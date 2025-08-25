Tor-Spektakel zum Auftakt: Kolkwitzer SV setzt Ausrufezeichen

Was für ein Auftakt in Saspow! Der Vizemeister der Vorsaison musste gegen den VfB Herzberg 68 früh einem Rückstand hinterherlaufen. Zunächst brachte Rocco Schwonke die Gäste per Foulelfmeter in der 13. Minute in Führung und legte nur elf Minuten später zum 0:2 nach. Doch Saspow kämpfte sich zurück: Jeremy Soydt verkürzte in der 42. Minute auf 1:2, ehe Dennis Schelske in der 62. Minute den Ausgleich erzielte. Stephan Liepack traf nur drei Minuten später zum 2:3 für Herzberg, ehe ein unglückliches Eigentor von Jakub Duben in der 69. Minute den 3:3-Endstand besiegelte. In der 70. Minute sah Stephan Liepack zudem Gelb-Rot. ---

Der TSV 1878 Schlieben startete erfolgreich in die neue Saison und setzte sich vor heimischem Publikum gegen den Spremberger SV 1862 durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit avancierte Maurice Donath zum Matchwinner: Mit einem Doppelpack in der 47. und 53. Minute stellte er den 2:0-Endstand her. Für Schlieben ein Auftakt nach Maß, während Spremberg bereits früh unter Druck gerät. ---

In einem umkämpften Duell setzte sich der FC Bad Liebenwerda knapp durch. Nach einer chancenarmen ersten Hälfte verwandelte Johannes Hennig in der 76. Minute einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung. Axel Hübner erhöhte in der 89. Minute auf 2:0, ehe Fawad Husseini in der 90. Minute für Großräschen noch verkürzen konnte. Am Ende sicherte sich Liebenwerda drei wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten. ---

Die SG Eintracht Peitz feierte ein beeindruckendes Comeback in der Landesklasse Süd. Clemens Amsel brachte Germania Peickwitz zwar in der 44. Minute in Führung, doch in der zweiten Hälfte drehte Peitz auf: Leon Stumpfeldt glich in der 66. Minute aus, bevor Lucas Lehmann mit einem Hattrick in der 75., 80. und 89. Minute den 4:1-Auswärtserfolg perfekt machte. Peitz setzt damit gleich am ersten Spieltag ein Ausrufezeichen. ---

Aufsteiger FSV Rot-Weiß Luckau begann sein Abenteuer in der Landesklasse mit einem Heimsieg gegen den SV Lausitz Forst. Zwar brachte Dominik Patsch die Gäste in der 45. Minute in Führung, doch Luckau bewies Moral: John Luca Prill glich in der 69. Minute aus, und Kilian-Joel Schmidt traf in der 78. Minute zum viel umjubelten 2:1-Siegtreffer. Damit sorgt der Neuling gleich zum Auftakt für eine kleine Überraschung. ---

Ein Traumstart für Aufsteiger SG Sielow! Mohamed Aziz Ben Younes erzielte in der 31. Minute die Führung, doch nur fünf Minuten später glich Lennard Mund für die SG Groß Gaglow aus. In der zweiten Halbzeit drehte Sielow dann richtig auf: Erneut Mohamed Aziz Ben Younes brachte die Gastgeber in der 50. Minute wieder nach vorne, ehe Stanley Hauptstein in der 66. Minute alles klar machte. Mit diesem 3:1-Erfolg startet Sielow perfekt in die Saison. ---

Der SC Spremberg 1896 begann mit einem wichtigen Heimsieg gegen die SG Friedersdorf. Pascal Scheider traf bereits in der 22. Minute zur Führung, Christian Rihm erhöhte in der 61. Minute auf 2:0. David Wagner brachte Friedersdorf in der 70. Minute noch einmal heran, doch Spremberg brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. In einer hektischen Schlussphase sahen Alexander Staude (75., SC Spremberg) und Tim Lukas Wolff (90., SG Friedersdorf) jeweils die Rote Karte. ---