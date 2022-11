Tor aus 40 Metern! Sonntagsschuss entscheidet Derby in Eching Eching setzt sich mit 2:1 durch

Der TSV Eching hat die Tabellenführung in der Kreisliga behauptet, doch der Sieg im Landkreis-Derby hing am seidenen Faden.

Eching – Letztlich war das 2:1 (0:1) gegen den Abstiegskandidaten SV Kranzberg absolut glücklich. Die Tabellenplätze spiegelten sich im Ballbesitz wider, die Echinger hatten gefühlt 70 Prozent. Die Kranzberger waren aber defensiv extrem gut eingestellt und immer nah an den Gegenspielern dran. Sie gewannen viele wichtige Zweikämpfe und bekamen stets einen Fuß dazwischen. In der gesamten ersten Halbzeit fanden die Zebras keinen Schlüssel für das Eisentor vor dem Kranzberger Gehäuse.

Die Gäste stellten aber nicht nur defensiv eine Herausforderung für den TSV dar. Nach einer halben Stunde des Verteidigens suchte der SVK auch den Weg nach vorne, konterte zielstrebig und verdiente sich die Pausenführung. Die erste hundertprozentige Chance der Partie hatte der Kranzberger Michael Kopp, der frei vor Keeper Alessandro Kestler auftauchte und an diesem scheiterte. Das nächste Eins-gegen-Eins bot sich Daniel Mömkes, der in der Nachspielzeit fast von der Mittellinie alleine aufs Tor zulief und den Ball rechts an Schlussmann Kestler vorbeischob (45.+1). Der Spitzenreiter durfte sich über den 0:1-Rückstand nicht beschweren.

Nach dem Seitenwechsel ging es zunächst genauso weiter, Eching fand keine Lösungen. Deshalb brauchte es für den Ausgleich eine Standardsituation: Einen Freistoß von links durch Nico Häcker verlängerte der eingewechselte Manuel Joos – und am langen Pfosten hatte Matthew Atkinson leichtes Spiel (64.). Und dann kam Arian Radocaj, der unweit der Mittellinie die Kugel annahm, sechs Schritte lief und aus über 40 Metern abzog. Noch abgefälscht, landete der Ball zum Entsetzen des SVK unhaltbar im Tor (84.). „Wir stehen oben und haben auch das Spielglück“, betonte TSV-Trainer Alexander Günther. „Kranzberg hätte ein 1:1 verdient gehabt.“ (nb)