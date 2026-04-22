Tor-Garant aus Eversen: Lukas Plat auf dem Weg zum Torschützenkönig

Der Stürmer des VfL Eversen liefert in dieser Saison Zahlen ab, die fast surreal wirken. Nach seinem jüngsten Siebenerpack steht er nun bereits bei 32 Toren. Für den Aufsteiger ist Plat die Lebensversicherung zu einer starken Premierensaison als Aufsteiger. Im Interview spricht der 27-Jährige über seinen Torinstinkt, die Jagd nach der Kanone und seine Verbundenheit zur alten Heimat.

Sieben auf einen Streich

Sieben Tore in einem Meisterschaftsspiel klingen nach einem „Once-in-a-Lifetime"-Erlebnis. Doch für Lukas Plat ist es kein persönlicher Rekord. „Es hat sich natürlich super angefühlt", so der 27-Jährige, „aber letztes Jahr im Pokal sind mir sogar schon elf Tore in einem Spiel gelungen." Mit seinen jüngsten Toren hat Plat nicht nur seinem Team geholfen, sondern auch im persönlichen Duell um die Torjägerkanone ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. „Vor dem Spieltag lag ich noch fünf Tore zurück, jetzt bin ich zwei vorne. Mein Ziel ist es, am Ende die Kanone zu holen", gibt er offen zu. Trotz der individuellen Ambitionen bleibt er ein Teamplayer: „Ohne meine Mannschaft wäre das nicht möglich − sie bereiten die Tore stark vor und unterstützen mich enorm." Der Rechtsfuß beschreibt sich selbst als Stürmer, der konsequent abschließt. Diese Kaltschnäuzigkeit ist es, die Eversen derzeit auf den sechsten Tabellenplatz katapultiert hat.

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