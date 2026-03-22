​Tor-Gala in Hergensweiler. Eriskirch lässt SG HAN II keine Chance

​Am heutigen 13. Spieltag der Kreisliga B4 erlebten die Zuschauer in Hergensweiler ein torreiches Spektakel – allerdings mit einem sehr einseitigen Ausgang. Die zweite Garde der SG HAN musste sich dem TSV Eriskirch deutlich mit 2:8 geschlagen geben.

​Früher Schock und Eriskircher Dominanz

​Unter der Leitung von Schiedsrichter Ayhan Cihan, der die Partie um 12:45 Uhr anpfiff, legten die Gäste los wie die Feuerwehr. Besonders E. Baki erwischte einen Sahnetag und stellte bereits nach acht Minuten mit einem Doppelpack auf 0:2. Zwar keimte bei den Hausherren kurz Hoffnung auf, als H. Jafari in der 17. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 gelang, doch die Freude währte nur kurz.

​Noch vor der Halbzeitpause schraubte der TSV das Ergebnis durch Tore von Y. Beigl, S. Brentel und erneut E. Baki (Hattrick!) auf ein uneinholbares 1:6 hoch.