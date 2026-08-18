Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

Wie war am vergangenen, erneut sehr heißen Wochenende der Zuschauerzuspruch in den Verbandsligen? Wir haben für euch wieder die Übersicht:
(+)Topwerte
1. FC Memmingen - TSV 1860 München 0:3 - Zuschauer: 5.000
2. 1. FC Schweinfurt 05 - SpVgg Bayreuth 2:1 - Zuschauer: 1.932
3. SV Wacker Burghausen - TSV Schwaben Augsburg 1:2 - Zuschauer: 1.087
(-) Minuskulisse
SpVgg Greuther Fürth II - TSV Landsberg 2:0 - Zuschauer: 305
(+)Topwerte
1. ASV Cham - DJK Gebenbach 0:1 - Zuschauer: 700
2. ASV Neumarkt - SpVgg Weiden 3:3 - Zuschauer: 500
3. FC Eintracht Bamberg - SSV Jahn Regensburg II 5:1 - Zuschauer: 464
(-) Minuskulisse
TSV Großbardorf - TSV Nördlingen 0:0 - Zuschauer: 125
(+)Topwerte
1. FC Pipinsried - FSV Pfaffenhofen 5:0 - Zuschauer: 1.382
2. SV Erlbach - FC Gundelfingen 1:1 - Zuschauer: 416
3. TSV Kottern - SpVgg Landshut 0:1 - Zuschauer: 300
(-) Minuskulisse
TSV 1860 München II - SpVgg Hankofen-Hailing 1:1 - Zuschauer: 110
(+)Topwerte
1. TuS Röllbach - SpVgg Hösbach-Bahnhof 1:1 - Zuschauer: 200
1. TSV Abtswind - SC Sylvia Ebersdorf 5:0 - Zuschauer: 200
3.TSV Windeck Burgebrach - SV Alemannia Haibach 2:1 - Zuschauer: 170
(-) Minuskulisse
DJK Schwebenried/Schw. - SV Vatan Spor 2:1 - Zuschauer: 120
(+)Topwerte
1. TSC Neuendettelsau - SC 04 Schwabach 2:4 - Zuschauer: 380
2. SC Großschwarzenlohe - TSV Buch 3:1 - Zuschauer: 290
3. 1. FC Kalchreuth - ASV Weisendorf 1:1 - Zuschauer: 200
3. SV Unterreichenbach - SpVgg Mögeldorf 3:0 - Zuschauer: 200
(-) Minuskulisse
1. FC Herzogenaurach - FC Wendelstein 1:5 - Zuschauer: 90
(+)Topwerte
1. 1. FC Bad Kötzting - SpVgg Lam 3:3 - -Zuschauer: 1.150
2. SV Grainet - SV Wenzenbach 2:2 - Zuschauer: 270
3. TSV Seebach - 1. FC Passau 0:3 - Zuschauer: 220
(-) Minuskulisse
FC Tegernheim - FC Sturm Hauzenberg 2:6 - Zuschauer: 120
(+)Topwerte
SB Chiemgau Traunstein - FC Schwabing 5:1 - Zuschauer: 544
VfB Hallbergmoos - TSV 1865 Murnau 3:6 - Zuschauer: 380
SSV Eggenfelden - SV Nord-Lerchenau 1:3 - Zuschauer: 255
(-) Minuskulisse
Türkgücü München - FC Unterföhring 3:0 - Zuschauer: 70
Kirchheimer SC - ESV Freilassing 2:7 - Zuschauer: 70
(+)Topwerte
1. SV Manching - VfR Neuburg 1:1 - Zuschauer: 220
1. VfB Durach - TSV Rain/Lech 2:0 - Zuschauer: 220
3. TSV Gersthofen - SC Olching 1:2 - Zuschauer: 200
(-) Minuskulisse
Türkspor Augsburg - FC Stätzling 1:3 - Zuschauer: 80