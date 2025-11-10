 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Volle Westkurve in Burghausen.
Volle Westkurve in Burghausen. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Topwerte & Minuskulissen: Rekordbesuch in Burghausen

FuPa präsentiert euch die Zuschauerzahlen aus den bayerischen Verbandsligen (07.11. - 09.11.)

Welche Partien lockten am vergangenen Wochenende (07.11. - 09.11.) die Zuschauer an, wo herrschte eher geringes Interesse? In Burghausen wurde ein neuer Zuschauerrekord für die bisherige Spielzeit in der Regionalliga Bayern aufgestellt. 4.871 Fans strömten gegen Unterhaching in die Wacker-Arena und pulverisierten damit den alten Höchstwert aus der Partie Unterhaching gegen den FC Bayern II am 15. August, als 4.066 Zuschauer in den Hachinger Sportpark kamen. Hier gibt`s die Übersicht vom vergangenen Wochenende:

Regionalliga Bayern

(+) Topkulissen
1. SV Wacker Burghausen - SpVgg Unterhaching (1:3) - Zuschauer: 4.871
2. Würzburger Kickers - SpVgg Ansbach (4:1) - Zuschauer: 1.657
3. SpVgg Bayreuth - TSV Aubstadt (2:3) - Zuschauer: 1.002

(-) Minuskulisse
SpVgg Greuther Fürth II - DJK Vilzing (2:2) - Zuschauer: 172

Bayernliga Nord

(+) Topkulissen
1. SpVgg Bayern Hof - Würzburger FV (1:1) - Zuschauer: 850
2. FSV Stadeln - SC Eltersdorf (0:3) - Zuschauer: 700
3. SC Großschwarzenlohe - TSV Kornburg (0:1) - Zuschauer: 555

Gut besuchtes Traditionsduell in der Bayernliga Nord zwischen der SpVgg Bayern Hof und dem Würzburger FV. 850 Zuschauer kamen auf die Grüne Au.
Gut besuchtes Traditionsduell in der Bayernliga Nord zwischen der SpVgg Bayern Hof und dem Würzburger FV. 850 Zuschauer kamen auf die Grüne Au. – Foto: Mario Wiedel

(-) Minuskulisse
ATSV Erlangen - TSV Neudrossenfeld (2:1) - Zuschauer: 100

Bayernliga Süd

(+) Topkulissen
1. SV Kirchanschöring - SV Schalding-Heining (0:1) - Zuschauer: 446
2. TSV Nördlingen - SV Heimstetten (3:2) - Zuschauer: 320
3. TSV Landsberg - FC Sportfreunde Schwaig (1:1) - Zuschauer: 290

(-) Minuskulisse
Türkspor Augsburg - FC Deisenhofen (0:1) - Zuschauer: 100

Landesliga Nordwest

(+) Topkulissen
1. 1. FC Fuchsstadt - FT Schweinfurt (1:2) - Zuschauer: 196
2. 1. FC Lichtenfels - SV Vatan Spor (3:3) - Zuschauer: 180
3. TSV Abtswind - TSV Eisingen (1:0) - Zuschauer: 150

(-) Minuskulisse
DJK Don Bosco Bamberg - TuS Frammersbach (1:3) - Zuschauer: 70

Landesliga Nordost

(+) Topkulissen
1. FC Eintracht Münchberg - FC Vorwärts Röslau (3:0) - Zuschauer: 300
2. SV Lauterhofen - TSC Neuendettelsau (2:1) - Zuschauer: 277
3. DJK Ammerthal - ASV Weisendorf (3:0) - Zuschauer: 250

(-) Minuskulisse
1. SC Feucht - SVG Steinachgrund (0:0) - Zuschauer: 100

Landesliga Mitte

(+) Topkulissen
1. FC Teisbach - TSV Seebach (1:2) - Zuschauer: 254
2. SpVgg Landshut - 1. FC Passau (4:0) - Zuschauer: 250
3. DJK Vornbach - SSV Eggenfelden (3:1) - Zuschauer: 250

(-) Minuskulisse
FC Kosova Regensburg - ASV Burglengenfeld (0:3) - Zuschauer: 50

Landesliga Südost

(+) Topkulissen
1. SB Chiemgau Traunstein - TSV Wasserburg (0:3) - Zuschauer: 524
2. ESV Freilassing - TSV Kastl (1:3) - Zuschauer: 250
3. SV Dornach - Kirchheimer SC (0:2) - Zuschauer: 196

(-) Minuskulisse
TSV Eintracht Karlsfeld - FC Schwabing (2:5) - Zuschauer: 75

Landesliga Südwest

(+) Topkulissen
1. FC Ehekirchen - TSV Rain (3:0) - Zuschauer: 284
2. VfB Durach - FSV Pfaffenhofen (3:1) - Zuschauer: 250
3. TSV Hollenbach - TSV Aindling (1:4) - Zuschauer: 216

(-) Minuskulisse
TSV 1865 Dachau - 1. FC Sonthofen (1:1) - Zuschauer: 57

