Tor-Festival in Dornhan und Last-Minute-Drama zum Auftakt

Im ersten Spieltag der Bezirksliga Nordschwarzwald sorgten packende Duelle, späte Tore und ein echtes Tor-Festival für einen Auftakt, der Emotionen pur bot. Während sich Dornhan und Sulz ein irres 4:4 lieferten, feierten Baiersbronn, Wittendorf und Althengstett Heimsiege. Auch die Neulinge mischten kräftig mit.

Torlos blieb das Duell in Gültlingen. Dabei mussten die Hausherren nach der Roten Karte für Roller kurz vor der Pause lange in Unterzahl kämpfen. Altburg nutzte die Überzahl nicht, so dass beide Mannschaften mit einem Zähler starten.

Die Aufsteiger aus Oberreichenbach/Würzbach zeigten keine Nerven und setzten mit einem souveränen 2:0 ein erstes Ausrufezeichen. Pfrommer brachte sein Team früh in Führung, Keppler sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung. Ein Traumstart in die Bezirksliga.

Ein Auftakt, der in Erinnerung bleiben wird. Dornhan und Sulz lieferten sich ein wildes Spektakel, bei dem die Gäste nach Treffern von Aldebsawi, Siegel, Mutschler Jr. und Rumpel scheinbar sicher mit 4:1 führten. Doch Dornhan bewies unglaublichen Kampfgeist: Innerhalb weniger Minuten stellten Marquez, Siegel und Karademir den Ausgleich her – letzterer in der vierten Minute der Nachspielzeit. Ein Spiel, das für pure Emotionen stand.

Eine Machtdemonstration. Baiersbronn ließ Ottenbronn keine Chance und siegte klar. Braun schnürte in der ersten Halbzeit einen Doppelpack, ehe Günther mit einem Doppelpack nachlegte. Mandels Ehrentreffer kam zu spät. Baiersbronn setzte sich mit diesem überzeugenden Sieg an die Tabellenspitze. ---

Ein hart erkämpfter Heimsieg für Eutingen. Sattler erzielte den goldenen Treffer in der 38. Minute. Gechingen schwächte sich selbst, als Falcon-Lores nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot sah. Eutingen brachte die knappe Führung mit viel Leidenschaft ins Ziel. ---

Ein intensives Duell, das keinen Sieger fand. Hogg brachte Nagold II zweimal in Führung, doch Schmollinger und Saiber sicherten Ahldorf/Mühlen den verdienten Punkt. Vor allem der späte Ausgleich kurz vor Schluss sorgte für große Freude bei den Gastgebern. ---

Auch hier jubelte das Heimteam. Zwar ging der Aufsteiger aus Möttlingen durch Fricker früh in Führung, doch Althengstett antwortete prompt: Woller und Behrami drehten die Partie binnen weniger Minuten. Mit diesem Willen belohnte sich Althengstett mit drei Punkten zum Auftakt. ---

Auch in Wittendorf fiel die Entscheidung spät. Nach Möhrles Führungstreffer glichen die Gäste durch Schenkel aus. Als alles auf ein Remis hindeutete, war es Reich, der in der 93. Minute die Gastgeber jubeln ließ. Ein perfekter Start für den Absteiger, bittere Enttäuschung für den Aufsteiger.

