​Tor-Gala in Hergensweiler. Eriskirch lässt SG HAN II keine Chance

Am heutigen 13. Spieltag der Kreisliga B4 erlebten die Zuschauer in Hergensweiler ein torreiches Spektakel – allerdings mit einem sehr einseitigen Ausgang. Die zweite Garde der SG HAN musste sich dem TSV Eriskirch deutlich mit 2:8 geschlagen geben.
Unter der Leitung von Schiedsrichter Ayhan Cihan, der die Partie um 12:45 Uhr anpfiff, legten die Gäste los wie die Feuerwehr. Besonders E. Baki erwischte einen Sahnetag und stellte bereits nach acht Minuten mit einem Doppelpack auf 0:2. Zwar keimte bei den Hausherren kurz Hoffnung auf, als H. Jafari in der 17. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 gelang, doch die Freude währte nur kurz.
Noch vor der Halbzeitpause schraubte der TSV das Ergebnis durch Tore von Y. Beigl, S. Brentel und erneut E. Baki (Hattrick!) auf ein uneinholbares 1:6 hoch.
Auch nach dem Seitenwechsel kontrollierte Eriskirch das Geschehen. D. Knejski (51') und erneut Y. Beigl (89') machten das Debakel für die Gastmannschaft perfekt. Den Schlusspunkt setzte J. Netzer in der Nachspielzeit (90'+2) mit dem zweiten Treffer für die SG HAN II, was am Ende jedoch nicht mehr als Ergebniskosmetik blieb.
Während der TSV Eriskirch seine Aufstiegsambitionen mit einer beeindruckenden Offensivleistung unterstreicht, muss die SG HAN II die Fehler in der Defensive schnellstmöglich aufarbeiten, um in der Tabelle nicht weiter abzurutschen