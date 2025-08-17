Tor-Feuerwerk zum Abschluss der Vorbereitung

Der FCF hat sein letztes Testspiel der Sommer-Vorbereitung deutlich gewonnen. Gegen den SV Petershausen setzte sich die Mannschaft am Ende mit 10:4 durch – auch wenn der Start alles andere als optimal verlief.

Schwacher Beginn – Rückstand zur Pause. Zwar ging der FCF früh mit 1:0 in Führung, doch zu viele einfache Ballverluste kosteten die Kontrolle. Innerhalb von zehn Minuten kassierte die Mannschaft drei Gegentore und lag zur Halbzeit mit 2:3 zurück. „Uns darf so etwas nicht passieren. In dieser Phase war Petershausen einfach besser“, bilanzierte Trainer Tufan ehrlich.

Überragende zweite Hälfte. Nach der Pause drehte der FCF das Spiel eindrucksvoll. Chancen wurden konsequent genutzt, das Tempo deutlich angezogen und der Gegner regelrecht überrollt. Am Ende stand ein klarer 10:4-Erfolg – und das, obwohl nur zwölf Spieler zur Verfügung standen.

Torgefährlich präsentierten sich insbesondere:

•Anes Ajdari (3 Treffer)

•Ömer Cengiz (3 Treffer)

•Emre Tunc (3 Treffer)

•Deniz Dursun (1 Treffer)

„Wenn wir einfach spielen und das Tempo anziehen, werden wir immer unsere Chancen bekommen“, so der Coach zufrieden.

Einordnung. Mit dem klaren Erfolg zum Abschluss der Vorbereitung zeigt sich die Mannschaft zur richtigen Zeit topfit. Anfang nächster Woche kehrt nahezu der komplette Kader zurück. „Es gibt keine Ausreden – auch wenn 14 Spieler fehlen, haben wir genug Qualität. Wir sind alle hungrig auf Erfolg und Siege“, betont Tufan.

Ausblick.

•Pokalspiel: Mittwoch, den 20.08.25 Auswärts gegen TSV Turnerbund um 19:30 Uhr

•Ligastart: Sonntag, 11:00 Uhr, Heimspiel gegen Teutonia