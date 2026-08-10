🗣: "Tor des Jahres" in Garmisch – MTV hadert mit Personalsituation

Wir haben dann wieder für fünf Minuten die Ordnung verloren und direkt das zweite Gegentor durch einen unnötigen Ballverlust im Zentrum gekriegt, wo wir auch ungeordnet standen, ähm, und sind dann ein bisschen ungeordnet gestanden. Nach der Halbzeit haben wir eine Riesenchance nicht genutzt. Dann haben wir irgendwann noch verdient den Ausgleich geschossen und deutlich mehr vom Spiel weiterhin gehabt. Ich hab dann selber noch einen Elfer verursacht, den Moorenweis verschossen hat.«

Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: »Nach dem fantastischen Start mit zwei Siegen aus zwei Spielen sind wir natürlich voller Selbstvertrauen nach Waldeck gefahren. Auf der anderen Seite wissen wir, dass es für uns nur um den Klassenerhalt geht. Waldeck-Obermenzing wird unserer Meinung nach weiter oben in der Tabelle, wenn nicht sogar ganz oben in der Tabelle, anzutreffen sein.

Bei wahnsinnig hohen Temperaturen und sehr vielen Ausfällen – wir hatten unfassbar viele Ausfälle diese Woche – wollten wir trotzdem das Beste daraus machen und haben auch mitten im Spiel daran geglaubt. Die erste Halbzeit war von beiden Seiten ein ansprechendes Spiel mit hoher Intensität. Trotz des Wetters hatten beide Seiten ihre Chancen. Nichtsdestotrotz müssen wir in Führung gehen. Wenn wir vielleicht das 1:0 erzielen, können wir hier ein bisschen mehr erreichen.

Kurz nach der Halbzeit gab es aber fünf, sechs Minuten, in denen wirklich gar nichts lief. Da wurden wir sofort bestraft und waren 3:0 hinten. Die Mannschaft hat aber richtig Charakter gezeigt, ist auf 3:1 herangekommen, kassiert das 4:1 und ist wieder auf 4:2 herangekommen. Dann haben wir alles aufgemacht und wollten noch einmal am Wunder arbeiten.

Nachdem dann aber das 5:2 fiel, war der Stecker gezogen. Dementsprechend gratulieren wir Waldeck-Obermenzing. Wir sind unheimlich stolz auf unsere Truppe, die so einen großen Kampf abgeliefert hat, und hoffen, dass sich die Personalsituation nächste Woche etwas bessert und wir auf der Kampfbereitschaft von heute aufbauen können.«