Tor-Gala in Ringelai – Waldkirchen II marschiert weiter

Der SV Grainet II feierte gegen Böhmzwiesel den zweiten Sieg in Folge. – Foto: Bernardo Picture

Der 4. Spieltag lieferte den Zuschauern auf den Plätzen der A-Klasse Freyung Unterhaltung pur. Der TSV Waldkirchen II untermauerte seine Ambitionen und drehte in Herzogsreut nach Rückstand auf, um mit der maximalen Ausbeute von 12 Punkten die Tabellenführung zu festigen. Dahinter bleiben der TSV Ringelai und der SSV Hinterschmiding nach souveränen Heimsiegen ungeschlagen in Schlagdistanz. Für das Highlight des Wochenendes sorgten die Ohetaler im Duell mit Karlsbach: Sieben Treffer fielen allein im ersten Durchgang! Indes feierte die SG Bischofsreut/Haidmühle ihren ersten Saisonsieg, und Nico Sigl schoss die SG Prag/Fürsteneck mit einem weiteren Doppelpack zum Heimerfolg gegen Kumreut.

Nicht anbrennen ließ die Landelsiga-Reserve aus Grainet vor 90 Zuschauern. Gegen die DJK Böhmzwiesel spielte sich die Mannschaft in einen regelrechten Rausch. Nico Eder eröffnete bereits in der 2. Minute den Torreigen und legte in der 42. Minute mit einem Kracher aus 25 Metern unter die Latte zum 3:0 nach, nachdem Jonas Hechinger (30.) auf 2:0 gestellt hatte. Nach dem Seitenwechsel ging das Scheibenschießen munter weiter: Christian Moser (59.), Patrick Freund (61.), Matthias Kerschbaum (65.) und Fabian Pietzonka (71.) schraubten das Ergebnis auf 7:0. Grainet II feiert damit den zweiten Sieg in Serie, während Böhmzwiesel weiterhin auf den ersten Dreier wartet.

Tore: 1:0 Nico Eder (2.), 2:0 Jonas Hechinger (30.), 3:0 Nico Eder (42.), 4:0 Christian Moser (59.), 5:0 Patrick Freund (61.), 6:0 Matthias Kerschbaum (65.), 7:0 Fabian Pietzonka (71.) ---

Die Heimelf erwischte zwar den besseren Start und ging durch Nico Krückl nach feinem Steckpass von Maxi Resch in der 27. Minute verdient in Führung. Doch die Bezirksliga-Reserve schlug noch vor der Pause eiskalt zurück: Philipp Eberle zirkelte in der 35. Minute einen direkten Freistoß ins Torwarteck zum Ausgleich, ehe Samuel Weiß in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) nach Vorarbeit von Eberle die Partie drehte. Nach dem Seitenwechsel übernahm Waldkirchen II vollends das Kommando. Kevin Rodler umkurvte in der 49. Minute den Keeper zum 1:3, ehe Alexander Westall per Abstauber (68.) für den 1:4-Endstand sorgte. Waldkirchen II bleibt damit mit vier Siegen aus vier Spielen an der Tabellenspitze. Tore: 1:0 Nico Krückl (27.), 1:1 Philipp Eberle (35.), 1:2 Samuel Weiß (45.+2), 1:3 Kevin Rodler (49.), 1:4 Alexander Westall (68.) ---

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich in Prag eine umkämpfte Partie, die kurz vor dem Pausenpfiff ihre entscheidende Wendung nahm. Mit einem Doppelschlag stellte Nico Sigl die Weichen auf Sieg: Erst vollendete der Stürmer nach Pass von Tobias Eder ins lange Eck (45.), ehe er nur drei Minuten später in der Nachspielzeit nach Zuspiel von Traxinger zum 2:0 einschob (45.+3) – seine Saisontreffer sieben und acht! Kumreut verkürzte in der 54. Minute durch einen von Petr Balousek sicher verwandelten Handelfmeter auf 2:1 und schöpfte noch einmal Hoffnung. Doch die Heimelf behielt kühlen Kopf: Wedig Gandiljan wuchtete eine Ecke in der 79. Minute per Kopf zum 3:1-Endstand ins Netz. Tore: 1:0 Nico Sigl (45.), 2:0 Nico Sigl (45.+3), 2:1 Petr Balousek (54. Handelfmeter), 3:1 Wedig Gandiljan (79.) ---

Erster Saisonsieg für die SG Bischofsreut/Haidmühle! Vor 50 Zuschauern erwischten die Hausherren einen Traumstart: Benedikt Madl nahm das Leder bereits in der 2. Minute aus 20 Metern direkt volley und versenkte den Ball halbhoch im rechten Eck zur 1:0-Führung. Röhrnbach II zeigte sich zwar bemüht, leistete sich in der Defensive jedoch entscheidende Nachlässigkeiten. In der 33. Minute nutzte Julian Berger einen gegnerischen Fehlpass in der Hintermannschaft eiskalt aus und schob unbedrängt zum 2:0 ein. Im zweiten Durchgang verwalteten die Hausherren den Vorsprung souverän und sicherten sich verdiente drei Punkte. Tore: 1:0 Benedikt Madl (2.), 2:0 Julian Berger (33.) ---

Der SSV Hinterschmiding erarbeitete sich im Möselstadion einen hart umkämpften, aber verdienten Heimerfolg. Mann des Tages war Korbinian Wilhelm, der beide Treffer für die Hausherren erzielte. In der 19. Minute zog der Torjäger aus der Distanz ab – der Ball sprang im Fünfmeterraum tückisch auf und glitt dem Perlesreuter Keeper unglücklich durch die Hände zur 1:0-Führung. Im zweiten Durchgang zeigten die Schmidinger feine Klinge: Lukas Lenz zog einen Freistoß maßgenau vor den Kasten, wo Wilhelm einlief und das Leder kunstvoll mit der Hacke zum 2:0 ins kurze Eck verlängerte (59.). Während Schmiding ungeschlagen auf Rang drei rangiert, kassierte Perlesreut II die zweite Niederlage in Folge. Tore: 1:0 Korbinian Wilhelm (19.), 2:0 Korbinian Wilhelm (59.) ---