Tor-Krimis: Steinberg siegt dezimiert, Irgertsheim schlägt sich selbst

– Foto: Jürgen Meyer

Der Spieltag lieferte echten Nervenkitzel und zwei Matchwinner im Fokus: Während Yannick Raab den SC Steinberg trotz Unterzahl mit einem Doppelpack zum Auswärtssieg schoss, drehte Jordan Frey das Spiel für den SV Buxheim ebenfalls mit zwei Treffern im Alleingang. Auch Enes Yentürk traf beim Lippertshofener Sieg doppelt, während Marc Steingräber mit zwei späten Toren für den TSV Ingolstadt-Etting alles klar machte.

Eigentor-Drama: Lippertshofen dreht verrücktes Spiel gegen Irgertsheim

SV Lippertshofen – SC Irgertsheim 3:2

Was für ein Spektakel für die 70 Zuschauer in Lippertshofen! Die Gäste aus Irgertsheim erwischten den perfekten Start, als Nico Gensberger bereits in der 9. Minute zur Führung traf. Doch der SV schlug durch einen Doppelpack von Enes Yentürk (18./44.) noch vor der Pause zurück. Die Schlussphase wurde dann zum Albtraum für die Gäste-Abwehr: Erst unterlief Kai Lautenschläger ein bitteres Eigentor zum 2:2-Ausgleich (69.). In der 84. Minute drückte dann auch noch Manuel Rensen den Ball unglücklich ins eigene Netz. Lippertshofen jubelt über drei glückliche Punkte, während Irgertsheim mit leeren Händen dasteht.

Steinberg siegt trotz Unterzahl souverän in Dolling SV Dolling – SC Steinberg 0:3

Der SC Steinberg hat beim SV Dolling ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Yannick Raab brachte die Gäste in der 26. Minute in Führung, ehe Alexander Straus nur 120 Sekunden später per Doppelschlag auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel wurde es kurzzeitig spannend, als Torschütze Straus mit der Gelb-Roten Karte (51.) vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. Dolling schaffte es in Überzahl jedoch nicht, Druck aufzubauen. Stattdessen machte Raab in der 65. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages alles klar.

Nullnummer im Derby: Kipfenberg und Arnsberg neutralisieren sich VfB Kipfenberg – FC Arnsberg 0:0

Vor der stattlichen Kulisse von 150 Zuschauern sahen die Fans in Kipfenberg ein kampfbetontes, aber spielerisch mäßiges Match. Beide Defensivreihen standen extrem kompakt und ließen über die gesamte Spielzeit kaum hochkarätige Torchancen zu. Während Kipfenberg die Kugel kontrollierte, lauerte Arnsberg auf Konter – letztlich ohne Erfolg. Am Ende steht ein gerechtes, torloses Unentschieden, das keinem der beiden Teams so richtig weiterhilft.

Steingräber kontert Sandersdorfer Blitzstart TSV Ingolstadt-Etting – FC Sandersdorf 3:1

Die 120 Zuschauer in Ingolstadt trauten ihren Augen kaum, als Julian Hecker die Gäste aus Sandersdorf bereits in der 1. Spielminute in Führung schoss. Ingolstadt-Etting brauchte eine Viertelstunde, um den Schock zu verdauen. Michael Belousow erlöste die Heimelf mit dem Ausgleich (19.), ehe Marc Steingräber das Spiel noch vor der halben Stunde komplett drehte (29.). In der zweiten Halbzeit verteidigte Etting die Führung clever und Steingräber krönte seine starke Leistung in der 81. Minute mit dem 3:1-Endstand.