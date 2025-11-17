"Tor morgen in der Insta-Story": Liveticker-Sprüche vom Wochenende

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zu lachen/schmunzeln.
In der 8. Minute beim Spiel SC Staig vs. FV Biberach – Endstand: 2:0 (Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr)
Schwieriges Geläuf in Staig nach den vielen nassen Tagen in den letzten Wochen. Das Erste, was auf Fetzer‘s Kasten fliegt, ist ein Dreckbollen vom Schuhwerk von Dario Ivos 😊
Liveticker von unbekannt
In der 31. Minute beim Spiel TSG Schnaitheim vs. Sportfreunde Lorch – Endstand: 6:2 (So., 16.11.2025, 14:30 Uhr)
Die Platzkassierer drehen hier zeitig ihre Runde. Fürchten womöglich, daß zur Halbzeit die Lorcher Zuschauer weg sind.
Liveticker von Hansjürgen Jablonski
In der 46. Minute beim Spiel FV Olympia Laupheim vs. FV Rot-Weiß Weiler – Endstand: 0:3 (Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr)
Sehr gutes Spiel hier in Laupheim. Ghrabs Traumtor wird wohl spätestens ab morgen in seiner Instagram Story zusehen sein.
Liveticker von Christian Meissle
In der 80. Minute beim Spiel TSV Pfedelbach vs. SV Wachbach – Endstand: 1:0 (So., 16.11.2025, 14:30 Uhr)
Ein Torabschluss von Jann Baust landet über dem Fangzaun und schlägt an der Mauer vom Stüble am Eck ein. Ein richtiges Fieldgoal des Pfedelbacher 31ers.
Liveticker von Marc Hofacker
