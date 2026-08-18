 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Tor-Flut! Ein 19:1 (!) in der A-Klasse & 2 x 10:0 in der Kreisklasse

Die Kreis-Highlights vom Wochenende

von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser
Der historische Moment musste auf einem Bild festgehalten werden! Der FC Otterskirchen vor der Anzeigetafel, die einen unglaublichen 19:1-Endstand anzeigt.
Der historische Moment musste auf einem Bild festgehalten werden! Der FC Otterskirchen vor der Anzeigetafel, die einen unglaublichen 19:1-Endstand anzeigt. – Foto: FC Otterskirchen

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Ein wahres Baller-Wochenende liegt im Kreisbereich hinter uns. Einige unglaubliche Ergebnisse sind zustande gekommen, wir haben für euch wieder eine kleine Auswahl an Highlights zusammengestellt:

Niederbayern Ost

Kreisklasse Passau

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
FC Dreisessel
FC DreisesselDreisessel
SG Hintereben / Altreichenau
SG Hintereben / AltreichenauSG Hintereben
1
4
Abpfiff

Das Gemeindederby wollten sich 350 Zuschauer nicht entgehen lassen. Auf Seiten der Gäste avancierte Stephan Steinmüller mit einem Dreierpack zum Derbyhelden. Am Ende setzte sich die SG Hintereben/Altreichenau deutlich mit 4:1 durch.

A-Klasse Passau

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
FC Otterskirchen
FC OtterskirchenOtterskirch.
DJK Eintracht Passau
DJK Eintracht PassauEintr.Passau
19
1
Abpfiff

Ob Schiedsrichter Christoph Stockinger der Platz auf dem Spielberichtsbogen für die Torschützen langsam knapp wurde? Nicht überliefert! Aber sowohl der Unparteiische als auch die 40 Zuschauer wurden Zeuge von Historischem: Mit sage und schreibe 19:1 zerlegte der FC Otterskirchen die DJK Eintracht Passau in alle Einzelteile. Ein Ergebnis, das man vielleicht aus dem F-Jugendbereich kennt, aber bei den Senioren?

Zur Halbzeit stand`s "nur" 6:1, nach dem Seitenwechsel brachen dann aber bei der Eintracht alle Dämme. Nach einem zweiten Platzverweis mussten die Gäste die Partie zu neunt zu Ende bringen - und fügten sich in ihr Schicksal...
"Der gestrige Tag wird in die Geschichte unseres FCO‘s eingehen. Mit einem unglaublichen 19:1 haben wir die DJK Eintracht Passau im heimischen Vorwaldstadion besiegt und dabei von der ersten bis zur letzten Minute eine starke Leistung gezeigt", teilten die Otterskirchner am gestrigen Montag über ihre Social Media-Kanäle mit. Ein noch höheres Ergebnis gab`s in der jüngeren Vergangenheit übrigens vor fünf Jahren im Juli 2021. Damals überrollte in der A-Klasse Viechtach der ESV Haselbach den TSV Böbrach unvergessen mit 27:0.

A-Klasse Deggendorf

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
FC Moos
FC MoosMoos
SpVgg GW Deggendorf
SpVgg GW DeggendorfDeggendorf II
12
0
Abpfiff

Ähnlich gnadenlos wie die Otterskirchner ist auch der FC Moos über die SpVgg Grün-Weiß Deggendorf II hinweggefegt. Mit 12:0 fertigte der FCM die Bezirksliga-Reserve ab. Nach nicht einmal einer halben Stunde stand`s schon 7:0, ein ähnlich historisches Debakel wie in Otterskirchen bahnte sich für Grün-Weiß an. Zum Glück für die Gäste machten es die Hausherren im restlichen Spielverlauf gnädiger und schossen "nur" noch fünf weitere Treffer heraus. Die Mooser können sich über einen perfekten Saisonstart freuen, bei der SpVgg dürften hingegen die Sorgenfalten angesichts von bisher drei krachenden Pleiten und einem Torverhältnis von 1:31 nicht kleiner werden...

A-Klasse Pocking

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SV Aigen a. Inn
SV Aigen a. InnAigen
SG Neukirchen / Engertsham
SG Neukirchen / EngertshamSG Neukirchen
4
5

Einen tollen Schlagabtauch lieferten sich der SV Aigen a. Inn und die SG Neukirchen/Engertsham. Die Gäste profitierten am Ende auch von einem Doppelpack von Ex-Profi Marius Willsch.

Die torreichsten Partien
1. A-Klasse Passau: FC Otterskirchen - DJK Eintracht Passau 19:1
2. A-Klasse Deggendorf: FC Moos - SpVgg GW Deggendorf II 12:0
3. A-Klasse Straubing: FC Straubing - FC Straßkirchen 2:9

Niederbayern West

Kreisklasse Pfarrkirchen

So., 16.08.2026, 16:00 Uhr
SV Eintr. Oberdietfurt
SV Eintr. OberdietfurtOberdietfurt
FC Mariakirchen
FC MariakirchenMariakirchen
10
0
Abpfiff

Der bislang wackere und ungeschlagene Aufsteiger Mariakirchen ist dieses Mal richtig böse unter die Räder gekommen! Bei Oberdietfurt klappte fast alles, die Eintracht agierte wie aus einem Guss - und ließ dem FCM nicht den Hauch einer Chance. Kann passieren, jetzt heißt es aus Sicht von Mariakirchen: Wieder aufstehen, und weiter geht`s...

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr
SG Johannesbr.-Binab.
SG Johannesbr.-Binab.Johannesbr. II
TSG Postmünster
TSG PostmünsterPostmünster
0
10
Abpfiff

Die Ballermänner der TSG Postmünster haben wieder zugeschlagen - und wie! Gegen den torhungrigen Aufsteiger fand die Zweitvertretung der SG Johannesbrunn-Binabiburg keinerlei Mittel. Am Ende gingen die Hausherren zweistellig unter. Postmünster hat nach vier Partien damit schon 23 Treffer auf dem Konto - und stellt derzeit die mit Abstand gefährlichste Offensivreihe der Kreisklasse Pfarrkirchen!

A-Klasse Vilsbiburg

Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr
TSV Kronwinkl
TSV KronwinklKronwinkl
SG Kumhausen / Altfraunhofe
SG Kumhausen / AltfraunhofeSG Kumhausen
5
0

Fast 250 Zuschauer wollten sich das Derby zwischen dem TSV Kronwinkl und der SG Kumhausen/Altfraunhofen nicht entgehen lassen. Die Besucher sahen 90 Minuten eine einseitige Geschichte. Die Gastgeber setzten sich deutlich mit 5:0 durch. Den Abstieg aus der Kreisklasse hat der TSV scheinbar gut verdaut...

Die torreichsten Partien
1. Kreisklasse Pfarrkirchen: SV Eintracht Oberdietfurt - FC Mariakirchen 10:0
1. Kreisklasse Pfarrkirchen: SG Johannesbrunn - TSG Postmünster 0:10
3. Kreisklasse Kelheim: SG Pfeffenhausen - SG Ihrlerstein 2:6