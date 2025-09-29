Tor aus 60 Metern beendet das Holzland-Derby

Bereits in der 4. Minute deutete der FCI vor 180 Zuschauern erstmals seine Torgefahr an. Nach einem Freistoß aus halblinker Position setzte Kapitän Mathias Lex einen Kopfball knapp über die Latte. Auf der Gegenseite kam Luis Eibl an der Strafraumkante zum Abschluss. Für Keeper Felix Schönwälder war der flache Ball aber kein Problem.

Der FC Inning ist bei einem Spiel mehr wieder Spitzenreiter und nach dem 3:0 (2:0)-Erfolg im Holzland-Derby gegen Steinkirchen ein ganz heißer Kandidat im Aufstiegskampf. Dabei lieferte man gegen den verhaltenen Kreisklasse-Absteiger eine bissige, aber nicht fehlerlose Partie.

Vor allem mit dem schnellen Spiel der Inninger kam Steinkirchen überhaupt nicht zurecht, und der FCI übernahm immer mehr die Kontrolle. Nach einer halben Stunde wurde Antonio Cosic perfekt in halbrechter Position im Strafraum freigespielt. Sein Ball landete zum 1:0 im langen Eck.

Den vielleicht schönsten Spielzug der Partie lieferte der FSV. Nach einem wunderbaren diagonalen Ball über den ganzen Platz erreichte dieser Stefan Huber, der aber ebenfalls am FCI-Schlussmann scheiterte. Im direkten Gegenzug konnte sich der FSV-Torhüter Tristan Kaup bei Gegenspieler Sebastian Heller bedanken. Hätte er nicht abgedreht, sondern eingefädelt, dann hätte es Elfmeter für Inning gegeben.

Dieses Tor zeigte Wirkung. Denn direkt nach Wiederanpfiff verlor der FSV wieder den Ball, und Inning konnte im gegnerischen Strafraum eine Stafette über drei Positionen spielen. Und auf Zuspiel von Heller schnürte Cosic nur eine Minute später seinen Doppelpack – 2:0.

In der Folge musste sich Inning nur den Vorwurf gefallen lassen, zu wenig aus den Chancen gemacht zu haben. In der 39. Minute standen im Strafraum gleich zwei Spieler frei, Heller zielte drüber. Kurz vor dem Pausenpfiff stand Denis Prsa völlig unbewacht, doch traf den Ball nicht richtig.

Als sich der FSV-Keeper den Ball zum Abstoß zurechtlegte, zückte der bis hierhin tadellos leitende Schiedsrichter Markus Stocker gegen den Steinkirchener Valmir Hajrizaj plötzlich glatt Rot. Dem Vernehmen nach soll dieser die Schiedsrichterleistung mit dem Sch-Wort kommentiert haben. Regeltechnisch war die Karte sicher vertretbar, in einem emotionsgeladenen Derby wirkte die Entscheidung aber hart.

Im zweiten Durchgang hatte Inning so noch größere Vorteile. Einzig der schwachen Chancenauswertung war es aus Steinkirchener Sicht zu verdanken, dass der FSV nicht völlig unter die Räder kam. Nils Heuses Schuss in der 56. Minute, als der Torhüter schon ausgerutscht war, war zu überhastet. Nur zwei Minuten später scheiterte Lex an der Latte, und in der nächsten Aktion vergab der FCI-Kapitän freistehend.

In der 74. Minute mussten der Inninger Prsa und sein Kontrahent Philipp Utz nach einem Foul des Steinkircheners und einem folgenden Gerangel zehn Minuten vom Feld. Glück hatte Inning in der 78. Minute, als der Schiri dem Steinkirchener Manuel Dirrigl einen klaren Elfmeter verweigerte. Hier hätte noch einmal Spannung aufkommen können.

Damit war es in der Nachspielzeit vorbei. Als der FSV-Torhüter aufgerückt war, beförderte Kiriakis Diamantidis mit seinem Sonntagsschuss aus gut und gerne 60 Metern den Ball zum 3:0 (90 +3) ins verwaiste Tor.