Tor aus 40 Metern - Primus TSV Peiting verliert Derby gegen Schlusslicht TSV Altenstadt „Einen Sieg hätten wir auch nicht verdient“

Peiting/Altenstadt – Damit können die Verfolger aus Wildsteig/Rottenbuch und Landsberg am kommenden Wochenende, an dem die Peitinger spielfrei sind, noch vorbeiziehen. Die Teilnahme an der Aufstiegsrunde ist aber nicht mehr in Gefahr. Der aktuelle Viertplatzierte aus Penzing ist nach der 0:5-Klatsche gestern bei Jahn Landsberg endgültig aus dem Rennen die Peitinger haben zumindest Platz drei sicher.

VON ROLAND HALMEL

„Einen Sieg hätten wir heute auch nicht verdient“, sagte Peitings Co-Trainer Christian Schuster mit versteinerter Miene nach dem wenig überzeugenden Heimauftritt des Spitzenreiters. Grund zum Strahlen hatte dagegen Altenstadts Coach Daniel Hindelang: „Die Jungs haben die taktischen Vorgaben sehr gut umgesetzt und mit Leidenschaft verteidigt“, lobte er den Auftritt seiner ersatzgeschwächten Truppe, die den Hausherren mit zwei tief stehenden Viererketten das Leben schwer machte. „Altenstadt ist mit 150 Prozent Einstellung gekommen, während sie bei einigen von uns gefehlt hat“, so Schuster.

Zu Beginn sah es bei den Gastgebern noch ganz gut aus. Sie starteten mit viel Tempo und einem Torschuss von Christoph Hertl ins Spiel. Kurz danach sorgte Hindelang mit seinem ersten Wechsel für eine Überraschung. Er brachte Offensivmann Eggon Gashi, der nach langer Pause sein Comeback gab. Überraschend war danach auch die Aktion von Franz Demmler. Altenstadts Kapitän hatte erkannt, dass Peitings Torhüter Julian Floritz zu weit vor seinem Kasten postiert war und zog aus 40 Metern ab. Sein Sonntagsschuss landete zum 1:0 in den Maschen (14.). „Eine gute Einzelaktion“, urteilte Peitings Coach Fabian Melzer, dessen Team nach dem Rückstand angeschlagen wirkte. „Wir haben nur lange Bälle gespielt, das war ein Chaos“, ärgerte sich sein Co-Trainer Schuster. Ein Kopfball von Nicola Haser nach einer Freistoßflanke war die einzig halbwegs gefährliche Aktion der Hausherren bis zum Seitenwechsel (36.). Die Peitinger hatten sogar Glück, dass sie nicht höher hinten lagen, da Michael Zwick freistehend vor dem Tor eine hundertprozentige Chance zum 2:0 für Altenstadt liegen ließ (36.).

Siegtreffer kurz vor Schluss

Auf den schwachen Auftritt der Peitinger reagierte das Trainerteam mit der Einwechslung von fünf neuen Spielern zu Beginn der zweiten Halbzeit. Recht viel besser wurde das Spiel der Hausherren dadurch aber nicht. Beide Teams erarbeiteten sich zunächst Möglichkeiten bei jeweils zwei Freistößen, die aber allesamt nichts einbrachten. Nach einer guten Stunde blitzten aber die Fähigkeiten des Tabellenführers bei einem schnell vorgetragenen Angriff auf. Matthias Lotter setzte sich auf der linken Seite durch und spielte auf Youngster Max Neufing, der aber nur die Latte traf (63.). Lotter köpfte im Anschluss drüber (70.), ehe die Peitinger Fans unter den 150 Zuschauern doch noch jubeln durften. Eine Freistoßflanke von Lotter landete bei Michael Boos, der am langen Pfosten ungestört zum 1:1 einschob (76.).