​Tor-Spektakel in der Kreisliga A2: SpVgg Lindau entführt drei Punkte

Die Gäste aus Lindau erwischten den besseren Start. Nach einer Vorarbeit von Fabio Di Modugno brachte Kaan Basar die Spielvereinigung bereits in der 8. Minute mit einem platzierten Vollspannschuss aus 16 Metern in Führung. Lindau blieb spielbestimmend und erhöhte in der 33. Minute durch Oktay Leyla folgerichtig auf 0:2.
Kurz vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst verkürzte Domenique Walter per Foulelfmeter für die SGA (41.), doch nur drei Minuten später stellte Tarik Hadzic den alten Abstand wieder her. Sein direkter Freistoß aus 25 Metern schlug unhaltbar zum 1:3-Pausenstand ein.
Die SG Argental kam mit viel Schwung aus der Kabine. In der 53. Minute verwandelte Marius Späth einen weiteren Foulelfmeter zum 2:3-Anschluss. Die Gastgeber drückten nun auf den Ausgleich, während Lindau durch Konter gefährlich blieb. In der 72. Minute belohnte Justin Schmid die Bemühungen der Hausherren, als er nach einer Ecke per Kopf zum 3:3-Ausgleich traf.
In einer hitzigen Schlussphase mit Chancen auf beiden Seiten bewies die SpVgg Lindau den längeren Atem. In der 87. Minute leitete Lindaus Torhüter Schrottner mit einem schnellen Abspiel den entscheidenden Angriff ein. Über Giuseppe Boccuto gelangte der Ball zu Oktay Leyla, der SGA-Schlussmann Schorer umkurvte und zum 3:4-Endstand einschob.
Trotz einer sechsminütigen Nachspielzeit gelang der SG Argental kein erneuter Ausgleich mehr, sodass die Gäste einen knappen, aber aufgrund der Effizienz verdienten Auswärtssieg feierten.