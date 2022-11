Tor aus heiterem Himmel bringt FCA aus dem Konzept

Aschheim – 45 Minuten sind bereits absolviert in einem „typischen Null-zu-Null-Kick“, wie Trainer Thomas Seethaler die erste Hälfte im Duell seines FC Aschheim beim FC Schwabing später umschreiben wird. In diesem Moment wartet alles nur noch auf den Pausenpfiff des Schiedsrichters. Und gerade bei den Gästen scheinen einige Kicker gedanklich schon in der Kabine – was prompt bestraft wird.