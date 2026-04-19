​Tor-Spektakel in der Kreisliga A2: SpVgg Lindau entführt drei Punkte

​Die Gäste aus Lindau erwischten den besseren Start. Nach einer Vorarbeit von Fabio Di Modugno brachte Kaan Basar die Spielvereinigung bereits in der 8. Minute mit einem platzierten Vollspannschuss aus 16 Metern in Führung. Lindau blieb spielbestimmend und erhöhte in der 33. Minute durch Oktay Leyla folgerichtig auf 0:2.

​Kurz vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst verkürzte Domenique Walter per Foulelfmeter für die SGA (41.), doch nur drei Minuten später stellte Tarik Hadzic den alten Abstand wieder her. Sein direkter Freistoß aus 25 Metern schlug unhaltbar zum 1:3-Pausenstand ein.