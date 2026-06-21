Tor nach 9(!) Sekunden! Hertha-Frauen auf dem Weg in die 2. Liga

Mit einem deutlichen 4:1-Erfolg in Saarbrücken haben sich die Frauen von Hertha BSC eine hervorragende Ausgangslage für das Relegations-Rückspiel erarbeitet. Und in dieses starteten die Berlinerinnen wie die Feuerwehr. Torjägerin Elfie Wellhausen traf zum 1:0, da war noch niemand so richtig bereit. Nach nur neun (!) gespielten Sekunden hob die 20-Jährige den Ball ins Tor. Ist Hertha der Aufstieg noch zu nehmen?