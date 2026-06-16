Tor aberkannt – nach eigenem Geständnis Kapitän der JSG Freren gibt Handspiel im Derby selbst zu und wird für seine Ehrlichkeit als fairste Geste des Monats April geehrt von red · Heute, 07:58 Uhr · 0 Leser

– Foto: NFV

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Fair Play wird im Fußball oft eingefordert, doch nur selten gibt es Beispiele, die so eindeutig sind wie die Aktion von Aron Kuiter. Der Kapitän der JSG Freren hat für sein vorbildliches Verhalten die Auszeichnung für die fairste Geste des Monats April des Niedersächsischer Fußballverband erhalten.

Im Kreisliga-Derby der C-Junioren zwischen der JSG Lengerich-Handrup/Gersten/Wettrup/Langen und der JSG Freren erzielte der 15-Jährige zunächst den vermeintlichen Führungstreffer für seine Mannschaft. Schiedsrichter Dietmar Wefers erkannte das Tor zunächst an. Die Gastgeber reklamierten jedoch ein mögliches Handspiel, das der Unparteiische selbst nicht wahrgenommen hatte. Statt die Situation für sich zu nutzen, entschied sich Kuiter für den ehrlichen Weg. Auf Nachfrage des Schiedsrichters gab er ohne Zögern zu, den Ball zuvor unabsichtlich mit der Hand gespielt zu haben. Daraufhin wurde der Treffer zurückgenommen.

Die außergewöhnliche Fair-Play-Geste meldete der Schiedsrichter dem Verband, der Kuiter anschließend zum Gewinner der Auszeichnung kürte. Beim Rückspiel Ende Mai wurde der Nachwuchsspieler von Heinz-Gerd Evers, Vorsitzender des NFV-Kreises Emsland, sowie Stefan Jürgens, Vorsitzender des Kreisjugendausschusses, offiziell geehrt. Evers fand dabei deutliche Worte: „Du kannst stolz sein auf Dich, dein Verein kann stolz sein auf Dich und wir als Kreisfußballverband freuen uns sehr, einen solchen Sportkameraden in unseren Reihen zu haben. Viele, auch erwachsene Fußballerinnen und Fußballer, können sich ein Beispiel an Deiner Einstellung und Deinem Verhalten nehmen.“