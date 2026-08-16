 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ligabericht

Tor-Drama in Laufen und Jauk-Gala küren furiosen Auftakt

Vier Elfmeter in einer Partie und ein lupenreiner Hattrick prägen den ersten Spieltag der Kreisklasse 4

von Helmut Kampa · Heute, 17:01 Uhr · 0 Leser

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Kreisklasse 4
Fridolfing
SV Ruhpold.
DJK Weildorf
Kirchanschör II

Die neue Saison startet mit einem echten Torspektakel und spektakulären Einzelauftritten. Während Simon Jauk den TSV Petting mit einem Dreierpack fast im Alleingang zum Sieg schießt, sichern sich Marinus Stephan für Übersee, David Schillmeier für Inzell sowie die Elfmeterschützen Gabriel Öllerer (Laufen) und Stefan Weinbuch (Schönau) mit jeweils zwei Treffern einen Eintrag auf der Liste der Top-Torjäger dieses Wochenendes.

Fr., 14.08.2026, 19:00 Uhr
TSV Fridolfing
TSV FridolfingFridolfing
SV Leobendorf
SV LeobendorfSV Leobendor
2
2
Abpfiff

Wahnsinn in der Nachspielzeit: Fridolfing rettet Punkt im Topspiel

TSV Fridolfing – SV Leobendorf 2:2 (0:0)
Zuschauer: 400
Was für ein Drama vor der Rekordkulisse des Spieltags! 400 Zuschauer sahen über 75 Minuten eine zähe, von Taktik geprägte Partie. Doch die Schlussphase entschädigte für alles. Dominik Kühnhauser brach in der 79. Minute den Bann und brachte Fridolfing in Führung. Leobendorf zeigte sich unbeeindruckt: Erst glich Florian Karl aus (86.), nur zwei Minuten später drehte Simon Spitz die Partie per Foulelfmeter komplett zugunsten der Gäste. Als Leobendorf schon wie der sichere Sieger aussah, schlug die Stunde von Daniel Beckel. In der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) bewies er im Strafraum Nervenstärke und hämmerte den Ball zum viel umjubelten 2:2-Ausgleich in die Maschen. Ein gerechtes Remis nach einer völlig verrückten Schlussphase.

Fr., 14.08.2026, 19:00 Uhr
SG TSV Übersee / ASV Grassau
SG TSV Übersee / ASV GrassauSG TSV Übersee
FC Hammerau
FC HammerauHammerau
2
1
Abpfiff

Blitzstart entscheidet: Übersee feiert perfekten Saisonauftakt

SG TSV Übersee / ASV Grassau – FC Hammerau 2:1 (2:0)
Zuschauer: 99 | Gelb-Rot: Quirin Lapper (73. / FC Hammerau)
Die Zuschauer in Übersee waren kaum auf ihren Plätzen, da war die Partie gefühlt schon entschieden. Mit einem sensationellen Doppelschlag schoss Marinus Stephan die Hausherren in der 7. und 8. Spielminute quasi im Alleingang mit 2:0 in Front. Hammerau wirkte geschockt, fing sich aber nach der Pause. Kilian Höglauer verkürzte in der 55. Minute auf 2:1 und läutete eine spannende Schlussphase ein. Die Aufholjagd der Gäste erlitt jedoch einen herben Dämpfer, als Quirin Lapper in der 73. Minute wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. In Überzahl brachte die Spielgemeinschaft den knappen Vorsprung clever über die Zeit.

Gestern, 15:00 Uhr
SG SC Inzell / SC Weißbach
SG SC Inzell / SC WeißbachSG SC Inzell
TSV Petting
TSV PettingTSV Petting
2
3
Abpfiff

Jauk-Gala in Inzell: Petting triumphiert im Fünf-Tore-Krimi

SG SC Inzell / SC Weißbach – TSV Petting 2:3 (1:3)
Zuschauer: 50
Nur 50 Unentwegte fanden den Weg auf den Sportplatz, doch sie sahen die spektakulärste One-Man-Show des Wochenendes. Pettings Torjäger Simon Jauk erwischte einen Sahnetag und schoss Inzell in der ersten Halbzeit fast im Alleingang ab. Per Doppelpack (15. / 20.) stellte er früh auf 0:2. Inzell steckte nicht auf, verkürzte durch David Schillmeier (31.), doch Jauk stellte noch vor der Pause per Foulelfmeter den alten Abstand wieder her (42.) – der lupenreine Hattrick war perfekt. Nach dem Seitenwechsel drängte Inzell auf den Ausgleich. Mehr als der erneute Anschlusstreffer, wiederum durch den starken Schillmeier (85.), sprang für die Hausherren aber nicht mehr heraus. Petting entführt die drei Punkte dank der Jauk-Gala.

