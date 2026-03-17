Topwerte & Minuskulissen: Schwacher Besuch in der Regionalliga

Der vergangene Spieltag in der Regionalliga Bayern lockte die Zuschauer keineswegs in Scharen an. Zu den neun Partien kamen im Schnitt 480 Besucher pro Partie - ein schwacher Wert. Selbst das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenersten 1. FC Nürnberg II und dem Zweiten aus Unterhaching wollten nur 507 Fans sehen. Nicht unbedingt Werbung für die "Champions League der Amateure"...
Wie war der Zuspruch in den anderen Verbandsligen? Wir haben wieder den Überblick für euch:
(+) Topwerte
1. FC Bayern II - FC Memmingen 2:2 - Zuschauer: 840
2. TSV Buchbach - SpVgg Bayreuth 1:1 - Zuschauer: 558
3. 1. FC Nürnberg II - SpVgg Unterhaching 0:2 - Zuschauer: 507
(-) Minuskulisse
FV Illertissen - SV Wacker Burghausen 3:1 - Zuschauer: 275
(+) Topwerte
1. ASV Cham - SC Eltersdorf 1:2 - Zuschauer: 750
2. SpVgg Bayern Hof - Fortuna Regensburg 2:2 - Zuschauer: 500
3. Würzburger FV - TSV Kornburg 1:1 - Zuschauer: 414
(-) Minuskulisse
SSV Jahn Regensburg II - FC Ingolstadt II 4:0 - Zuschauer: 80
(+) Topwerte
1. FC Sturm Hauzenberg - Türkspor Augsburg 3:0 - Zuschauer: 300
1. TSV 1860 München II - FC Pipinsried 1:0 - Zuschauer: 300
3. TSV Landsberg - SV Erlbach 3:2 - Zuschauer: 280
(-) Minuskulisse
TuS Geretsried - SV Schalding-Heining 0:1 - Zuschauer: 100
(+) Topwerte
1. TuS Frammersbach - TSV Karlburg 2:2 - Zuschauer: 425
2. 1. FC 06 Bad Kissingen - TSV Großbardorf 0:2 - Zuschauer: 280
3. DJK Hain - SV Alemannia Haibach 1:2 - Zuschauer: 230
(-) Minuskulisse
DJK Don Bosco Bamberg - DJK Schwebenried/Schw. 2:0 - Zuschauer: 100
(+) Topwerte
1. TSC Neuendettelsau - SV Unterreichenbach 0:2 - Zuschauer: 450
2. SpVgg Jahn Forchheim - FSV Erlangen-Bruck 1:1 - Zuschauer: 300
3. SC 04 Schwabach - TSV 1860 Weißenburg 2:2 - Zuschauer: 280
(-) Minuskulisse
SVG Steinachgrund - SpVgg Mögeldorf 1:3 - Zuschauer: 100
(+) Topwerte
1. FC Dingolfing - FC Teisbach 3:2 - Zuschauer: 550
2. 1. FC Bad Kötzting - TSV Seebach 0:1 - Zuschauer: 300
3. DJK Vornbach - SV Etzenricht 5:0 - Zuschauer: 250
(-) Minuskulisse
SV Schwandorf-Ettmannsdorf - 1. FC Passau 0:0 - Zuschauer: 80
(+) Topwerte
1. VfB Hallbergmoos - TSV 1865 Murnau 1:1 - Zuschauer: 280
2. ESV Freilassing - SV Dornach 1:3 - Zuschauer: 200
3. SV Aubing - TSV 1880 Wasserburg 2:9 - Zuschauer: 150
(-) Minuskulisse
SpVgg Unterhaching II - Kirchheimer SC 3:0 - Zuschauer: 50
(+) Topwerte
1. SSV Niedersonthofen - 1. FC Sonthofen 0:3 - Zuschauer: 200
1. TSV Jetzendorf - TSV Hollenbach 1:2 - Zuschauer: 200
3. TSV Schwabmünchen - TSV Aindling 1:0 - Zuschauer: 198
(-) Minuskulisse
FC Memmingen II - SV Manching 1:1 - Zuschauer: 20