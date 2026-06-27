Tor-Feuerwerke der Regionalligisten: Dante nach Bayern-Debüt zufrieden Bayreuth und Schweinfurt treffen fünfmal – Landsberg und Ansbach viermal +++ FC Bayern II unterliegt bei Debüt von Dante – eine Überraschung gibt es in Kirchanschöring von Boris Manz · Heute, 19:47 Uhr · 0 Leser

Der neue Trainer der Reserve des FC Bayern München: Dante. (Archivbild) – Foto: Imago/Beautiful Sports

Am Freitag, dem 26. Juni, purzelte in Bayern ein neuer Temperaturrekord: 40,7 Grad Celsius meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Kitzingen in Unterfranken. Noch nie war es so heiß in Bayern. Und auch am Tag kühlt es nicht ab: Fast überall in Bayern sagten Vereine Testspiele ab. Die Regionalliga-Teams aus Bayern waren die Temperaturen scheinbar egal. Es hagelte fast überall Tore.

Die U23 des 1. FC Nürnberg trennte sich im ersten Test beim tschechischen Drittliga-Meister SK Kladno mit einem 1:1-Remis. Die junge Club-Elf von Cheftrainer Andreas Wolf kam gut in die Partie und ging nach einer Ecke von Gjini durch Skowronek (34.) in Führung. Nach dem Seitenwechsel verpassten die Nürnberger trotz guter Gelegenheiten die Vorentscheidung. Das rächte sich spät: In der 83. Minute traf Kladno per Sonntagsschuss zum Ausgleich. SK Kladno – 1. FC Nürnberg II 1:1

Tore: 0:1 Skowronek (32.), 1:1 (83.)

Schweinfurt und Bayreuth im Torrausch – auch Ansbach und Landsberg lassen es krachen Heute, 09:00 Uhr TSV Kornburg TSV Kornburg SpVgg Ansbach Ansbach 0 4 Abpfiff Als andere noch auf dem Weg zum Bäcker waren, rollte am Samstag in Gnotzheim um 9:00 Uhr bereits der Ball zwischen Kornburg und Ansbach. Richtig wach wurden die Zuschauer spätestens nach dem Seitenwechsel: Nach einer torlosen ersten Hälfte verpasste die SpVgg Ansbach dem TSV eine Lehrstunde. Mergim Ayan brach in der 50. Minute den Bann und legte später das 4:0 nach (83.). Die anderen beiden 09er Tore erzielten Dino Nuhanovic (58.) und Youngster Dennis Stauber (68.) TSV Kornburg – SpVgg Ansbach 0:4

Schiedsrichter: Sauer (Fürth)

Tore: 1:0 Ayan (50.), 2:0 Nuhanovic (58.), 3:0 Stauber (68.), 4:0 Ayan (83.) Heute, 09:30 Uhr TSV Landsberg TSV Landsb. TSV Schwabmünchen Schwabmünch. 4 1 Abpfiff Gestern Abend torlos, heute vierfach erfolgreich: Der TSV Landsberg zeigte Schwabmünchen die Grenzen auf. Zwar steckten die Gäste den frühen Rückstand aus der 9. Minute gut weg und glichen durch Aschner (13.) postwendend aus, doch Landsberg antwortete prompt. Ein Doppelschlag noch vor der Pause lenkte die Begegnung in die Richtung des Regioanlliga-Aufsteigers. Spätestens mit Ibrahims Treffer (58.) zum 4:1 war die Partie entscheiden. TSV Landsberg – TSV Schwabmünchen 4:1

Schiedsrichter: Hanser (Buching)

Angeführt von Kapitän Marco Zietsch feierte die SpVgg Bayreuth am Samstag einen überzeugenden 5:0-Sieg gegen den ASV Neumarkt. Matchwinner war Patrick Scheder, der mit einem lupenreinen Hattrick bereits vor der Pause alles klar machte. In der zweiten Hälfte knipsten die Neuzugänge: Kelvin Onuigwe und Adrian Heinle sorgten für den klaren Sieg auf dem Sportgelände des Post-SV Bayreuth. SpVgg Bayreuth – ASV Neumarkt 5:0

