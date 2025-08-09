Tor-Spektakel beim VfL Halle 96 und späte Wende beim VfB Krieschow

Die Fortsetzung des 2. Spieltags in der NOFV-Oberliga Süd bot Drama, Tore und Spannung bis zur letzten Sekunde. Der VfL Halle und der RSV Eintracht 1949 lieferten sich ein wahres Offensivfeuerwerk mit acht Treffern, während der FC Einheit Wernigerode in Krieschow nach Rückstand in der Schlussphase noch den Auswärtssieg erkämpfte.

Der Bischofswerdaer FV 08 erwischte den deutlich besseren Start. Philipp Scharfe brachte die Gäste bereits in der 16. Minute mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause legte Eduard Hofmann nach: In der 35. Minute stellte er auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel zeigte Freital eine klare Reaktion. In der 82. Minute war es dann so weit: Bruno Schiemann verwandelte einen Elfmeter zum 1:2. Die Hoffnung war zurück – doch Bischofswerda verteidigte den knappen Vorsprung. ---

Von Beginn an entwickelte sich in Halle ein rasantes Spiel. Bereits in der 4. Minute brachte Jegor Jagupov die Gastgeber in Führung. Acht Minuten später legte Ludwig Bölke zum 2:0 nach. Der RSV Eintracht 1949 bewies jedoch Moral: Matthias Steinborn verkürzte in der 27. Minute per Elfmeter, und nur sechs Minuten später glich Saheed Mustapha aus. Nach der Pause erwischte Halle erneut den besseren Start. Joel Marks stellte in der 48. Minute auf 3:2, doch Tim Göth antwortete in der 57. Minute mit dem erneuten Ausgleich. Die Schlussphase blieb turbulent: Achilleas Oikonomidis brachte Halle in der 74. Minute wieder in Führung, ehe der RSV durch Tim Göth in der Nachspielzeit zum vielumjubelten 4:4-Endstand traf. ---

In Krieschow schien zunächst alles auf einen Heimsieg hinauszulaufen. Andy Hebler traf bereits in der 4. Minute zur frühen Führung. Lange Zeit hielten die Gastgeber diesen knappen Vorsprung, doch in der 71. Minute gelang Benjamin Crouse St. Louis der Ausgleich für Wernigerode. Das Spiel kippte nun, und in der 87. Minute brachte Nyger Hunter die Gäste mit seinem Treffer erstmals in Führung. Krieschow konnte darauf nicht mehr antworten, sodass Wernigerode die drei Punkte mit auf die Heimreise nahm. ---

Beide Mannschaften verloren ihr erstes Saisonspiel und wollen nun den Fehlstart vermeiden. Bautzen zeigte beim 2:4 in Stahnsdorf offensive Qualitäten, offenbarte jedoch Schwächen im Rückzugsverhalten. Grimma verpasste beim 1:2 gegen Freital trotz Heimvorteil einen Punktgewinn. Wer in dieser Partie verliert, findet sich erst einmal im unteren Drittel der Tabelle wieder – ein frühes Duell mit richtungsweisendem Charakter. ---

Rudolstadt startete mit einem 3:1-Auswärtssieg in Bischofswerda. Die Offensive zeigte sich flexibel. Lok Stendal hingegen unterlag beim Comeback in der Oberliga mit 0:2 gegen Plauen. Auch am zweiten Spieltag wartet mit Rudolstadt ein Gegner mit Anspruch – Stendal muss schnell in der Liga ankommen, um nicht in Rückstand zu geraten. ---

Plauen zeigte sich zum Auftakt als gereifter Absteiger. Ein 2:0 gab es zum Auftakt in Stendal. Nun geht es gegen Aufsteiger Glauchau, der zum Start mit 0:3 gegen Krieschow unterlag. Der VfB steht vor einer hohen Auswärtshürde. Die Offensivabteilung der Vogtländer wirkte bereits gut eingespielt – mit einem weiteren Sieg könnte sich Plauen im oberen Drittel festsetzen. ---

Sandersdorf startete mit einem wichtigen 2:1-Auswärtssieg in Wernigerode und wird nun von den eigenen Fans erwartet. Die Mannschaft zeigte sich kämpferisch stabil. Aufsteiger Heiligenstadt dagegen verlor das Debüt gegen Halberstadt mit 1:2, konnte jedoch mithalten. Ein Punktgewinn in Sandersdorf wäre ein Erfolg – doch die Gastgeber wollen ihre starke Frühform bestätigen. ---

