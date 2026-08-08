🗣: "Tor des Jahres" in Garmisch - Geretsried siegt dank Mut

Der TuS Geretsried II hat den ersten Dreier der Saison eingefahren. – Foto: Michelle Kleim

Nico Formella, Trainer des SV Untermenzing: »Wir hatten weitestgehend eine gute Spielkontrolle, haben aber außer nach der Trinkpause in der ersten Halbzeit keinen guten Mix zwischen Bespielen der Tiefe und Ballbesitz gefunden. Ansonsten haben wir ein sehr dominantes, gutes Spiel heute gehabt und es hat Spaß gemacht, den Jungs heute beim Fußballspielen zuzugucken.«

Dann konnten wir mit zwei Toren das Spiel noch irgendwie auf unsere Seite zu ziehen und bis zum Ende durchzuhalten. Das war sehr wichtig. Es freut mich sehr für die Jungs, dass sie sich heute jetzt endlich mit einem Dreier belohnen konnten.« Florian Hahn, Trainer des SV München West: »Die heutige Niederlage gegen die Reserve des TuS Geretsried fällt unter die Rubrik unnötig. Wir haben in der ersten Halbzeit größtenteils Spielkontrolle gehabt und hatten zwei riesige Torchancen, die wir nicht genutzt haben. Wir sind dann durch einen Elfmeter aus meiner Sicht völlig verdient in Führung gegangen. Die zweite Halbzeit war ausgeglichen. Wir hatten dann wieder die größte Chance des Spiels, als wir zwei gegen eins allein vorm Torwart versagt haben. Vom Gegentor waren wir etwas beeindruckt und haben dann auch zu einfach das 1:2 bekommen. Auch dann hatten wir wieder klare Torchancen und waren näher am Ausgleich. Wir haben es heute versäumt, aus der Feldüberlegenheit und den guten Torchancen das Ergebnis frühzeitig in unsere Richtung zu ziehen.« Lukas Haustein, Trainer des TuS Geretsried II: »Ironischerweise ist es wahrscheinlich das Spiel von den bisherigen drei Spielen, mit dem wir fußballerisch am wenigsten zufrieden waren. Man hat uns in der ersten Halbzeit angemerkt, dass wir ein bisschen nervös und verunsichert vom schlechten Saisonstart waren. Da hatten wir eine sehr, sehr schlechte Passquote gehabt und haben sehr viele wilde Bälle nach vorne gespielt. Dementsprechend hatte in der ersten Halbzeit München West das Spiel sehr gut unter Kontrolle. Wir können glücklich sein, dass es nur 0:1 zur Halbzeit stand. In der zweiten Halbzeit haben wir dann mit dem Mute der Verzweiflung mutigeren Fußball gespielt und es so immer öfter geschafft, auch spielerische Lösungen zu finden.

Johannes Franz, Trainer des FC Penzberg: »Wir haben uns einen Arbeitssieg vorgenommen, um aus dem kleinen Tief rauszukommen. Und der ist uns definitiv gelungen. Es hätte nicht so spannend oder nicht so lang spannend bleiben müssen, wie es war. Wir hätten bei einer schon deutlich früher für klarere Verhältnisse sorgen können, das ist uns nicht gelungen. Umso wichtiger war es, dass wir über neunzig Minuten konsequent verteidigt haben. Wir haben immer weitergemacht, immer weiter nach vorne gespult und uns wieder auf die nächste Situation konzentriert. Dafür muss ich meiner Mannschaft echt ein Kompliment machen.«