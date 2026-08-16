Tor-Drama in Laufen und Jauk-Gala küren furiosen Auftakt

DJK Weildorf – SV Kirchanschöring II 2:0 (2:0)

Zuschauer: 340

Die DJK Weildorf hat ihre Ambitionen untermauert und einen souveränen Start-Ziel-Sieg eingefahren. Vor der beachtlichen Kulisse von 340 Zuschauern überrumpelte die Heimelf die Regionalliga-Reserve aus Kirchanschöring komplett. Jakob Helminger besorgte bereits in der 10. Minute die Führung, ehe Tim Schönweiß nur neun Minuten später auf 2:0 erhöhte (19.). Kirchanschöring II fand gegen die kompakt stehende Weildorfer Defensive über die gesamte Spielzeit kein Durchkommen. Weildorf verwaltete das Ergebnis in der zweiten Halbzeit routiniert und feiert einen absolut ungefährdeten Heimsieg zum Saisonstart.

Tabellensituation nach dem ersten Spieltag

Nach den ersten Begegnungen der neuen Saison führt die SG TSV Chieming / Grabenstätt die Tabelle der Kreisklasse Inn/Salzach 4 an. Auf dem zweiten Tabellenplatz folgt die DJK Weildorf, dicht gefolgt vom TSV Petting auf Rang drei. Die SG TSV Übersee / ASV Grassau belegt den vierten Platz, während der TSV Bergen den Spieltag auf der fünften Position abschließt.

Im Mittelfeld teilen sich vier Mannschaften die Punkte: Die SG Schönau am Königssee steht auf dem sechsten Rang, der SV Laufen belegt Platz sieben, der TSV Fridolfing rangiert auf Position acht und der SV Leobendorf reiht sich auf dem neunten Tabellenplatz ein.

Am Tabellenende stehen die Teams, die zum Auftakt ohne Punktgewinn blieben. Die SG SC Inzell / SC Weißbach belegt den zehnten Platz, gefolgt vom FC Hammerau auf Rang elf und dem SV Ruhpolding auf Position zwölf. Die beiden direkten Abstiegsplätze werden im Moment vom SV Kirchanschöring II auf dem dreizehnten Platz und dem TSV Bad Reichenhall als Tabellenvierzehntem eingenommen.

Vorschau auf den 2. Spieltag: Die Partien im Detail

Freitag, 21.08.2026

SV Ruhpolding – SG SC Inzell / SC Weißbach (18:00 Uhr)

Beide Mannschaften starteten mit einer knappen Niederlage in die Saison und stehen somit früh unter Zugzwang. Während Ruhpolding das Derby in Bergen mit 0:1 verlor, musste sich die Spielgemeinschaft aus Inzell und Weißbach trotz zweier eigener Treffer mit 2:3 gegen Petting geschlagen geben. Ruhpolding muss vor heimischer Kulisse seine offensive Harmlosigkeit ablegen, während Inzell nach drei Gegentoren am ersten Spieltag vor allem die Defensive stabilisieren muss.

SV Leobendorf – SG Schönau am Königssee (18:00 Uhr)

Im Waldstadion treffen zwei Teams aufeinander, die am ersten Spieltag jeweils einen Punkt verbuchten. Leobendorf schnupperte beim 2:2 in Fridolfing bis kurz vor Schluss am Dreier, während die SG Schönau beim turbulenten 3:3-Remis in Laufen große Moral bewies. Beide Mannschaften zeigten Nehmerqualitäten in der Vorwoche, sodass sich nun zeigen wird, wer den ersten echten Befreiungsschlag in Richtung Tabellenspitze setzen kann.

SV Laufen – TSV Bad Reichenhall (19:00 Uhr)

Der SV Laufen geht mit dem emotionalen Rückenwind des späten Ausgleichs aus der Vorwoche in dieses Heimspiel, muss allerdings den gelb-rot-gesperrten Yasim Brundu ersetzen. Der TSV Bad Reichenhall reist als Tabellenletzter an, da das 0:3 gegen Chieming zum Auftakt große Lücken im Defensivverbund offenbarte. Für die Kurstädter geht es primär darum, wieder zu defensiver Ordnung zu finden, um gegen die schwungvolle Heimelf zu bestehen.

SV Kirchanschöring II – TSV Fridolfing (19:00 Uhr)

Die Regionalliga-Reserve aus Kirchanschöring blieb beim 0:2 in Weildorf hinter den Erwartungen zurück und will in der heimischen EM-GROUP Arena die ersten Zähler einfahren. Gast Fridolfing feierte das späte Last-Minute-Tor zum 2:2 gegen Leobendorf wie einen Sieg und reist mit entsprechend breiter Brust an. Kirchanschöring benötigt dringend mehr Durchschlagskraft im Angriffsspiel, um den kampfstarken Gästen Paroli zu bieten.

Samstag, 22.08.2026

TSV Bergen – SG TSV Chieming / Grabenstätt (14:00 Uhr)

In Bergen kommt es zum direkten Aufeinandertreffen zweier Auftaktsieger. Der gastgebende TSV Bergen erledigte seine Hausaufgabe im Derby mit einem 1:0-Arbeitssieg, während die Spielgemeinschaft aus Chieming und Grabenstätt nach dem souveränen 3:0-Erfolg in Reichenhall die Tabellenführung übernahm. Es ist das Duell des Bergener Defensivbollwerks gegen die Chieminger Offensivpower – wer behält seine weiße Weste?

TSV Petting – SG TSV Übersee / ASV Grassau (14:00 Uhr)

Ein echtes Verfolgerduell zweier Teams, die mit der maximalen Ausbeute gestartet sind. Petting siegte dank einer Drei-Tore-Gala in Inzell mit 3:2, während die Spielgemeinschaft aus Übersee und Grassau einen verdienten 2:1-Heimsieg über Hammerau einfuhr. Das Hauptaugenmerk der Gäste wird darauf liegen, Pettings Top-Torjäger Simon Jauk aus dem Spiel zu nehmen und selbst den Schwung des eigenen Blitzstarts mitzunehmen.

Sonntag, 23.08.2026

FC Hammerau – DJK Weildorf (14:00 Uhr)

Zum Abschluss des Spieltags gastiert der aktuelle Tabellenzweite beim Elftplatzierten. Hammerau verlor nicht nur das Auftaktspiel in Übersee knapp mit 1:2, sondern durch eine Gelb-Rote Karte auch Quirin Lapper. Die DJK Weildorf hingegen überzeugte beim 2:0 gegen Kirchanschöring II auf ganzer Linie, geht als Favorit in diese Auswärtspartie und will den perfekten Saisonstart vergolden.