Fr., 14.08.2026, 18:30 Uhr
TSV Bergen
TSV BergenTSV Bergen
SV Ruhpolding
SV RuhpoldingSV Ruhpold.
1
0
Abpfiff

Bergansturm belohnt: Berdan erlöst TSV Bergen im Derby

TSV Bergen – SV Ruhpolding 1:0 (0:0)
Zuschauer: 180
Gelungener Auftakt für den TSV Bergen! Vor einer stimmungsvollen Kulisse von 180 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an ein hart umkämpftes Derby gegen den SV Ruhpolding. In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend in den Zweikämpfen, spielerische Highlights blieben Mangelware. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Bergen den Druck. In der 62. Minute schaltete Johann Berdan nach einer Unachtsamkeit in der Ruhpoldinger Hintermannschaft am schnellsten und erzielte das umjubelte 1:0. Ruhpolding warf in der Schlussphase alles nach vorne, rannte sich aber immer wieder in der vielbeinigen Bergener Abwehr fest. Am Ende zitterte der TSV den knappen, aber nicht unverdienten Heimsieg über die Zeit.

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Bad Reichenhall
TSV Bad ReichenhallReichenhall
SG TSV Chieming / Grabenstätt
SG TSV Chieming / GrabenstättSG TSV Chieming
0
3
Abpfiff

Lehrstunde im Traditionsduell: Chieming demütigt Bad Reichenhall

TSV Bad Reichenhall – SG TSV Chieming / Grabenstätt 0:3 (0:1)
Zuschauer: 120
Fehlstart für den TSV Bad Reichenhall! Die Kurstädter erwischten einen gebrauchten Tag und mussten sich einer eiskalten Spielgemeinschaft aus Chieming und Grabenstätt geschlagen geben. Kurz vor dem Pausenpfiff versetzte Michael Selbertinger den Gastgebern den psychologisch wichtigen Nackenschlag zum 0:1 (44.). Reichenhall kam mit guten Vorsätzen aus der Kabine, wurde aber eiskalt erwischt: Elias Lex erhöhte nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff auf 0:2 (50.). Als Christian Weixelbaum in der 60. Minute nach einer feinen Kombination das 0:3 nachlegte, war der Widerstand der Heimelf gebrochen. Chieming feiert aufgrund einer reifen Spielanlage einen hochverdienten Dreier zum Auftakt.

Gestern, 18:00 Uhr
SV Laufen
SV LaufenSV Laufen
SG Schönau am Königssee
SG Schönau am KönigsseeSG Schönau
3
3
Abpfiff

Vier Elfmeter und ein spätes Tor: Drama pur in Laufen

SV Laufen – SG Schönau am Königssee 3:3 (2:2)
Zuschauer: 70 | Gelb-Rot: Yasim Brundu (65. / SV Laufen)
Dieses Spiel geht in die Geschichtsbücher der Kreisklasse ein! Der Unparteiische stand im Mittelpunkt eines Spiels, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Nach einer munteren Anfangsphase mit Toren von Nafe (23.) und Öllerer (29.) für Laufen sowie Paar (28.) für Schönau, begann kurz vor der Pause das große Pfeifkonzert: Stefan Weinbuch verwandelte den ersten von insgesamt vier Foulelfmetern zum 2:2-Halbzeitstand. Nach einer Stunde schwächte sich Laufen selbst, als Yasim Brundu mit Gelb-Rot vom Feld flog (65.). Trotz Unterzahl schien Laufen der Sieger zu sein, als Gabriel Öllerer in der 82. Minute einen Strafstoß zum 3:2 verwandelte. Doch tief in der Nachspielzeit (90.+5) gab es erneut Elfmeter für die Gäste: Wieder blieb Weinbuch cool und rettete Schönau in letzter Sekunde den Punkt.

Heute, 14:00 Uhr
DJK Weildorf
DJK WeildorfDJK Weildorf
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör II
2
0
Abpfiff

Doppelschlag in der Anfangsphase: Weildorf lässt nichts anbrennen

DJK Weildorf – SV Kirchanschöring II 2:0 (2:0)
Zuschauer: 340
Die DJK Weildorf hat ihre Ambitionen untermauert und einen souveränen Start-Ziel-Sieg eingefahren. Vor der beachtlichen Kulisse von 340 Zuschauern überrumpelte die Heimelf die Regionalliga-Reserve aus Kirchanschöring komplett. Jakob Helminger besorgte bereits in der 10. Minute die Führung, ehe Tim Schönweiß nur neun Minuten später auf 2:0 erhöhte (19.). Kirchanschöring II fand gegen die kompakt stehende Weildorfer Defensive über die gesamte Spielzeit kein Durchkommen. Weildorf verwaltete das Ergebnis in der zweiten Halbzeit routiniert und feiert einen absolut ungefährdeten Heimsieg zum Saisonstart.

