 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Topzugänge für den FC Traar mit Tolunay Eyüpoglu und Lukas Vogel

Kreisliga B Krefeld, Gruppe 2: Der FC Traar verkündet zwei Zugänge.

von Marcus Claesgens / kpn · Heute, 22:10 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

Kreisliga B2 KEM/KRE
KTSV 1855
SV Vorst
Bor. Oedt
Tönisberg II

Der FC Traar und Trainer Halil Özbulat freuen sich über die beiden befreundeten Zugänge Lukas Vogel und Tolunay Eyüpoglu. Ein langjähriger Wunsch, endlich gemeinsam zu kicken, wird in der kommenden Saison im grün-weißen Trikot in er Krefelder Kreisliga B Realität.

Beide Zugänge sind 29 Jahre alt

Beide Spieler sind vom Konzept des Vereins überzeugt und wollen ihre Qualitäten mit einbringen, um die sportliche Entwicklung mitzugestalten. Der 29-jährige Tolunay ist mit seinem ausgeprägten und kaltschnäuzigen Torinstinkt eine echte Bereicherung im Sturm. Das stellte er in der Vergangenheit auch bereits in der Landes- und Bezirksliga unter Beweis.

Lukas ist mit seinen 1,90 Metern ein ausgebuffter und robuster Defensivstratege, der dem Abwehrverbund noch mehr Stabilität verleihen wird. Der schussgewaltige 29-Jährige ist auch dafür bekannt, dass er bei gelegentlichen Offensivaktionen echte Torgefahr ausstrahlt.

Verein freut sich auf Spieler, die sportlich wie persönlich passen

Der Verein freut sich zudem auf echt sympathische Typen, die, wie alle anderen Zugänge auch, menschlich wie sportlich zum familiär geführten Verein passen. Deshalb freut sich der Verein auf die Zusammenarbeit.

In Gruppe 2 der Kreisliga B belegt der FC Traar aktuell den siebten Tabellenplatz. Mit 33 Zählern ist der Vorsprung auf den Tabellenkeller deutlich, der Rückstand auf die Aufstiegskandidaten allerdings auch. Neun Siegen stehen derzeit zehn Niederlagen gegenüber.