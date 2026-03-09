Tor oder kein Tor - Drama in der Nachspielzeit

Gegen die tief in der Abwehr stehenden Gäste tat man sich aber sehr schwer, Tormöglichkeiten zu erarbeiten. Der erste Schuss von Gregor Kuhn verfehlte das Tor der Gäste. Dann ein Schleizer Ausbruchsversuch. Pätz wurde steil geschickt, aber sein Schuss war zu schwach, um Soldera im Weidaer Tor zu gefährden. Die beste Tormöglichkeit für Weida hatte Simon Fuchs, dessen Heber aber der herauslaufende Schleizer Keeper Jünger gerade noch entschärfen konnte. Außer einem Schuss von Robin Paulick kurz vor der Pause war auf dem Weidaer Kunstrasen nicht viel zu sehen.

Auch in der 2. Halbzeit veränderte sich das Spielgeschehen nicht. Weida versuchte es oft durch die Mitte, aber immer war ein Schleizer Abwehrbein dazwischen. Die Gäste agierten zweikampf- und kopfballstark. Ebenso die fünf vorgenommenen Wechsel auf Weidaer Seite verbesserten die Chancenlage nicht. In der 85.Minute schoss der eingewechselte Till Schöneich einen Schleizer im Strafraum an den Arm, aber Elfmeter gab es nicht. In der Schlussminute der regulären Spielzeit sah auch noch der Weidaer Robin Paulick nach einem taktischen Foul die Gelb-Rote Karte. Dramatik pur dann in der Nachspielzeit von sieben Minuten. Zunächst fast das 0:1, als Lucas Soldera im Vorwärtsgang ein Abspielfehler unterlief, aber er machte diesen Lapsus sofort wieder gut und rettete. Dann ein Freistoß aus 25 Metern für Weida. Maximilian Dörlitz fragte den Schiedsrichter, ob er anpfeift. Dieser verneinte und der Weidaer Kapitän traf mit einem Traumfreistoß ins obere Eck. Jubel im Weidaer Lager, der Referee zeigte zur Mitte. Dann Schleizer Proteste, weil der Schiedsrichter bei der Ausführung des Freistoßes den Arm mit der Pfeife in der Hand nach oben gehalten hatte. Das sei wohl ein Zeichen, das angepfiffen werden muss. Nach langen Protesten wurde der Treffer zurückgenommen und der Freistoß wiederholt. Dörlitz schoss in die Schleizer Mauer. Sehr bitter für die Weidaer Mannschaft, dass der spielentscheidende Treffer völlig unverschuldet zurückgenommen wurde.