Tore: 1:0 Scheder (2.), 2:0 Scheder (27.), 3:0 Scheder (32.), 4:0 Onuigwe (65.), 5:0 Heinle (82.) Verlängerte seinen Vertrag Mitte Mai und traf heute: Mike Dellinger erzielte in der Hitze das 5:1. – Foto: Julien Christ / sportfotografie.de Heute, 11:00 Uhr ASV Rimpar ASV Rimpar 1. FC Schweinfurt 05 Schweinfurt 1 5 Kantersieg im Testspielstress für den 1. FC Schweinfurt: Gegen den ASV Rimpar brannten die Schnüdel von der ersten Sekunde an ein Offensivfeuerwerk ab und siegten standesgemäß mit 5:1. Bereits nach zwölf Minuten lag der Favorit durch die frühen Treffer von Ebner (3.) und Böhnlein (12.) mit zwei Toren vorn. Schweinfurt ließ zu keinem Zeitpunkt locker: Schmitt (36.) legte noch vor dem Seitenwechsel nach, ehe Hushcha (54.) im zweiten Durchgang auf 4:0 erhöhte. Rimpar gelang durch Burkard (82.) zwar der Ehrentreffer, Dellinger stellte aber kurz vor Schluss noch auf 5:1. Gleich morgen sind die Schnüdel wieder im Einsatz. Am Morgen geht es zum TSV Abtswind und Adam Jabiri. ASV Rimpar – 1. FC Schweinfurt 05 1:5

Schiedsrichter: Ehwald (Geldersheim)

Tore: Ebner 0:1 (3.), 0:2 Böhnlein (12.), Schmitt 0:3 (36.), Hushcha 0:4 (54.), 1:4 Burkard (82.), 1:5 Dellinger (89.) Heute, 16:30 Uhr FC Bayern München FC Bayern II Legia Warschau Le. Warschau 0 2 Abpfiff Beim ersten Testspiel unter Neu-Trainer Dante kassierten die FC Bayern Amateure eine 0:2-Niederlage gegen den polnischen Rekordmeister Legia Warschau. Keeper Leon Klanac ersetzte Leonard Prescott kurzfristig und hielt mehrfach stark. Erfreulich aus FCB-Sicht: Tim Binder und Maycon Cardozo gaben nach langer Leidenszeit ihre Comebacks. Trotz der Niederlage zeigte sich Dante im Anschluss zufrieden. "Gegen eine Profi-Mannschaft, die vor allem physische Vorteile hatte, haben wir mit dieser sehr jungen Mannschaft gut dagegengehalten. Allen voran hat mir die Einstellung der Jungs gefallen. Das wollen wir entwickeln: Mutig am Ball und immer hungrig zu sein. Natürlich gibt es noch einige Dinge, in denen wir uns verbessern müssen, aber wir sind auch erst am Anfang der Vorbereitung. Ich bin sehr positiv gestimmt“, so Dante nach dem Spiel in Herzogenaurach. FC Bayern München II – Legia Warschau 0:2

Tore: 0:1 Bartosz Kapustka (27.), 0:2 Rafal Adamski (58.)

Nach dem Turnier in Kirchanschöring besuchte die SpVgg Unterhaching noch den TuS 1860 Pfarrkirchen zum 100-jährigen Jubiläum. Mit an Bord auch Spieler wie Markus Schwabl, die bereits am Vormittag im Einsatz waren. Gegen den Kreisligisten erledigten die Vorstädter ihre Hausaufgaben trotz etwa 37 Grad souverän mit 4:0. Die Tore erzielten David Michelini (1:0, 4:0), Jeroen Krupa (2:0) und der 18-järhige Daris Ibrakovic. TuS 1860 Pfarrkirchen – SpVgg Unterhaching 0:4

Tore: 0:1 David Michelini, 0:2 Jeroen Krupa, 0:3 Daris Ibraković, 0:4 David Michelini Kirchanschöring setzt sich gegen drei Regionalligisten beim Heimturnier durch Der Siloking-Cup lockte drei Teams aus der Regionalliga Bayern zum Gastgeber SV Kirchanschöring: Wacker Burghausen, die SpVgg Unterhaching und der TSV Buchbach kämpften um die Trophäe. Aufgrund der Hitze wurde der Anpfiff kurzfristig auf 10 Uhr vorverlegt. Zudem wechselten die Veranstalter vom Modus „Jeder gegen Jeden“ in den K.-o.-Modus. Heute, 10:00 Uhr SV Kirchanschöring Kirchanschör TSV Buchbach Buchbach 2 1 Abpfiff Im ersten Halbfinale kegelte der gastgebende Bayernligist den TSV Buchbach mit 2:1 aus dem Turnier. Sebastian Dengel und Thorsten Nicklas trafen für Kirchanschöring. Das zweite Halbfinale entschied die SpVgg Unterhaching mit 1:0 gegen Burghausen für sich, Marinus Spann erzielte das Tor des Spiels.