Tabellensituation nach dem ersten Spieltag

Nach den ersten Begegnungen der neuen Saison führt die SG TSV Chieming / Grabenstätt die Tabelle der Kreisklasse Inn/Salzach 4 an. Auf dem zweiten Tabellenplatz folgt die DJK Weildorf, dicht gefolgt vom TSV Petting auf Rang drei. Die SG TSV Übersee / ASV Grassau belegt den vierten Platz, während der TSV Bergen den Spieltag auf der fünften Position abschließt.
Im Mittelfeld teilen sich vier Mannschaften die Punkte: Die SG Schönau am Königssee steht auf dem sechsten Rang, der SV Laufen belegt Platz sieben, der TSV Fridolfing rangiert auf Position acht und der SV Leobendorf reiht sich auf dem neunten Tabellenplatz ein.
Am Tabellenende stehen die Teams, die zum Auftakt ohne Punktgewinn blieben. Die SG SC Inzell / SC Weißbach belegt den zehnten Platz, gefolgt vom FC Hammerau auf Rang elf und dem SV Ruhpolding auf Position zwölf. Die beiden direkten Abstiegsplätze werden im Moment vom SV Kirchanschöring II auf dem dreizehnten Platz und dem TSV Bad Reichenhall als Tabellenvierzehntem eingenommen.

Vorschau auf den 2. Spieltag: Die Partien im Detail

Freitag, 21.08.2026
SV Ruhpolding – SG SC Inzell / SC Weißbach (18:00 Uhr)
Beide Mannschaften starteten mit einer knappen Niederlage in die Saison und stehen somit früh unter Zugzwang. Während Ruhpolding das Derby in Bergen mit 0:1 verlor, musste sich die Spielgemeinschaft aus Inzell und Weißbach trotz zweier eigener Treffer mit 2:3 gegen Petting geschlagen geben. Ruhpolding muss vor heimischer Kulisse seine offensive Harmlosigkeit ablegen, während Inzell nach drei Gegentoren am ersten Spieltag vor allem die Defensive stabilisieren muss.
SV Leobendorf – SG Schönau am Königssee (18:00 Uhr)
Im Waldstadion treffen zwei Teams aufeinander, die am ersten Spieltag jeweils einen Punkt verbuchten. Leobendorf schnupperte beim 2:2 in Fridolfing bis kurz vor Schluss am Dreier, während die SG Schönau beim turbulenten 3:3-Remis in Laufen große Moral bewies. Beide Mannschaften zeigten Nehmerqualitäten in der Vorwoche, sodass sich nun zeigen wird, wer den ersten echten Befreiungsschlag in Richtung Tabellenspitze setzen kann.
SV Laufen – TSV Bad Reichenhall (19:00 Uhr)
Der SV Laufen geht mit dem emotionalen Rückenwind des späten Ausgleichs aus der Vorwoche in dieses Heimspiel, muss allerdings den gelb-rot-gesperrten Yasim Brundu ersetzen. Der TSV Bad Reichenhall reist als Tabellenletzter an, da das 0:3 gegen Chieming zum Auftakt große Lücken im Defensivverbund offenbarte. Für die Kurstädter geht es primär darum, wieder zu defensiver Ordnung zu finden, um gegen die schwungvolle Heimelf zu bestehen.
SV Kirchanschöring II – TSV Fridolfing (19:00 Uhr)
Die Regionalliga-Reserve aus Kirchanschöring blieb beim 0:2 in Weildorf hinter den Erwartungen zurück und will in der heimischen EM-GROUP Arena die ersten Zähler einfahren. Gast Fridolfing feierte das späte Last-Minute-Tor zum 2:2 gegen Leobendorf wie einen Sieg und reist mit entsprechend breiter Brust an. Kirchanschöring benötigt dringend mehr Durchschlagskraft im Angriffsspiel, um den kampfstarken Gästen Paroli zu bieten.
Samstag, 22.08.2026
TSV Bergen – SG TSV Chieming / Grabenstätt (14:00 Uhr)
In Bergen kommt es zum direkten Aufeinandertreffen zweier Auftaktsieger. Der gastgebende TSV Bergen erledigte seine Hausaufgabe im Derby mit einem 1:0-Arbeitssieg, während die Spielgemeinschaft aus Chieming und Grabenstätt nach dem souveränen 3:0-Erfolg in Reichenhall die Tabellenführung übernahm. Es ist das Duell des Bergener Defensivbollwerks gegen die Chieminger Offensivpower – wer behält seine weiße Weste?
TSV Petting – SG TSV Übersee / ASV Grassau (14:00 Uhr)
Ein echtes Verfolgerduell zweier Teams, die mit der maximalen Ausbeute gestartet sind. Petting siegte dank einer Drei-Tore-Gala in Inzell mit 3:2, während die Spielgemeinschaft aus Übersee und Grassau einen verdienten 2:1-Heimsieg über Hammerau einfuhr. Das Hauptaugenmerk der Gäste wird darauf liegen, Pettings Top-Torjäger Simon Jauk aus dem Spiel zu nehmen und selbst den Schwung des eigenen Blitzstarts mitzunehmen.
Sonntag, 23.08.2026
FC Hammerau – DJK Weildorf (14:00 Uhr)
Zum Abschluss des Spieltags gastiert der aktuelle Tabellenzweite beim Elftplatzierten. Hammerau verlor nicht nur das Auftaktspiel in Übersee knapp mit 1:2, sondern durch eine Gelb-Rote Karte auch Quirin Lapper. Die DJK Weildorf hingegen überzeugte beim 2:0 gegen Kirchanschöring II auf ganzer Linie, geht als Favorit in diese Auswärtspartie und will den perfekten Saisonstart vergolden.