Tor oder kein Tor? Salzhausen setzt die Serie mit nötiger Fortune fort

Mit dem vierten Sieg in Folge und nur einem Gegentor in diesem Zeitraum mausert sich die SG Salzhausen-Garlstorf zum Team der Stunde der Kreisliga Harburg. Damit hat der einstige Tabellenletzte seine Punktzahl in weniger als vier Wochen mehr als verdoppelt und ist damit ans rettende Ufer geklettert. Tim-Niclas Möller machte schon früh in der Begegnung den Unterschied (10.), Luhdorf verpasst es damit, Maschen zu distanzieren - auch weil die Unparteiischen ihren vermeintlichen Ausgleich nicht anerkannten.

MTV-Trainer Michael Arndt: "Haben wir verdient verloren? Nein. Hat SaGa sich den Sieg verdient? Ja. Wirkt paradox. Aber unsere junge Mannschaft hat es nicht vermocht, trotz größter Chancen und Ballbesitz das Spiel zu ziehen. SaGa hat aus den eigenen Möglichkeiten und zwei Torschüssen das Optimum rausgeholt. Mehr müsste normalerweise nicht gesagt werden. Jedenfalls wenn es in Sachen Spielleitung nicht noch eine zusätzliche Komponente gegeben hätte: Diese hat es uns zumindest nicht leichter gemacht. Weder im Umgang noch mit wesentlichen Entscheidungen. Ärgerlicher Höhepunkt war, dass unserer Mannschaft zum optimalen Zeitpunkt leider der korrekt erzielte Ausgleich verweigert wurde. Fotos belegen, was nahezu jeder Spieler und viele Zuschauer wussten: der Ball war mehr als deutlich hinter der Linie. Nicht mal knapp. Erstaunlich, dass das Gespann den Treffer nicht erkennen konnte. So oder so. Es war in jeder Hinsicht mehr für uns drin."