Tor-Spektakel in Hamborn, Abstiegs-Fernduell für Überruhr und Styrum

Schon am Mittwochabend startete das Saisonfinale der Bezirksliga, Gruppe 6 in die Woche, als Rheinland Hamborn Aufsteiger Fatihspor Essen 2001 mit einem spektakulären 5:4-Endergebnis bezwang. Am Sonntag folgen dann die restlichen Begegnungen, das Hauptaugenmerk liegt dabei auf zwei Partien: Während der 1. FC Mülheim-Styrum bei SuS 09 Dinslaken vorspielt, ist Aufsteiger TSV Bruckhausen auswärts beim Mülheimer SV auf drei Punkte angewiesen.

Sollte der TSV leer ausgehen, würde es in die Abstiegsrelegation zur Kreisliga A gehen. Im Falle eines Sieges stünden mindestens zwei Entscheidungsspiele gegen die GSG Duisburg an. Wenn Dinslaken mitspielt, bedeutet dies sogar den direkten Klassenerhalt. Styrum wäre bei einem eigenen Sieg in jedem Fall gerettet. Parallel kommt es derweil zum Spitzenspiel zwischen Meister SC Werden-Heidhausen und Verfolger DJK Sportfreunde Katernberg, bei dem es allerdings um nichts Zählbares mehr geht.