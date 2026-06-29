Tor mit Folgen und geknackte Schallmauern So irre lief die Stader Saison von Tageblatt · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

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Diese Fußballsaison im Kreis Stade hat nicht nur Meisterschaften entschieden, sondern auch verrückte Zahlen geschrieben - von Stürmern mit Tor-Garantie bis zum teuersten Treffer.

Der beste Knipser im Kreis

Jannik Martens vom FC Mulsum/Kutenholz III erzielte in der 4. Kreisklasse wahnsinnige 38 Tore - mehr, als TuS Eiche Bargstedt II (30), TSV Großenwörden II (28) und FC Wischhafen/Dornbusch III (16) als ganzes Team trafen. Der 34-Jährige benötigte dafür nur elf Spiele. Martens war früher in der Bezirksliga aktiv. „Das ist für jede unterklassige Mannschaft ein gutes Omen“, sagt Trainer Tim Steingräber. „Er weiß definitiv, wo das Tor steht, ist der Zielspieler in der Spitze und weiß seinen Körper einzusetzen. Dementsprechend ist er schwer für den Gegner zu kontrollieren.“ Die Zahlen bestätigen das.



Die Torfabrik

Der TuSV Bützfleth traf auf dem Weg zum Kreisliga-Titel 101 Mal in 28 Spielen, 3,61 Treffer pro Partie. Wahnsinn: Das reicht nicht einmal im eigenen Verein für die Bestmarke. Die zweite Mannschaft toppte das in der 4. Kreisklasse: 102 Tore in nur 16 Spielen, 6,38 pro Partie. „Bützfleth war schon immer offensiv stark. Ich bin stolz, dass beide Mannschaften die 100-Tore-Marke geknackt haben“, sagt Trainer Engin Yildiz.



Die Harmlosen

Der MTV Hammah II blieb in der Kreisliga so unauffällig wie kaum ein anderes Team im Kreis: 16 Treffer in 28 Spielen ergeben einen Schnitt von nur 0,57 Toren pro Partie. Genauso selten zündete FC Wischhafen/Dornbusch III in der 4. Kreisklasse: Auch dort reichte es nur zu 16 Toren, allerdings bei deutlich weniger Spielen. Beide Offensiven bildeten damit das klare Schlusslicht ihrer jeweiligen Liga. Die größten Schießbuden

In der Kreisliga kassierte der MTV Hammah II die meisten Gegentore im gesamten Kreis: 161 Treffer in 28 Spielen, fast sechs Gegentore pro Partie. Noch drastischer fällt die Bilanz bei FC Wischhafen/Dornbusch III aus: Dem Team wurden 129 Gegentore eingeschenkt, bei nur 16 Partien - also mehr als acht pro Spiel. Top: Obwohl beide Teams in ihren Ligen chancenlos waren, zogen sie bis zum Schluss durch. Das verdient Anerkennung.

Das mächtigste Bollwerk

Den Gegenpol bildet die SV Drochtersen/Assel II: Der Landesliga-Meister kassierte in 30 Spielen nur 22 Gegentore, 0,73 im Schnitt. Das Erfolgsrezept der Kehdinger Mauer: eine gallige Mannschaft, in der jeder Bock auf Ballgewinne hatte und bereit war, für den Mitspieler Meter zu machen. Das Kunststück: „Den Gegner mit hoher Intensität weit vom Tor weghalten, ohne ins offene Messer zu laufen“, so Trainer Milan Schweiger.

D/A II bestätigt die These „Der Angriff gewinnt dir Spiele, aber die Verteidigung gewinnt dir Titel“. Foto: Struwe