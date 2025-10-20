„Tor des Monats“ sichert Fischeln den wichtigen Erfolg

Fischelns Ndrin Maloku, im Sommer aus Willich gekommen und der es 2019 und 2023 bereits zweimal für ein halbes Jahr in St. Tönis versucht hatte, traf doppelt. Sehenswert der Treffer des 24-jährigen Albaners zum zwischenzeitlichen 2:1 per Direktabnahme. Der hätte es verdient, in die Auswahl zum Tor des Monats aufgenommen zu werden. Interessantes am Rande: Zwei der vier direkt nach ihrem Urlaub vom Flughafen zum Spiel gekommenen Akteure – nämlich Florian Leisten und Niklas Geraets – wurden nach einer Stunde eingewechselt und Torjäger Geraets gelang kurz vor Schluss der Siegtreffer.

Die Kempener Talfahrt geht derweil weiter. Der Aufsteiger agierte in Bockum zwar stets auf Augenhöhe, doch ein Treffer von TSV-Sommerneuzugang Malte Latosinszky bedeutete das Ende aller Hoffnungen und ein weiteres Abfallen nur eine Position vor dem Relegationsplatz. Auch eine über zehnminütige Überzahl nach Gelb-Rot gegen Bockums Miguel Raoul Basalic konnte nicht mehr zählbar umgemünzt werden.

Marathon überrascht

Für die Überraschung des Tages sorgte der CSV Marathon Krefeld. Obwohl mit Dennis Lerche und Burak Akarca zwei feste Größen erst einmal auf der Bank saßen – Lerche kam später und traf auch direkt – und Marcel Lüft weiter komplett fehlte, wurde bei der DJK Fortuna Dilkrath deutlich gewonnen und in der Tabelle auf Platz zwölf geklettert. Mit einem guten Endspurt kam der SSV Grefrath nach 1:3-Rückstand beim 1. FC Mönchengladbach noch zu einem Unentschieden und behauptete seinen respektablen Platz im vorderen Mittelfeld. Die sich lange anbahnende Niederlage hätte zu dem positiven Gesamteindruck, den die Elf von Trainer Alexander Thamm zuletzt hinterlassen hatte, auch nicht gepasst.

Die Sportfreunde Neuwerk entthronten den Einmal-Tabellenführer OSV Meerbusch – und weil die Odenkirchener in der Nachspielzeit durch Routinier Semir Purisevic, mittlerweile 35 Jahre alt, noch bei Verfolger TuS Wickrath gewannen, stehen sie wieder ganz oben. Aber da auch die Brüggener, die kommenden Sonntag in Fischeln aufschlagen, gegen Abstiegskandidat Türkiyemspor Mönchengladbach den eingeplanten Erfolg landeten, bleibt es vorne bis einschließlich Platz vier ganz eng.