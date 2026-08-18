 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

FuPa präsentiert euch die Zuschauerzahlen aus den bayerischen Verbandsligen (14.08. - 16.08.)

von Mathias Willmerdinger · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
Tolle Kulisse: Über 1.100 Zuschauer wollten das Bayerwald-Derby zwischen Bad Kötzting und Lam in der Landesliga Mitte sehen - mit Abstand der Top-Besuch in den fünf Landesligen!
Tolle Kulisse: Über 1.100 Zuschauer wollten das Bayerwald-Derby zwischen Bad Kötzting und Lam in der Landesliga Mitte sehen - mit Abstand der Top-Besuch in den fünf Landesligen! – Foto: Thomas Gierl

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ZF BKK
Regionalliga Bayern
Bayernliga Nord
Bayernliga Süd
Landesliga Nordost
Landesliga Nordwest

Wie war am vergangenen, erneut sehr heißen Wochenende der Zuschauerzuspruch in den Verbandsligen? Wir haben für euch wieder die Übersicht:

Regionalliga Bayern

Volles Haus in Memmingen: 5.000 Zuschauer sahen den 3:0-Erfolg des TSV 1860 München.
Volles Haus in Memmingen: 5.000 Zuschauer sahen den 3:0-Erfolg des TSV 1860 München. – Foto: Siegfried Rebhan

(+)Topwerte
1. FC Memmingen - TSV 1860 München 0:3 - Zuschauer: 5.000
2. 1. FC Schweinfurt 05 - SpVgg Bayreuth 2:1 - Zuschauer: 1.932
3. SV Wacker Burghausen - TSV Schwaben Augsburg 1:2 - Zuschauer: 1.087

(-) Minuskulisse
SpVgg Greuther Fürth II - TSV Landsberg 2:0 - Zuschauer: 305

Bayernliga Nord

(+)Topwerte
1. ASV Cham - DJK Gebenbach 0:1 - Zuschauer: 700
2. ASV Neumarkt - SpVgg Weiden 3:3 - Zuschauer: 500
3. FC Eintracht Bamberg - SSV Jahn Regensburg II 5:1 - Zuschauer: 464

700 Zuschauer verfolgten das Oberpfalz-Duell in der Bayernliga Nord zwischen dem ASV Cham und der DJK Gebenbach.
700 Zuschauer verfolgten das Oberpfalz-Duell in der Bayernliga Nord zwischen dem ASV Cham und der DJK Gebenbach. – Foto: Felix Graßl

(-) Minuskulisse
TSV Großbardorf - TSV Nördlingen 0:0 - Zuschauer: 125

Bayernliga Süd

(+)Topwerte
1. FC Pipinsried - FSV Pfaffenhofen 5:0 - Zuschauer: 1.382
2. SV Erlbach - FC Gundelfingen 1:1 - Zuschauer: 416
3. TSV Kottern - SpVgg Landshut 0:1 - Zuschauer: 300

(-) Minuskulisse
TSV 1860 München II - SpVgg Hankofen-Hailing 1:1 - Zuschauer: 110

Landesliga Nordwest

(+)Topwerte
1. TuS Röllbach - SpVgg Hösbach-Bahnhof 1:1 - Zuschauer: 200
1. TSV Abtswind - SC Sylvia Ebersdorf 5:0 - Zuschauer: 200
3.TSV Windeck Burgebrach - SV Alemannia Haibach 2:1 - Zuschauer: 170

(-) Minuskulisse
DJK Schwebenried/Schw. - SV Vatan Spor 2:1 - Zuschauer: 120

Landesliga Nordost

(+)Topwerte
1. TSC Neuendettelsau - SC 04 Schwabach 2:4 - Zuschauer: 380
2. SC Großschwarzenlohe - TSV Buch 3:1 - Zuschauer: 290
3. 1. FC Kalchreuth - ASV Weisendorf 1:1 - Zuschauer: 200
3. SV Unterreichenbach - SpVgg Mögeldorf 3:0 - Zuschauer: 200

(-) Minuskulisse
1. FC Herzogenaurach - FC Wendelstein 1:5 - Zuschauer: 90

Landesliga Mitte

(+)Topwerte
1. 1. FC Bad Kötzting - SpVgg Lam 3:3 - -Zuschauer: 1.150
2. SV Grainet - SV Wenzenbach 2:2 - Zuschauer: 270
3. TSV Seebach - 1. FC Passau 0:3 - Zuschauer: 220

(-) Minuskulisse
FC Tegernheim - FC Sturm Hauzenberg 2:6 - Zuschauer: 120

Landesliga Südost

(+)Topwerte
SB Chiemgau Traunstein - FC Schwabing 5:1 - Zuschauer: 544
VfB Hallbergmoos - TSV 1865 Murnau 3:6 - Zuschauer: 380
SSV Eggenfelden - SV Nord-Lerchenau 1:3 - Zuschauer: 255

(-) Minuskulisse
Türkgücü München - FC Unterföhring 3:0 - Zuschauer: 70
Kirchheimer SC - ESV Freilassing 2:7 - Zuschauer: 70

Landesliga Südwest

(+)Topwerte
1. SV Manching - VfR Neuburg 1:1 - Zuschauer: 220
1. VfB Durach - TSV Rain/Lech 2:0 - Zuschauer: 220
3. TSV Gersthofen - SC Olching 1:2 - Zuschauer: 200

(-) Minuskulisse
Türkspor Augsburg - FC Stätzling 1:3 - Zuschauer: 80