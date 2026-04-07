Tor oder kein Tor? Salzhausen setzt die Serie mit nötiger Fortune fort

Mit dem Auswärtssieg gegen Düshorn/Krelingen tut der Buchholzer FC der Hälfte der Bezirksliga Lüneburg 2 einen Gefallen. Der Aufsteiger wird wiederum im richtungsweisenden Duell mit Borstel-Sangenstedt auf ihren Unterschiedsspieler verzichten müssen. In der Kreisliga Harburg jubelt Salzhausen schon wieder - auch weil Luhdorf vergeblich auf die Anerkennung eines Treffers reklamierte.
Der Buchholzer FC meldet sich nach drei Niederlagen am Stück zurück und bewies dabei auch noch eine ordentliche Moral. Denn Düshorn/Krelingen ging in der Anfangsphase durch Kerim Kocabas in Führung und stellte den BFC vor die nächste knifflige Aufgabe (12.). Die Gäste lieferten aber die nötigen Antworten und kamen durch Manuel Alscher zum Ausgleich (30.), nach der Pause bewies Murat Ökmen seine Qualität vom Punkt und beförderte seine Farben in Führung (55.).
In der Folge gelang es den Buchholzern dann auch noch, die kritischen Phasen der Begegnung zu überstehen. Jan-Eric Kranzmair parierte einen Strafstoß und verhindert damit den Ausgleich (60.), kurz darauf kassierte FG-Leistungsträger Kevin Gerecke eine Ampelkarte (61.). In Überzahl brachte der BFC seinen Vorsprung ins Ziel und erobert den vierten Platz vom MTV Soltau zurück. Düshorn/Krelingen bleibt auf einem Abstiegsplatz und verpasst den gewünschten Befreiungsschlag. Gerecke wird dem Aufsteiger dann auch noch im richtungsweisenden Heimspiel gegen Borstel-Sangenstedt fehlen.
Mit dem vierten Sieg in Folge und nur einem Gegentor in diesem Zeitraum mausert sich die SG Salzhausen-Garlstorf zum Team der Stunde der Kreisliga Harburg. Damit hat der einstige Tabellenletzte seine Punktzahl in weniger als vier Wochen mehr als verdoppelt und ist damit ans rettende Ufer geklettert. Tim-Niclas Möller machte schon früh in der Begegnung den Unterschied (10.), Luhdorf verpasst es damit, Maschen zu distanzieren - auch weil die Unparteiischen ihren vermeintlichen Ausgleich nicht anerkannten.
MTV-Trainer Michael Arndt: "Haben wir verdient verloren? Nein. Hat SaGa sich den Sieg verdient? Ja. Wirkt paradox. Aber unsere junge Mannschaft hat es nicht vermocht, trotz größter Chancen und Ballbesitz das Spiel zu ziehen. SaGa hat aus den eigenen Möglichkeiten und zwei Torschüssen das Optimum rausgeholt. Mehr müsste normalerweise nicht gesagt werden. Jedenfalls wenn es in Sachen Spielleitung nicht noch eine zusätzliche Komponente gegeben hätte: Diese hat es uns zumindest nicht leichter gemacht. Weder im Umgang noch mit wesentlichen Entscheidungen. Ärgerlicher Höhepunkt war, dass unserer Mannschaft zum optimalen Zeitpunkt leider der korrekt erzielte Ausgleich verweigert wurde. Fotos belegen, was nahezu jeder Spieler und viele Zuschauer wussten: der Ball war mehr als deutlich hinter der Linie. Nicht mal knapp. Erstaunlich, dass das Gespann den Treffer nicht erkennen konnte. So oder so. Es war in jeder Hinsicht mehr für uns drin."
Der TuS Nenndorf hätte sich am Ostermontag gerne etwas mehr Luft in der Tabelle verschafft. Malte Weitendorf brachte allerdings Holvede schon früh in die Spur (19.). Mit dem Anbruch der Schlussphase erhöhte Michel Elmers mit einem direkten Freistoß und sicherte seinen Farben die dreifache Punktausbeute (76.). Der TSV Springt damit vom neunten bis auf den sechsten Rang vor.