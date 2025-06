Torreich hat soch der SC St. Tönis aus der Saison verabschiedet. – Foto: Jens Terhardt

Tor-Debüt von Ilazi und Ogbeide Die A-Jugendlichen treffen erstmals für den SC St. Tönis beim Mülheimer FC. Durch das 4:4-Unentschieden beendet die Kastrati-Elf die Saison auf dem vierten Tabellenpatz. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Mülh. FC 97 SC St. Tönis

In der Oberliga Niederrhein hat sich der SC St. Tönis am letzten Spieltag mit einem 4:4 (2:0)-Unentschieden beim Absteiger Mülheimer FC begnügen müssen. Die Mannschaft um Trainer Bekim Kastrati und Co-Trainer Johannes Dahms beendete damit eine mehr als respektable Spielzeit auf dem vierten Tabellenplatz, der unterstreicht, dass die Apfelstädter unter dem aktuellen Trainerteam eine bemerkenswert gute Richtung eingeschlagen haben. Erst am vorletzten Spieltag hatte man durch eine mehr als unglückliche 4:5-Niederlage gegen den SV Biemenhorst die Chance auf den Regionalliga-Aufstieg verspielt.

Gestern, 15:45 Uhr Mülheimer FC 97 Mülh. FC 97 SC St. Tönis 1911/20 SC St. Tönis 4 4 Mit dem Erreichten zeigt sich auch Fußball-Abteilungsleiter Markus Hagedorn mehr als zufrieden: „Das war eine herausragende Saison von allen Beteiligten. Man muss sich immer vor Augen halten, dass wir 33 Spieltage oben dabei gewesen sind. Aber wir dürfen nicht enttäuscht sein. Die Platzierung ist die Beste, die wir als Verein bisher geholt haben. Dass es in der nächsten Saison nicht zwingend so weiter geht, sollte jedem klar sein. Aber wir geben unser Bestes.“

Der Begegnung in Mülheim merkte man derweil an, dass es für beide Mannschaften um nicht mehr viel ging. Dem SC fehlte zwar in der Anfangszeit etwas Zug zum Tor, er war aber jederzeit spielbestimmend. Nach Zuspiel auf Kohei Nakano, der am Schlussmann scheiterte, vollendete der 19-Jährige Ibraim Ilazi zum 1:0 (14.). Weitere hochkarätige Chancen ließ der SC aber aus, weil die Konzentration im Abschluss fehlte. Besser lief es vom Punkt. Nach Foul an Ilazi verwandelte der seit Wochen gut aufgelegte Mario Knops durch sein 18. Saisontor zum 2:0 (31.). Ärger um verspielte Führung