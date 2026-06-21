 2026-06-19T10:19:57.353Z

Relegation

Tor nach 9(!) Sekunden! Hertha-Frauen auf dem Weg in die 2. Liga

Relegation gegen Saarbrücken

von ser · Heute, 14:09 Uhr · 0 Leser
– Foto: XJ Photography

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Relegation 2BL Frauen
Saarbrücken
Hertha BSC

Die Hertha-Frauen stehen vor dem Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Heute, 14:00 Uhr
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
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Mit einem deutlichen 4:1-Erfolg in Saarbrücken haben sich die Frauen von Hertha BSC eine hervorragende Ausgangslage für das Relegations-Rückspiel erarbeitet. Und in dieses starteten die Berlinerinnen wie die Feuerwehr. Torjägerin Elfie Wellhausen traf zum 1:0, da war noch niemand so richtig bereit. Nach nur neun (!) gespielten Sekunden hob die 20-Jährige den Ball ins Tor. Ist Hertha der Aufstieg noch zu nehmen?

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