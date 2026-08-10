🗣: "Tor des Jahres" in Garmisch – MTV hadert mit Personalsituation

Der SV Untermenzing hat den SVN empfangen, Penzberg begrüßte den SC Oberweikertshofen. Außerdem gab es u.a. das Spiel der Liga-Neulinge. Die Stimmen der Trainer:
Dann konnten wir mit zwei Toren das Spiel noch irgendwie auf unsere Seite zu ziehen und bis zum Ende durchzuhalten. Das war sehr wichtig. Es freut mich sehr für die Jungs, dass sie sich heute jetzt endlich mit einem Dreier belohnen konnten.«
Florian Hahn, Trainer des SV München West: »Die heutige Niederlage gegen die Reserve des TuS Geretsried fällt unter die Rubrik unnötig. Wir haben in der ersten Halbzeit größtenteils Spielkontrolle gehabt und hatten zwei riesige Torchancen, die wir nicht genutzt haben. Wir sind dann durch einen Elfmeter aus meiner Sicht völlig verdient in Führung gegangen. Die zweite Halbzeit war ausgeglichen. Wir hatten dann wieder die größte Chance des Spiels, als wir zwei gegen eins allein vorm Torwart versagt haben. Vom Gegentor waren wir etwas beeindruckt und haben dann auch zu einfach das 1:2 bekommen. Auch dann hatten wir wieder klare Torchancen und waren näher am Ausgleich. Wir haben es heute versäumt, aus der Feldüberlegenheit und den guten Torchancen das Ergebnis frühzeitig in unsere Richtung zu ziehen.«
Johannes Franz, Trainer des FC Penzberg: »Wir haben uns einen Arbeitssieg vorgenommen, um aus dem kleinen Tief rauszukommen. Und der ist uns definitiv gelungen. Es hätte nicht so spannend oder nicht so lang spannend bleiben müssen, wie es war. Wir hätten bei einer schon deutlich früher für klarere Verhältnisse sorgen können, das ist uns nicht gelungen. Umso wichtiger war es, dass wir über neunzig Minuten konsequent verteidigt haben. Wir haben immer weitergemacht, immer weiter nach vorne gespult und uns wieder auf die nächste Situation konzentriert. Dafür muss ich meiner Mannschaft echt ein Kompliment machen.«
Stefan Schwinghammer, Trainer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen: »Über neunzig Minuten ist es für beide Seiten irgendwo gerecht. In der ersten Halbzeit haben wir lange Zeit das Spiel dominiert und sind verdient in Führung gegangen. Ein, zwei Situationen müssen wir besser ausspielen. Dann haben wir wirklich ein Traumtor, Kategorie Tor des Jahres kassiert - von der Außenkante vom Sechzehner ins lange Kreuzeck über Unterkante, Latte und Pfosten rein.
Wir haben dann wieder für fünf Minuten die Ordnung verloren und direkt das zweite Gegentor durch einen unnötigen Ballverlust im Zentrum gekriegt, wo wir auch ungeordnet standen, ähm, und sind dann ein bisschen ungeordnet gestanden. Nach der Halbzeit haben wir eine Riesenchance nicht genutzt. Dann haben wir irgendwann noch verdient den Ausgleich geschossen und deutlich mehr vom Spiel weiterhin gehabt. Ich hab dann selber noch einen Elfer verursacht, den Moorenweis verschossen hat.«
Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: »Nach dem fantastischen Start mit zwei Siegen aus zwei Spielen sind wir natürlich voller Selbstvertrauen nach Waldeck gefahren. Auf der anderen Seite wissen wir, dass es für uns nur um den Klassenerhalt geht. Waldeck-Obermenzing wird unserer Meinung nach weiter oben in der Tabelle, wenn nicht sogar ganz oben in der Tabelle, anzutreffen sein.
Bei wahnsinnig hohen Temperaturen und sehr vielen Ausfällen – wir hatten unfassbar viele Ausfälle diese Woche – wollten wir trotzdem das Beste daraus machen und haben auch mitten im Spiel daran geglaubt. Die erste Halbzeit war von beiden Seiten ein ansprechendes Spiel mit hoher Intensität. Trotz des Wetters hatten beide Seiten ihre Chancen. Nichtsdestotrotz müssen wir in Führung gehen. Wenn wir vielleicht das 1:0 erzielen, können wir hier ein bisschen mehr erreichen.
Kurz nach der Halbzeit gab es aber fünf, sechs Minuten, in denen wirklich gar nichts lief. Da wurden wir sofort bestraft und waren 3:0 hinten. Die Mannschaft hat aber richtig Charakter gezeigt, ist auf 3:1 herangekommen, kassiert das 4:1 und ist wieder auf 4:2 herangekommen. Dann haben wir alles aufgemacht und wollten noch einmal am Wunder arbeiten.
Nachdem dann aber das 5:2 fiel, war der Stecker gezogen. Dementsprechend gratulieren wir Waldeck-Obermenzing. Wir sind unheimlich stolz auf unsere Truppe, die so einen großen Kampf abgeliefert hat, und hoffen, dass sich die Personalsituation nächste Woche etwas bessert und wir auf der Kampfbereitschaft von heute aufbauen können.«