Topwerte & Minuskulissen: Rekordbesuch in Burghausen

Welche Partien lockten am vergangenen Wochenende (07.11. - 09.11.) die Zuschauer an, wo herrschte eher geringes Interesse? In Burghausen wurde ein neuer Zuschauerrekord für die bisherige Spielzeit in der Regionalliga Bayern aufgestellt. 4.871 Fans strömten gegen Unterhaching in die Wacker-Arena und pulverisierten damit den alten Höchstwert aus der Partie Unterhaching gegen den FC Bayern II am 15. August, als 4.066 Zuschauer in den Hachinger Sportpark kamen. Hier gibt`s die Übersicht vom vergangenen Wochenende:
(+) Topkulissen
1. SV Wacker Burghausen - SpVgg Unterhaching (1:3) - Zuschauer: 4.871
2. Würzburger Kickers - SpVgg Ansbach (4:1) - Zuschauer: 1.657
3. SpVgg Bayreuth - TSV Aubstadt (2:3) - Zuschauer: 1.002
(-) Minuskulisse
SpVgg Greuther Fürth II - DJK Vilzing (2:2) - Zuschauer: 172
(+) Topkulissen
1. SpVgg Bayern Hof - Würzburger FV (1:1) - Zuschauer: 850
2. FSV Stadeln - SC Eltersdorf (0:3) - Zuschauer: 700
3. SC Großschwarzenlohe - TSV Kornburg (0:1) - Zuschauer: 555
(-) Minuskulisse
ATSV Erlangen - TSV Neudrossenfeld (2:1) - Zuschauer: 100
(+) Topkulissen
1. SV Kirchanschöring - SV Schalding-Heining (0:1) - Zuschauer: 446
2. TSV Nördlingen - SV Heimstetten (3:2) - Zuschauer: 320
3. TSV Landsberg - FC Sportfreunde Schwaig (1:1) - Zuschauer: 290
(-) Minuskulisse
Türkspor Augsburg - FC Deisenhofen (0:1) - Zuschauer: 100
(+) Topkulissen
1. 1. FC Fuchsstadt - FT Schweinfurt (1:2) - Zuschauer: 196
2. 1. FC Lichtenfels - SV Vatan Spor (3:3) - Zuschauer: 180
3. TSV Abtswind - TSV Eisingen (1:0) - Zuschauer: 150
(-) Minuskulisse
DJK Don Bosco Bamberg - TuS Frammersbach (1:3) - Zuschauer: 70
(+) Topkulissen
1. FC Eintracht Münchberg - FC Vorwärts Röslau (3:0) - Zuschauer: 300
2. SV Lauterhofen - TSC Neuendettelsau (2:1) - Zuschauer: 277
3. DJK Ammerthal - ASV Weisendorf (3:0) - Zuschauer: 250
(-) Minuskulisse
1. SC Feucht - SVG Steinachgrund (0:0) - Zuschauer: 100
(+) Topkulissen
1. FC Teisbach - TSV Seebach (1:2) - Zuschauer: 254
2. SpVgg Landshut - 1. FC Passau (4:0) - Zuschauer: 250
3. DJK Vornbach - SSV Eggenfelden (3:1) - Zuschauer: 250
(-) Minuskulisse
FC Kosova Regensburg - ASV Burglengenfeld (0:3) - Zuschauer: 50
(+) Topkulissen
1. SB Chiemgau Traunstein - TSV Wasserburg (0:3) - Zuschauer: 524
2. ESV Freilassing - TSV Kastl (1:3) - Zuschauer: 250
3. SV Dornach - Kirchheimer SC (0:2) - Zuschauer: 196
(-) Minuskulisse
TSV Eintracht Karlsfeld - FC Schwabing (2:5) - Zuschauer: 75
(+) Topkulissen
1. FC Ehekirchen - TSV Rain (3:0) - Zuschauer: 284
2. VfB Durach - FSV Pfaffenhofen (3:1) - Zuschauer: 250
3. TSV Hollenbach - TSV Aindling (1:4) - Zuschauer: 216
(-) Minuskulisse
TSV 1865 Dachau - 1. FC Sonthofen (1:1) - Zuschauer: 57