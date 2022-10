Tor und Platzverweis für Jaouadi bei 04/19-Reserve Bezirksligist Ratingen 04/19 II leiht zwei Stürmer aus dem Oberliga-Kader aus, verliert bei Rhenania Bottrop aber letztlich 1:4.

Ratingen 04/19 II hat einfach kein Spielglück. So war es auch bei Fortuna Bottrop. Am Ende hieß es 1:4 (1:1). Dabei sah es vor dem Anpfiff gut aus, denn Trainer Ali Basboga konnte sich zwei Offensivspieler aus dem Oberliga-Kader ausleihen: Moses Lamidi und Nabil Jaouadi. Damit waren die Ausfälle der erkrankten Abwehrspieler Heckhoff und Dobry sowie des Stürmers Yoshioka mehr als kompensiert.

Dennoch gerieten die Gäste nach einer Standardsituation mit 0:1 in Rückstand (19.). Zehn Minuten später schien der Ausgleich fällig, doch Lamidi scheiterte mit einem Elfmeter am Bottroper Torwart. Drei Minuten später eroberte Florian Stoll den Ball im Mittelfeld, leitete ihn auf Lamidi weiter, der mit einem schönen Steckpass Jaouadi in Szene setzte, der zum 1:1 vollendete.

Nun begann die große Zeit von Ratingens Torwart Daniel Robrecht. In der 40. Minute wehrte er einen Elfmeter bravourös ab und auch den Nachschuss. Dann sah Jaouadi nach einem Laufduell mit einem Bottroper, der zu Boden fiel, die Rote Karte – so musste 04/19 II die zweite Halbzeit in Unterzahl spielen. Und das wussten die Gastgeber zu nutzen. Sie hatten plötzlich mehr Freiräume und schlossen einen Konter zur 2:1-Führung ab (53). Sieben Minuten später hielt Robrecht den zweiten Elfmeter samt Nachschuss, die Gäste lösten nun ihre Viererkette auf, um die Offensive zu stärken. Doch der Schuss ging nach hinten los. Während die Ratinger ihre vielversprechenden Chancen nicht nutzen konnten, trafen die Gastgeber zum 3:1 (74.) und 4:1 (87.).