Tor-Orkan ohne Gnade: Garbsen schießt Steinhude mit 28 Treffern ab

Was sich auf dem Platz der 4. Kreisklasse, Staffel 2, abspielte, glich über weite Strecken einem unaufhaltsamen Sturm. Der Garbsener SC 67 eröffnete den Torreigen bereits in der ersten Minute durch Amjad Elias und legte in rasanter Abfolge nach. Innerhalb von nur 25 Minuten stand es bereits 10:0 – ein Zwischenstand, der die Kräfteverhältnisse unmissverständlich offenlegte.
Die Gastgeber spielten sich in einen vermeintlichen Rausch, trafen aus nahezu jeder Lage und nutzten die personelle Unterzahl der Gäste konsequent aus. Besonders auffällig: Miroslaw Plebaniak, Patrick Wilkening und Saef Mane Shammari, die sich früh mehrfach in die Torschützenliste eintrugen. Bis zur Pause wuchs das Ergebnis auf 15:0 an.
Trotz aller Widrigkeiten zeigte der SC Steinhude II Moral. Mit nur sieben Spielern angetreten, gelang Emircan Dereli nach der Pause der erste Treffer für die Gäste zum zwischenzeitlichen 15:1. Später traf auch Nicolas Leiser-Sanchez – ein kurzer Moment des Aufbäumens in einer Partie, die längst entschieden war.
Doch der Tabellenführer ließ nicht nach. Angriff um Angriff rollte auf das Tor der Gäste, und die Treffer fielen weiter im Minutentakt. Amjad Elias erhöhte sein persönliches Konto mehrfach, auch Salah Mussa und Raed Abou Elezz reihten sich unter die Torschützen ein. Mit dem Schlusspfiff stand ein 28:2, das die Dominanz des Ligaprimus eindrucksvoll unterstreicht.
In der Tabelle festigt der Garbsener SC 67 mit 39 Punkten klar Rang eins, während der SC Steinhude II nach fünfzehn Spielen weiter ohne Zähler am Tabellenende steht – bei einem Torverhältnis von 6:158, das die Schwere der Saison widerspiegelt.
Garbsener SC 67 – SC Steinhude II 28:2
Garbsener SC 67: Zedan Al-Ahmo, Patrick Wilkening, Hinedi Sido, Nikolas Mijatovic, Raed Abou Elezz, Mazlum Cakmak, Dennis Makresi, Miroslaw Plebaniak, Saef Mane Shammari, Amjad Elias, Jakob Alexander Schultheiß - Trainer: Nhi Buhrau
SC Steinhude II: Pacifique Nikorebyose Knamugire, Conner Jay Respondek, Nicolas Leiser-Sanchez, Jonas Drawert, Leandro Leiser Sanchez, Hüseyin Aydemir, Emircan Dereli - Trainer: Mevlüt Dereli
Schiedsrichter: Emir Dervisevic - Zuschauer: 23
Tore: 1:0 Amjad Elias (1.), 2:0 Saef Mane Shammari (3.), 3:0 Miroslaw Plebaniak (8.), 4:0 Patrick Wilkening (10.), 5:0 Miroslaw Plebaniak (17.), 6:0 Danny Hipperling (22.), 7:0 Patrick Wilkening (22.), 8:0 Amjad Elias (23.), 9:0 Raed Abou Elezz (24.), 10:0 Hinedi Sido (25.), 11:0 Miroslaw Plebaniak (31.), 12:0 Saef Mane Shammari (32.), 13:0 Patrick Wilkening (33.), 14:0 Raed Abou Elezz (38.), 15:0 Patrick Wilkening (41.), 15:1 Emircan Dereli (50.), 16:1 Saef Mane Shammari (52.), 17:1 Amjad Elias (55.), 18:1 Salah Mussa (60.), 19:1 Amjad Elias (61.), 20:1 Amjad Elias (70.), 21:1 Jakob Alexander Schultheiß (72.), 22:2 Jakob Alexander Schultheiß (73.), 21:2 Nicolas Leiser-Sanchez (73.), 23:2 Danny Hipperling (74.), 24:2 Salah Mussa (81.), 25:2 Amjad Elias (82.), 26:2 Raed Abou Elezz (83.), 27:2 Amjad Elias (86.), 28:2 Salah Mussa (87.)