„Tor hat uns nicht gut getan“: Neuried verliert gegen Pasing

Es läuft noch nicht rund für die Bezirksliga-Absteiger des TSV Neuried. Nach einem Sieg und einer Niederlage vor heimischer Kulisse verloren die Fußballer von der Parkstraße am Sonntag ihr erstes Auswärtsspiel in dieser Saison mit 3:4 bei der zuvor punktlosen DJK Pasing. „Wie zu befürchten war, haben wir auf Kunstrasen spielen müssen“, sagte Trainer TSV-Trainer Thomas Hiechinger. Dennoch startete sein Team wie schon in den bisherigen Partien sehr gut. „Wir waren richtig griffig“, berichtete er. Die Belohnung war die frühe Führung. Abdou Jarmaine wurde im Strafraum gefoult, Dragan Radojevic verwandelte den fälligen Elfmeter (16.). „Leider hat uns das Tor irgendwie nicht gutgetan“, berichtete Hiechinger. Die Pasinger bauten Druck auf und glichen verdient aus (30.).

Richtig turbulent wurde es nach der Pause. Die DJK traf schnell, doch Neurieds Torjäger Jarmaine köpfte nach einer Ecke postwendend das 2:2 (49.). „Wir haben super reagiert“, kommentierte Hiechinger. Weniger gut war die Abwehr seines Teams, als die Hausherren kurz darauf erneut in Front gingen. Die Szene war für Hiechinger abseitsverdächtig. „Müssen wir dennoch besser verteidigen“, sagte er. Zu allem Überfluss hatte Luka Milutinovic kurz darauf einen Blackout. Er rutschte, beim Versuch, den Ball wegzugrätschen, von hinten in seinen Gegenspieler. „Er ist eigentlich ein braver Spieler. Aber die rote Karte war berechtigt“, bekannte Hiechinger.