Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

Wie fiel die Zuschauerresonanz am vergangenen Wochenende im Verbandsbereich aus? Wir haben für euch wieder die Übersicht:
(+) Topwerte
SpVgg Bayreuth - FV Illertissen 2:2 - Zuschauer: 1.211
DJK Vilzing - 1. FC Schweinfurt 05 0:1 - Zuschauer: 1.006
TSV Schwaben Augsburg - FC Augsburg II 1:2 - Zuschauer: 956
(-) Minuskulisse
1. FC Nürnberg II - SV Wacker Burghausen 3:1 - Zuschauer: 148
(+) Topwerte
1. SpVgg Bayern Hof - SpVgg SV Weiden 1:3 - Zuschauer: 1.091
2. DJK Ammerthal - DJK Gebenbach 1:3 - Zuschauer: 885
3. FC Eintracht Bamberg - Würzburger FV 0:2 - Zuschauer: 764
(-) Minuskulisse
TSV Kornburg - SV Fortuna Regensburg 2:0 - Zuschauer: 110
(+) Topwerte
1. FC Pipinsried - SpVgg Landshut 1:1 - Zuschauer: 516
2. FC Sportfreunde Schwaig - SV Erlbach 0:0 - Zuschauer: 358
3. TSV Kottern - TSV 1880 Wasserburg 0:1 - Zuschauer: 310
(-) Minuskulisse
SV Heimstetten - SpVgg Hankofen-Hailing 0:4 - Zuschauer: 70
(+) Topwerte
1. TuS Frammersbach - TSV Windeck Burgebrach 6:4 - Zuschauer: 290
2. DJK Hain - DJK Schwebenried/Schw. 0:2 - Zuschauer: 251
3. 1. FC 06 Bad Kissingen - FC Coburg 0:3 - Zuschauer: 222
(-) Minuskulisse
SV Vatan Spor - TuS Röllbach 2:0 - Zuschauer: 110
(+) Topwerte
1. SC Großschwarzenlohe - FC Wendelstein 2:0 - Zuschauer: 400
2. SV Unterreichenbach - ATSV Erlangen 4:1 - Zuschauer: 200
2. SV Buckenhofen - SpVgg Mögeldorf 1:3 - Zuschauer: 200
2. 1. SC Feucht - TSV Buch 4:0 - Zuschauer: 200
(-) Minuskulisse
SpVgg Bayreuth II - SG Quelle Fürth 4:0 - Zuschauer: 100
(+) Topwerte
1. ASV Burglengenfeld - 1. FC Passau 5:1 - Zuschauer: 410
2. 1. FC Bad Kötzting - FC Amberg 0:3 - Zuschauer: 250
3. SV Grainet - SC Luhe-Wildenau 2:0 - Zuschauer: 240
(-) Minuskulisse
TSV Seebach - SV Wenzenbach 1:7 - Zuschauer: 90
(+) Topwerte
1. TSV 1865 Murnau - Kirchheimer SC 3:0 - Zuschauer: 600
2. FC Moosinning - VfB Hallbergmoos 0:3 - Zuschauer: 300
3. ESV Freilassing - TSV Grünwald 4:3 - Zuschauer: 250
(-) Minuskulisse
VfB Forstinning - FC Unterföhring 1:1 - Zuschauer: 100
(+) Topwerte
1. TSV Jetzendorf - FC Memmingen II 4:3 - Zuschauer: 180
2. 1. FC Sonthofen - TSV Aindling 2:0 - Zuschauer: 158
3. TSV 1865 Dachau - FC Stätzling 1:2 - Zuschauer: 125
(-) Minuskulisse
TSV 1860 Weißenburg - FC Kempten 0:4 - Zuschauer: 25