Tor-Spektakel im Derby: SV Babelsberg 03 rettet ein 3:3

Am 5. Spieltag der Regionalliga Nordost stand das brisante Brandenburg-Duell zwischen dem SV Babelsberg 03 und dem Aufsteiger RSV Eintracht 1949 auf dem Programm. Unter der Cheftrainer Michael Braune strebten die Filmstädter vor 3120 Zuschauern nach einem Erfolgserlebnis im Nachbarschaftsduell. Die Gäste, trainiert von Thomas Franke, erwiesen sich jedoch als der erwartet unangenehme und kampfstarke Kontrahent, sodass sich von Beginn an eine hochgradig emotionale und umkämpfte Begegnung entwickelte.

Turbulente erste Hälfte bringt den Ausgleich

Die Partie begann mit einem Rückschlag für die Hausherren, als Isma Baraze Adam in der 12. Minute den Ball zur 0:1-Führung für die Gäste im Tor unterbrachte. Babelsberg steckte diesen Dämpfer jedoch unbeeindruckt weg und drängte in der Folge auf den Ausgleich. Die Belohnung für den betriebenen Aufwand folgte in der 36. Minute: Lukas Lämmel traf zum umjubelten 1:1-Zwischenstand. Mit diesem Ergebnis ging es schließlich nach einer intensiven ersten Halbzeit in die Kabinen.

Wohnortwechsel der Führung im zweiten Durchgang

Nach dem Seitenwechsel drehten die Babelsberger das Spiel vollends, als Theo Ogbidi in der 49. Minute zur 2:1-Führung vollendete. Doch der Gast schlug eiskalt zurück. Erneut war es Isma Baraze Adam, der in der 61. Minute zum 2:2 ausglich und in der 77. Minute sogar seinen dritten Treffer des Tages nachlegte, womit er die Eintracht mit 2:3 in Front brachte. Die Hausherren warfen in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne und bewiesen Moral. In der 90.+12 Minute war es schließlich Joshua Okpalaike, der mit dem Treffer zum 3:3-Endstand den Ausgleich erzwang und den Babelsberger Anhang erlöste.

Blick auf die Tabellensituation der Konkurrenten

Durch dieses Remis belegt der SV Babelsberg 03 nach fünf Spielen mit einer Bilanz von 1-2-2 und 8:9 Toren derzeit den 12. Platz. Der RSV Eintracht 1949 ordnet sich mit 6 Punkten direkt davor auf dem 11. Platz ein. An der Spitze der Tabelle steht der FC Rot-Weiß Erfurt auf dem 1. Platz, gefolgt vom Chemnitzer FC (2. Platz), dem FC Erzgebirge Aue (3. Platz), dem FC Carl Zeiss Jena (4. Platz) und der VSG Altglienicke auf Rang 5.