 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Topwerte & Minuskulissen: Schwacher Besuch in der Regionalliga

Die Zuschauerzahlen vom Wochenende aus den Verbandsligen (13.03. - 15.03.)

von Mathias Willmerdinger · Heute, 11:00 Uhr
Spitzenspiel vor spärlicher Kulisse: Die Hachinger jubelten am Valznerweiher vor rund 500 Zuschauern. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Regionalliga Bayern
Bayernliga Nord
Bayernliga Süd
Landesliga Nordost
Landesliga Nordwest

Der vergangene Spieltag in der Regionalliga Bayern lockte die Zuschauer keineswegs in Scharen an. Zu den neun Partien kamen im Schnitt 480 Besucher pro Partie - ein schwacher Wert. Selbst das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenersten 1. FC Nürnberg II und dem Zweiten aus Unterhaching wollten nur 507 Fans sehen. Nicht unbedingt Werbung für die "Champions League der Amateure"...
Wie war der Zuspruch in den anderen Verbandsligen? Wir haben wieder den Überblick für euch:

Regionalliga Bayern

(+) Topwerte
1. FC Bayern II - FC Memmingen 2:2 - Zuschauer: 840
2. TSV Buchbach - SpVgg Bayreuth 1:1 - Zuschauer: 558
3. 1. FC Nürnberg II - SpVgg Unterhaching 0:2 - Zuschauer: 507

(-) Minuskulisse
FV Illertissen - SV Wacker Burghausen 3:1 - Zuschauer: 275

Bayernliga Nord


(+) Topwerte
1. ASV Cham - SC Eltersdorf 1:2 - Zuschauer: 750
2. SpVgg Bayern Hof - Fortuna Regensburg 2:2 - Zuschauer: 500
3. Würzburger FV - TSV Kornburg 1:1 - Zuschauer: 414

Traditionell ein Zuschauer-Hotspot ist die Grüne Au in Hof. – Foto: Mario Wiedel

(-) Minuskulisse
SSV Jahn Regensburg II - FC Ingolstadt II 4:0 - Zuschauer: 80

Bayernliga Süd

(+) Topwerte
1. FC Sturm Hauzenberg - Türkspor Augsburg 3:0 - Zuschauer: 300
1. TSV 1860 München II - FC Pipinsried 1:0 - Zuschauer: 300
3. TSV Landsberg - SV Erlbach 3:2 - Zuschauer: 280

(-) Minuskulisse
TuS Geretsried - SV Schalding-Heining 0:1 - Zuschauer: 100

Landesliga Nordwest

(+) Topwerte
1. TuS Frammersbach - TSV Karlburg 2:2 - Zuschauer: 425
2. 1. FC 06 Bad Kissingen - TSV Großbardorf 0:2 - Zuschauer: 280
3. DJK Hain - SV Alemannia Haibach 1:2 - Zuschauer: 230

(-) Minuskulisse
DJK Don Bosco Bamberg - DJK Schwebenried/Schw. 2:0 - Zuschauer: 100

Landesliga Nordost

(+) Topwerte
1. TSC Neuendettelsau - SV Unterreichenbach 0:2 - Zuschauer: 450
2. SpVgg Jahn Forchheim - FSV Erlangen-Bruck 1:1 - Zuschauer: 300
3. SC 04 Schwabach - TSV 1860 Weißenburg 2:2 - Zuschauer: 280

(-) Minuskulisse
SVG Steinachgrund - SpVgg Mögeldorf 1:3 - Zuschauer: 100

550 Zuschauer wollten das Derby zwischen dem FC Dingolfing und dem FC Teisbach sehen - bester Besuch am vergangenen Wochenende in den Landesligen. – Foto: Paul Hofer

Landesliga Mitte

(+) Topwerte
1. FC Dingolfing - FC Teisbach 3:2 - Zuschauer: 550
2. 1. FC Bad Kötzting - TSV Seebach 0:1 - Zuschauer: 300
3. DJK Vornbach - SV Etzenricht 5:0 - Zuschauer: 250

(-) Minuskulisse
SV Schwandorf-Ettmannsdorf - 1. FC Passau 0:0 - Zuschauer: 80

Landesliga Südost

(+) Topwerte
1. VfB Hallbergmoos - TSV 1865 Murnau 1:1 - Zuschauer: 280
2. ESV Freilassing - SV Dornach 1:3 - Zuschauer: 200
3. SV Aubing - TSV 1880 Wasserburg 2:9 - Zuschauer: 150

(-) Minuskulisse
SpVgg Unterhaching II - Kirchheimer SC 3:0 - Zuschauer: 50

Landesliga Südwest

(+) Topwerte
1. SSV Niedersonthofen - 1. FC Sonthofen 0:3 - Zuschauer: 200
1. TSV Jetzendorf - TSV Hollenbach 1:2 - Zuschauer: 200
3. TSV Schwabmünchen - TSV Aindling 1:0 - Zuschauer: 198

(-) Minuskulisse
FC Memmingen II - SV Manching 1:1 - Zuschauer: 20