Tor des Tages reichte nur zur Ergebniskosmetik

Die Elf von Trainer Markus Thalmann begann mit ihrer bewährten Defensivtaktik, stand sehr tief und überließ dem Favoriten den Ballbesitz und das Spielfeld. Den Erfurtern fiel nicht viel torgefährliches ein, den über 130 Fans wurden nur wenige Strafraumszenen gezeigt. Der TSV- Abwehrriegel hielt bis zur 36. Minute, da nutzte Andy Pham einen Abwehrschnitzer der Platzherren zur 0:1- Pausenführung. „Das war ärgerlich, weil es unser einzigster Fehler in 45 Minuten war und der wurde von Nord ausgenutzt“, so der TSV- Coach in der Pause.

In Hälfte zwei verwaltete der Gast seinen Vorsprung bis zur 57. Minute, als der eingewechselte Philip Kvietok die zu hoch aufgerückte Tennstedter Abwehrreihe überwand und das 0:2 markierte. „Das war dann der richtige Wachmacher für uns, ab da spielten wir die Nordler fast an die Wand“, so Thalmann hinterher. Der schönsten Angriff der Gastgeber bedeutete den Anschluss. Marcel Zitschke flankte in den Strafraum und Robin Pachulsky traf volley per Seitfallzieher zum 1:2 (74.). In der Schlussviertelstunde hatten zweimal Fabio Kerst und Tom Braun die Möglichkeit zum Ausgleich, doch der blieb den Kurstädtern versagt. „Die Truppe hätte sich den Punkt verdient gehabt. Mit Kampfkraft und Einsatzwillen haben wir den Erfurtern Paroli geboten, es war mehr drin für uns“, musste Markus Thalmann am Ende feststellen. Der neue Ligaprimus trat nicht als solcher auf, nahm aber trotzdem den Dreier mit in die Landeshauptstadt. Dies ist aber auch eine Qualität eines Spitzenteams.