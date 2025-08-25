Pascal Weber trifft zwar für Hilden, für den Sieg reicht es aber nicht. – Foto: Markus Becker

Tor in der Nachspielzeit zerstört den Siegtraum des VfB Hilden Nach der gefühlten Niederlage in Dingden bemängelt Tim Schneider fehlende Cleverness und defensive Schwächen seiner Mannschaft. Wie der VfB 03-Chefcoach in Zukunft ähnliche Rückschläge verhindern will, bleibt spannend.

Für die Fußballer des VfB Hilden läuft es bislang noch nicht wirklich rund. Nach der bitteren Derby-Niederlage zum Saisonauftakt auf eigener Anlage gegen den Erzrivalen Ratingen 04/19 haderten die Hildener nun auch auf fremdem Platz mit einem ärgerlichen Ende einer umkämpften Oberliga-Begegnung. Und erneut bekam die Mannschaft von Tim Schneider vor Augen geführt, dass mit Aufsteigern nicht zu spaßen ist. Für den Chefcoach selbst kam die Begegnung einem Déjà-vu gleich, denn schon als Trainer der VfB 03-Reserve hatte er auf dem Naturrasen in Hamminkeln ausgerechnet in der Relegation zur Landesliga das Nachsehen.

Gestern, 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden BW Dingden VfB 03 Hilden VfB Hilden 3 3 Abpfiff Nun also reichte es nur zu einem Unentschieden. Seine Laune wollte sich der erst kurz vor dem Anpfiff aus dem Kurzurlaub zurückgekehrte Übungsleiter aber nicht verderben lassen. „Es gibt Schlimmeres“, befand er kurz und bündig. Gleichwohl war ihm die Verärgerung deutlich anzumerken. Und das lag vor allem am Last-Minute-Treffer der Gastgeber in der Nachspielzeit. Da agierte der VfB 03 nur noch mit neun Feldspielern, da Dominick Wasilweski, der die Hildener kurz zuvor mit 3:2 (85.) in Führung schoss, verletzt vom Rasen musste. „Da wir schon fünf Wechsel vorgenommen hatten, konnten wir keinen Ersatz mehr bringen“, erklärte Schneider die personelle Not. Die war nicht mehr zu ändern, doch der 43-Jährige kritisierte: „Wir haben in dieser Phase auch nicht die nötige Cleverness an den Tag gelegt und den absoluten Willen, die Bälle zu verteidigen.“ Und weil Schneider schon einmal in Analyse-Fahrt war, fügte er hinzu: „Beim ersten Gegentor stehen wir schlecht, das zweite ist ein Geschenk und das dritte verteidigen wir nicht mit aller Macht.“ Sein Fazit: „Wir führen 2:0 – jetzt ist das eine gefühlte Niederlage.“

Dabei erwischten die Hildener einen Auftakt nach Maß, denn bereits in der ersten Minute klatschte ein Distanzschuss von Nick Sangl an den Innenpfosten – der Ball sprang allerdings ins Feld zurück. Wenig später wussten sich die Dingdener im Strafraum gegen den angreifenden Pascal Weber nur mit einem Foul zu helfen – den fälligen Strafstoß verwertete der 35-Jährige zur 1:0-Führung (14.). Auf der anderen Seite machte Torhüter Yannic Lenze eine Konterchance von Mohamed Salman zunichte. Nach einem Doppelpass von Weber und Mohamed Cissé (24.) verhinderte Johannes Buers zunächst noch den zweiten VfB 03-Treffer, zudem war der BW-Keeper bei einem Versuch von Maximilian Wagener auf dem Posten (25.). Dann aber war Buers machtlos, als Shadrak Dombe nach einer Kombination über Weber und Cissé auf 2:0 (25.) erhöhte.