Menger, Pierre Merkel oder Niklas Schneider auskommen musste und sich durch eine zu komplizierte Spielweise immer wieder selbst in die Bredouille brachte. „Da haben wir dem Gegner viel zu viele Möglichkeiten gegeben, waren hinten wie in einem Tunnel“, so Hulsey. Nach dem Gegentreffer agierten beide Teams dann auf Augenhöhe, der TuS bekam mit zunehmender Spieldauer immer mehr Feldvorteile und entsprechend auch Torchancen.
Die beste Gelegenheit vergab der in der Pause eingewechselte Jasper Brede, der das Kunststück fertig brachte, aus drei Metern das völlig leere Tor zu verfehlen. „Wenn er die Szene nochmal sieht, wird er es selbst kaum glauben.“ Hulsey hatte da umgestellt, aus einem 5-2-2-1 ein 4-4-2-System gemacht. Die Folge waren einige Hochkaräter und das Wissen, „dass wir das Spiel garantiert noch gewinnen können, wenn wir den Ausgleich machen.“ Weil das aber nicht so war, nahmen die Gäste die Zähler mit in den Westrich. Am Felseneck blieb die Erkenntnis, dass die Jungs alles gegeben hatten und trotz der vielen Ausfälle eine echte Mannschaft auf dem Platz stand, die füreinander fightet und die mindestens mithalten kann. Am kommenden Freitag (19.30 Uhr) steht die Begegnung beim TuS Rüssingen an. Dann sollte das Runde wieder ins Eckige fliegen.