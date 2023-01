Tor-Experiment in Gundelfingen Bei der Neuauflage des Intersport-Seeßle-Cups wird am Sonntag auf dia alten Hallentore gekickt

Hallenfußball ist längst zu einer Glaubensfrage geworden. Trauern gerade die Traditionalisten noch immer dem einst so beliebten Bandenkick hinterher, setzt der Verband bei seinen Turnieren voll auf die von der Fifa bevorzugte Variante Futsal. Insbesondere die kleinen Handballtore rufen dabei immer wieder Kritik hervor. Darauf reagiert der FC Gundelfingen, der am Sonntag (ab 14 Uhr) in der Kreissporthalle den Intersport-Seeßle-Cup nach zweijähriger Corona-Pause wieder aufleben lässt. Bei dem mit Derbys gespickten Turnier wird zwar ebenfalls ohne Bande, aber mit den mehr als doppelt so großen Hallentoren gespielt.