Tor-Orkan ohne Gnade: Garbsen schießt Steinhude mit 28 Treffern ab Tabellenführer Garbsener SC 67 zerlegt dezimierten SC Steinhude II – sieben Gäste-Spieler stemmen sich vergeblich von red · Heute, 11:28 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Was sich auf dem Platz der 4. Kreisklasse, Staffel 2, abspielte, glich über weite Strecken einem unaufhaltsamen Sturm. Der Garbsener SC 67 eröffnete den Torreigen bereits in der ersten Minute durch Amjad Elias und legte in rasanter Abfolge nach. Innerhalb von nur 25 Minuten stand es bereits 10:0 – ein Zwischenstand, der die Kräfteverhältnisse unmissverständlich offenlegte.

Die Gastgeber spielten sich in einen vermeintlichen Rausch, trafen aus nahezu jeder Lage und nutzten die personelle Unterzahl der Gäste konsequent aus. Besonders auffällig: Miroslaw Plebaniak, Patrick Wilkening und Saef Mane Shammari, die sich früh mehrfach in die Torschützenliste eintrugen. Bis zur Pause wuchs das Ergebnis auf 15:0 an. Zwei Treffer – und doch keine Hoffnung Trotz aller Widrigkeiten zeigte der SC Steinhude II Moral. Mit nur sieben Spielern angetreten, gelang Emircan Dereli nach der Pause der erste Treffer für die Gäste zum zwischenzeitlichen 15:1. Später traf auch Nicolas Leiser-Sanchez – ein kurzer Moment des Aufbäumens in einer Partie, die längst entschieden war.

Doch der Tabellenführer ließ nicht nach. Angriff um Angriff rollte auf das Tor der Gäste, und die Treffer fielen weiter im Minutentakt. Amjad Elias erhöhte sein persönliches Konto mehrfach, auch Salah Mussa und Raed Abou Elezz reihten sich unter die Torschützen ein. Mit dem Schlusspfiff stand ein 28:2, das die Dominanz des Ligaprimus eindrucksvoll unterstreicht. In der Tabelle festigt der Garbsener SC 67 mit 39 Punkten klar Rang eins, während der SC Steinhude II nach fünfzehn Spielen weiter ohne Zähler am Tabellenende steht – bei einem Torverhältnis von 6:158, das die Schwere der Saison widerspiegelt.