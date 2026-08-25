 2026-08-24T13:40:39.647Z

Allgemeines

Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

FuPa präsentiert euch die Zuschauerzahlen aus den bayerischen Verbandsligen (21.08. - 23.08.)

von Mathias Willmerdinger · Heute, 10:10 Uhr · 0 Leser
Der TSV 1865 Murnau ist derzeit das heißeste Eisen in der Landesliga Südost - und lockt die Zuschauer an! 600 Zuschauer wollten das Duell gegen den Kirchheimer SC sehen. Bestwert in den fünf bayerischen Landesligen.
Der TSV 1865 Murnau ist derzeit das heißeste Eisen in der Landesliga Südost - und lockt die Zuschauer an! 600 Zuschauer wollten das Duell gegen den Kirchheimer SC sehen. Bestwert in den fünf bayerischen Landesligen. – Foto: Bernhard Schmöller

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Regionalliga Bayern
Bayernliga Nord
Bayernliga Süd
Landesliga Nordost
Landesliga Nordwest

Wie fiel die Zuschauerresonanz am vergangenen Wochenende im Verbandsbereich aus? Wir haben für euch wieder die Übersicht:

Regionalliga Bayern

(+) Topwerte
SpVgg Bayreuth - FV Illertissen 2:2 - Zuschauer: 1.211
DJK Vilzing - 1. FC Schweinfurt 05 0:1 - Zuschauer: 1.006
TSV Schwaben Augsburg - FC Augsburg II 1:2 - Zuschauer: 956

(-) Minuskulisse
1. FC Nürnberg II - SV Wacker Burghausen 3:1 - Zuschauer: 148

Wie immer gut besucht: Das Nordosbayern-Derby in der Bayernliga Nord zwischen Hof und Weiden lockte knapp 1.100 Zuschauer auf die Grüne Au.
Wie immer gut besucht: Das Nordosbayern-Derby in der Bayernliga Nord zwischen Hof und Weiden lockte knapp 1.100 Zuschauer auf die Grüne Au. – Foto: Mario Wiedel

Bayernliga Nord

(+) Topwerte
1. SpVgg Bayern Hof - SpVgg SV Weiden 1:3 - Zuschauer: 1.091
2. DJK Ammerthal - DJK Gebenbach 1:3 - Zuschauer: 885
3. FC Eintracht Bamberg - Würzburger FV 0:2 - Zuschauer: 764

(-) Minuskulisse
TSV Kornburg - SV Fortuna Regensburg 2:0 - Zuschauer: 110

Das Topspiel der Bayernliga Süd zwischen dem FC Pipinsried und der SpVgg Landshut wollten gut 500 Zuschauer sehen.
Das Topspiel der Bayernliga Süd zwischen dem FC Pipinsried und der SpVgg Landshut wollten gut 500 Zuschauer sehen. – Foto: Tobias Vierlinger

Bayernliga Süd

(+) Topwerte
1. FC Pipinsried - SpVgg Landshut 1:1 - Zuschauer: 516
2. FC Sportfreunde Schwaig - SV Erlbach 0:0 - Zuschauer: 358
3. TSV Kottern - TSV 1880 Wasserburg 0:1 - Zuschauer: 310

(-) Minuskulisse
SV Heimstetten - SpVgg Hankofen-Hailing 0:4 - Zuschauer: 70

Landesliga Nordwest

(+) Topwerte
1. TuS Frammersbach - TSV Windeck Burgebrach 6:4 - Zuschauer: 290
2. DJK Hain - DJK Schwebenried/Schw. 0:2 - Zuschauer: 251
3. 1. FC 06 Bad Kissingen - FC Coburg 0:3 - Zuschauer: 222

(-) Minuskulisse
SV Vatan Spor - TuS Röllbach 2:0 - Zuschauer: 110

Landesliga Nordost

(+) Topwerte
1. SC Großschwarzenlohe - FC Wendelstein 2:0 - Zuschauer: 400
2. SV Unterreichenbach - ATSV Erlangen 4:1 - Zuschauer: 200
2. SV Buckenhofen - SpVgg Mögeldorf 1:3 - Zuschauer: 200
2. 1. SC Feucht - TSV Buch 4:0 - Zuschauer: 200

(-) Minuskulisse
SpVgg Bayreuth II - SG Quelle Fürth 4:0 - Zuschauer: 100

Landesliga Mitte

Über 400 Zuschauer sahen das Tospiel der Landesliga Mitte zwischen dem ASV Burglengenfeld und dem 1. FC Passau.
Über 400 Zuschauer sahen das Tospiel der Landesliga Mitte zwischen dem ASV Burglengenfeld und dem 1. FC Passau. – Foto: Dominik Meier-Adlhoch

(+) Topwerte
1. ASV Burglengenfeld - 1. FC Passau 5:1 - Zuschauer: 410
2. 1. FC Bad Kötzting - FC Amberg 0:3 - Zuschauer: 250
3. SV Grainet - SC Luhe-Wildenau 2:0 - Zuschauer: 240

(-) Minuskulisse
TSV Seebach - SV Wenzenbach 1:7 - Zuschauer: 90

Landesliga Südost

(+) Topwerte
1. TSV 1865 Murnau - Kirchheimer SC 3:0 - Zuschauer: 600
2. FC Moosinning - VfB Hallbergmoos 0:3 - Zuschauer: 300
3. ESV Freilassing - TSV Grünwald 4:3 - Zuschauer: 250

(-) Minuskulisse
VfB Forstinning - FC Unterföhring 1:1 - Zuschauer: 100

Landesliga Südwest

(+) Topwerte
1. TSV Jetzendorf - FC Memmingen II 4:3 - Zuschauer: 180
2. 1. FC Sonthofen - TSV Aindling 2:0 - Zuschauer: 158
3. TSV 1865 Dachau - FC Stätzling 1:2 - Zuschauer: 125

(-) Minuskulisse
TSV 1860 Weißenburg - FC Kempten 0:4 - Zuschauer: 25