Allgemeines

Topwerte & Minuskulissen: Erneut mäßiger Besuch in der Regionalliga

FuPa präsentiert euch die Zuschauerzahlen aus den bayerischen Verbandsligen (27.03. - 29.03.)

Reisefreudig: Zahlreich mitgekommene Kickers-Fans sorgten in Eichstätt für eine schöne Kulisse. – Foto: Johannes Traub

Wie war der Zuschauerzuspruch am vergangenen Wochenende im Verbandsbereich? Erneut überschaubar war der Besuch in der Regionalliga. Zu den acht Partien - das Spiel FC Bayern II gegen Unterhaching war vorverlegt worden und wurde schon am 24. Februar ausgetragen - kamen im Schnitt nur etwas mehr als 500 Fans. Hier gibt`s die Übersicht:



Regionalliga Bayern



(+) Topwerte
1. VfB Eichstätt - Würzburger Kickers 1:1 - Zuschauer: 1.035
2. Viktoria Aschaffenburg - SV Wacker Burghausen 2:2 - Zuschauer: 705
3. SpVgg Hankofen-Hailing - SpVgg Bayreuth 2:0 - Zuschauer: 542

(-) Minuskulisse
FV Illertissen - DJK Vilzing 0:0 - Zuschauer: 255

750 Zuschauer waren auf die Grüne Au gekommen um sich das Nordost-Duell in der Bayernliga Nord zwischen Bayern Hof und der SpVgg Weiden anzusehen. – Foto: Mario Wiedel

Bayernliga Nord


(+) Topwerte
SpVgg Bayern Hof - SpVgg Weiden 1:2 - Zuschauer: 750
Würzrburger FV - SV Fortuna Regensburg 2:0 - Zuschauer: 664
FSV Stadeln - SC Großschwarzenlohe 1:2 - Zuschauer: 420

(-) Minuskulisse
ATSV Erlangen - FC Ingolstadt II 1:0 - Zuschauer: 100

Bayernliga Süd


(+) Topwerte
1. TSV Landsberg - SV Kirchanschöring 2:2 - Zuschauer: 420
2. FC Gundelfingen - SV Schalding-Heining 1:0 - Zuschauer: 410
3. TSV Nördlingen - SV Erlbach 1:1 - Zuschauer: 380


(-) Minuskulisse
TuS Geretsried - Türkgücü München 2:0 - Zuschauer: 150

Landesliga Nordwest


(+) Topwerte
1. 1. FC Fuchsstadt - 1. FC 06 Bad Kissingen 0:1 - Zuschauer: 426
2. TuS Frammersbach - SV Vatan Spor 7:2 - Zuschauer: 210
3. DJK Dampfach - TSV Karlburg 1:2 - Zuschauer: 150

(-) Minuskulisse
ASV Rimpar - 1. FC Lichtenfels 0:2 - Zuschauer: 70

Trotz des bescheidenen Wetters wollten kamen 426 Zuschauer zum Derby in der Landesliga Nordwest zwischen Fuchsstadt und Bad Kissingen - Topwert am vergangenen Wochenende in den Landesligen! – Foto: Julien Christ / sportfotografie.de

Landesliga Nordost


(+) Topwerte
1. SC 04 Schwabach - DJK Ammerthal 3:1 - Zuschauer: 250
2. SV Lauterhofen - SpVgg Mögeldorf 0:6 - Zuschauer: 240
3. TSV Windeck Burgebrach - TSV Buch 1:0 - Zuschauer: 210

(-) Minuskulisse
FC Vorwärts Röslau - FSV Erlangen-Bruck 0:4 - Zuschauer: 75

Landesliga Mitte


(+) Topwerte
1. DJK Vornbach - SpVgg Landshut 1:1 - Zuschauer: 350
2. 1. FC Bad Kötzting - SV Etzenricht 1:1 - Zuschauer: 250
3. SC Luhe-Wildenau - FC Kosova Regensburg 4:0 - Zuschauer: 228

(-) Minuskulisse
TSV Bogen - 1. FC Passau 1:0 - Zuschauer: 130

Landesliga Südost


(+) Topwerte
1. TSV 1865 Murnau - SVN München 2:0 - Zuschauer: 350
2. ESV Freilassing - FC Unterföhring 1:0 - Zuschauer: 200
3. SV Aubing - SV Dornach 2:0 - Zuschauer: 150

(-) Minuskulisse
TSV 1860 Rosenheim - Kirchheimer SC 3:0 - Zuschauer: 80

Landesliga Südwest


(+) Topwerte
1. TSV Schwabmünchen - SC Oberweikertshofen 3:0 - Zuschauer: 287
2. 1. FC Sonthofen - SV Manching 1:3 - Zuschauer: 195
3. FC Stätzling - SV Cosmos Aystetten 1:1 - Zuschauer: 150

(-) Minuskulisse
FV Illertissen II - TSV Aindling 6:3 - Zuschauer: 54