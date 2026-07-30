Tor-Spektakel im Kreispokal: Lathen dreht 0:2-Rückstand im Derby

Der VfL Rütenbrock ist für seinen gepflegten Offensivfußball bekannt. Das stellte die Heimelf unter dem neuen Trainer Jörg Brunen sofort unter Beweis. Für den Coach war es das erste Pflichtspiel nach seinem Wechsel von Erika/Altenberge II. Seine Mannschaft erwischte einen absoluten Traumstart. Bereits in der 22. Minute traf Marek Heyne nach einem schnellen Angriff über die linke Seite zum 1:0. Nur fünde Minuten später legten die Hausherren direkt nach. Über die rechte Außenbahn wurde ein prima Angriff vorgetragen. Der Ball wurde mustergültig quergelegt, sodass Niklas Müller perfekt in Position gebracht wurde und eiskalt zum 2:0 ausholen konnte. Rütenbrock schien sich der Sache sicher zu sein. Die Führung war auf Basis der ersten Halbzeit auch nicht unverdient. Die Lathener Hintermannschaft wackelte defensiv gewaltig. Trainer Maik von Lintel gab nach dem Spiel offen zu: ,,In der ersten Halbzeit war das Spiel recht ausgeglichen, was die Chancen angeht. Rütenbrock hatte jedoch vielleicht ein bisschen mehr vom Spiel und ging dann auch mit einer verdienten Führung in die Pause."

Doch wer den frischgebackenen Kreisliga-Meister abschreibt, kennt diese Truppe schlecht. Nach dem zähen Titelkampf gegen Flechum und Wesuwe steckte die Mannschaft voller Moral. In der 32. Minute schlug die Stunde der Erfahrung. Mittelfeldstratege Tim Gerdelmann, weit über 30 Jahre alt, nahm Maß. Sein spektakulärer Weitschuss schlug zum 2:1-Anschluss im Netz ein. Nur wenig später bewies der Routinier erneut seine Klasse. Mit einem genialen Pass aus dem Mittelfeld bediente er über links den jüngsten Spieler auf dem Platz. Der junge Dominic Dickmann blieb cool und vollendete zum 2:2-Ausgleich. Zwar traf Rütenbrocks Linksverteidiger Markus Germer mit einem fantastischen Distanzschuss noch vor dem Pausenpfiff zum 3:2, doch Lathen hatte eindrucksvoll bewiesen, dass mit ihnen an diesem Abend zu rechnen war.

Taktischer Fehler bestraft

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Geschehen komplett, da die Gäste nun deutlich stärker agierten. In der zweiten Halbzeit waren wir dann die klar bessere Mannschaft, betonte Maik von Lintel später stolz. ,,Die schwierigen Momente auf dem Platz haben wir mit vollem Einsatz und einem starken Torwart überstanden, sodass wir am Ende das Spiel verdient gewonnen haben." Rütenbrock machte hingegen den entscheidenden Fehler. Die Hausherren zogen sich zurück, stellten das Fußballspielen ein und wollten den Vorsprung verwalten. Sie lauerten nur noch auf Fehler der Gäste. Das rächte sich bitter. Der VfL ließ in der Defensive viel zu große Lücken entstehen. Lathen fing die Bälle im Zentrum ab und schaltete blitzschnell um. Angetrieben von enormer Willenskraft und unbändigem Einsatz holten sich die Gäste die zweiten Bälle. In der 63. Minute nutzte der eingewechselte Simon Böwer den Raum perfekt und erzielte das hochverdiente 3:3.

Pokal-Drama in der Schlussphase

In der glühenden Abendsonne mobilisierten beide Teams die letzten Kraftreserven. Rütenbrock erarbeitete sich zwar noch vereinzelte Chancen, machte aber viel zu wenig daraus. Trainer Jörg Brunen bilanzierte enttäuscht: In der Offensive haben wir unsere Chancen leider nicht konsequent genutzt, während wir in der Defensive phasenweise einfach ein bisschen zu anfällig gewesen sind. Am Ende gaben der pure Durchsetzungswille und die Fitness der Gäste den Ausschlag. Brunen musste neidlos anerkennen: ,,Hinten raus hat es Lathen einfach besser gemacht. Die Mannschaft wirkte in der Schlussphase ein bisschen frischer und fitter als wir." In der dramatischen Schlussphase belohnte sich der Aufsteiger für seinen Kampfgeist. Francis Muyumba Muteba und erneut Dominic Dickmann drehten die Partie mit zwei perfekt ausgespielten Angriffen zum 3:5-Endstand. Während Rütenbrock für seine Passivität bestraft wurde, feierte Lathen einen am Ende verdienten Auswärtssieg und stürmt in Runde zwei.

VfL Rütenbrock: Böllering, S. Müller, Germer, Heyne, J. Müller, Fischer, Stevens, Korte, N. Müller (86. Jaspers), Hermes, M. Müller (75. Kamp)

SV Raspo Lathen: Pennemann, Pötker, Schweitzer (75. Hopster), Meyering (89. Hagemann), Muyumba Muteba, Dickmann, Gerdelmann (86. Feringa), Funke, van den Wildenberg, Deters, Janßen (60. Böwer)

Tore: 22. Heyne 1:0, 27. N. Müller 2:0, 32. Gerdelmann 2:1, 42. Dickmann 2:2, 45. Germer 3:2, 63. Böwer 3:3, 83. Muyumba Muteba 3:4, 90. Dickmann 3:5