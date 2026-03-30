Tor-Spektakel endet im Hochwald-Desaster

Nicht zu beneiden war Hochwald-Torwart Jan Niklas Koltes, der bei den Gegentoren zwar weitestgehend machtlos war, aber gleich sieben Stück kassierte. – Foto: Hans Krämer

Knapp eine Woche nach dem überzeugenden 2:0 beim VfB Wissen war Trainer Fabian Mohsmann am Samstag „enttäuscht und sprachlos – so habe ich uns in den rund zehn Jahren meiner Trainertätigkeit hier fast noch nie gesehen“.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff schauten sich viele der 145 Zuschauer ungläubig an: In den ersten 45 Minuten hatten sie ein vogelwildes Spiel mit jeweils vier Treffern auf beiden Seiten gesehen. Wer dahinter ein Offensivfeuerwerk auf hohem spielerischen Level vermutet, täuscht: Fast jeder Schuss war im ersten Durchgang drin. Die Abwehrreihen der SG Hochwald und der SG 99 Andernach präsentierten sich da in einem weitestgehend desolaten Zustand, der sich nicht auf Rheinlandliganiveau bewegte.

In der dritten Minute startete das Torfeuerwerk: Andernach zeigte seine Stärken im Umschaltspiel und ging nach einer gelungenen Kombination durch Darian Dshabrailows Schuss ins lange Eck in Führung. Die Gastgeber standen neben sich, verloren nahezu alle wichtigen Zweikämpfe und wirkten fast abwesend. Bezeichnend, wie das 0:2 fiel: Erst schlug Dylan Diop den Ball überhastet ins Toraus. Bei der anschließenden Ecke gelang es Drinor Demiraj, aus kürzester Distanz einzunicken (17.). Das Anschlusstor zum 1:2 durch den von Leon Schmitz an Till Weber verwirkten und von Nils Hemmes verwandelten Foulelfmeter (18.) sorgte noch nicht für Sicherheit im Auftritt der Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden. Ein einfacher Pass in die Tiefe von Leon Schmitz auf Mike Borger reichte aus, um die Abwehr der Hausherren erneut ganz alt aussehen zu lassen (26.).

Andernach agierte bis zur Pause aber auch sehr wacklig in der Abwehr, kassierte nach Pass von Tobias Lenz durch Louis Baldes das 2:3 (32.). Ein Gewaltschuss von Kapitän Andre Paulus aus halbrechter Position landete zum 3:3 im Tor (40.), und als Paulus mit seinem diesmal zentral abgegebenen, haltbaren Distanzschuss SG-99-Keeper Luca Bolz zum 4:3 überwunden hatte, war die Partie gedreht (42.). Hinten bekam die SG Hochwald aber weiter keine Ruhe rein. Andernach setzte sich so in der Nachspielzeit im Strafraum über links durch. Der überragende, einst beim 1. FC Köln und Darmstadt 98 ausgebildete Borger legte quer auf Jan Engels, der den 4:4-Halbzeitstand markierte (45.+2).

Fabian Mohsmann, Trainer der SG Hochwald

„Wir haben die Basics vermissen lassen, die Tore viel zu einfach kassiert und dabei massig Geschenke verteilt“, musste Andre Paulus nach der Partie eingestehen. Das schwache Stellungsspiel und die mangelnde Zweikampfschärfe wurden seinem Team im zweiten Durchgang dann vollends zum Verhängnis. Während bei den Hochwäldern bis in die Schlussphase hinein offensiv nicht mehr viel ging, klappten defensiv teilweise die einfachsten Dinge nicht, Bim 4:5 durch Borger bekamen mehrere Akteure der gastgebenden Sportgemeinschaft den Ball nicht weg (54.). Nach einem Steilpass von Gian Luca Dolon lief Borger Jean-Baptiste Djamba weg und ließ dann auch noch Jan Niklas Koltes aussteigen (61.). Der Schlussmann verhinderte in den zweiten 45 Minuten eine durchaus mögliche Niederlage im zweistelligen Gegentor-Bereich. Machtlos war der gerade erst von einer langwierigen Meniskusverletzung wiedergenesene Koltes beim Zauber-Freistoß von Filip Reintges fast in den Winkel. Zuvor war der erst rund zehn Minuten vorher eingewechselte Tim Lübbers nach einer Notbremse gegen Dolon vom Platz geflogen.

Auch Andernachs Trainer Kim Kossmann wusste um das von schwachen Abwehrreihen geprägte Spiel in den ersten 45 Minuten, sah aber einen gerade danach ordentlichen Auftritt seiner Mannschaft, die verdient auch in der Höhe gewann.

Die Mentalität wollte sein Pendant Mohsmann den Hausherren nicht absprechen. Abschließend meinte er zum bitteren Elf-Tore-Spektakel, das die Abstiegssorgen wieder neu aufflammen lässt: „Aber Kommunikation, Verantwortung für den anderen übernahmen und vieles andere hat mir aber gefehlt. Das war blutleer. Ich hätte im Leben nicht mit einem 4:7 gegen eine Andernacher Mannschaft gerechnet, für die es im Gegensatz zu uns hier eigentlich um nichts mehr ging.“

SG Hochwald - SG 99 Andernach ⇥4:7 (4:4)

Hochwald: Koltes - Burg, Djamba (61. Merling), Diop (87. Steffes), Weber - Paulus, R. Mohsmann, Lenz - Baldes (71. Mertinitz), Stelker (81. Dres), Hemmes (71. Lübbers).

Andernach: Bolz - Engels, Schiffers, L. Schmitz, Drinor Demiraj (85. Kryeziu), Dshabrailow - Drilon Demiraj (85. Sekur), Weidenbach - Idrizi (61. Reintges) - Dolon, Borger (78. Wingenbach).

Schiedsrichter: Philipp Michels (Lissendorf)

Zuschauer: 145

Tore: 0:1 Darian Dshabrailow (3.), 0:2 Drinor Demiraj (17.), 1:2 Nils Hemmes (18./Foulelfmeter), 1:3 Mike Borger (26.), 2:3 Louis Baldes (32.), 3:3, 4:3 Andre Paulus (40., 42.), 4:4 Jan Engels (45.+2), 4:5, 4:6 Borger (54., 61.)., 4:7 Filip Reintges (82.).

Rot: Lübbers (82., Hochwald, Notbremse)