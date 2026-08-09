Tor-Spektakel in Brebach

Die SG Marpingen-Urexweiler stand am Sonntag im Auswärtsspiel beim Spitzenteam SC Halberg Brebach kurz vor der großen Überraschung. Das Team von Trainer Adetunji Adeyemi führte nach Treffern von Peter Wilhelm (2.) und Jonas Klos (14.) schnell mit 2:0. Die Saarbrücker konnten zwar noch vor der Pause durch Brendon Muqai anschließen, doch unmittelbar nach der Pause konnte Laurenz Alt den alten Abstand wieder herstellen (46.). Doch innerhalb von zwei Minuten konnten die Brebacher ausgleichen. Jonas Weber (72.) erreichte den zweiten Anschluss, Salman Kötüz glückte der Ausgleich (73.) und Mario Pokar brachte sein Team mit einem verwandelten Strafstoß sogar in Führung (88.).

Das letzte Wort hatte aber der Gast aus dem Landkreis St. Wendel, Luca Schummer sicherte in der letzten Aktion den überraschenden Punktgewinn. "Wenn uns jemand heute morgen gesagt hätte, dass wir hier bei einem haushohen Favoriten einen Punkt holen, hätten wir das nicht geglaubt. Nun muss ich sagen, dass wir sie im eigenen Stadion im Griff hatten. Wir hätten ja sogar höher führen können. Wir hatten einen eigenen Konter, fangen im Gegenzug das 3:3. Doch mit der letzten Aktion haben wir dann noch einen Treffer machen können", sagte der Gäste-Trainer nach dem Spiel. Günther Erhardt, der SCB-Trainer, meinte: "Wir haben die Startphase komplett verschlafen, waren viel zu weit weg von den Leuten und haben verdient zurück gelegen. Dann kommen wir noch zum Anschluss, aber als sie direkt nach der Pause das 1:3 machen, war die Messe fast gelesen. Dennoch kamen wir wieder ran, konnten ausgleichen und durch einen Strafstoß sogar in Führung gehen. Am Ende sind vier Gegentreffer aber zu viel, auch wenn wir ein sehr junges Team haben. Für das Freitag-Spiel in Eppelborn kommt Sebastian Lück zurück".