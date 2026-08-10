 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

FuPa präsentiert euch die Zuschauerzahlen aus den bayerischen Verbandsligen (07.08. - 09.08.)

von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:35 Uhr · 0 Leser
Löwen-Präsident Gernot Mang ließ sich vor der vollen Westkurve feiern.
Löwen-Präsident Gernot Mang ließ sich vor der vollen Westkurve feiern. – Foto: Imago Images

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ZF BKK
Regionalliga Bayern
Bayernliga Nord
Bayernliga Süd
Landesliga Nordost
Landesliga Nordwest

Wie war am vergangenen, heißen Wochenende der Zuschauerzurspruch in den Verbandsligen? Wir haben für euch wieder die Übersicht:

Regionalliga Bayern

(+)Topwerte
1. TSV 1860 München - FC Augsburg II 2:2 - Zuschauer: 15.000
2. SpVgg Bayreuth - FC Memmingen 1:3 - Zuschauer: 2.252
3. SpVgg Unterhaching - SC Eltersdorf 0:0 - Zuschauer: 1.922

(-) Minuskulisse
1. FC Nürnberg II - TSV Buchbach 0:2 - Zuschauer: 188

Bayernliga Nord

Eine wie immer gut gefüllte Grüne Au in Hof. Über 900 Zuschauer wollten das Spiel gegen den ASV Neumarkt sehen.
Eine wie immer gut gefüllte Grüne Au in Hof. Über 900 Zuschauer wollten das Spiel gegen den ASV Neumarkt sehen. – Foto: Mario Wiedel

(+)Topwerte
1. SpVgg Weiden - DJK Ammerthal 1:2 - Zuschauer: 1.066
2. SpVgg Bayern Hof - ASV Neumarkt 1:1 - Zuschauer: 922
3. Viktoria Aschaffenburg - FC Ingolstadt II 2:0 - Zuschauer: 821

(-) Minuskulisse
SSV Jahn Regensburg II - TSV Neudrossenfeld 2:1 - Zuschauer: 100

Bayernliga Süd

(+)Topwerte
1. FSV Pfaffenhofen - TSV 1860 München II 3:2 - Zuschauer: 940
2. SpVgg Landshut - TSV 1860 Rosenheim 1:1 - Zuschauer: 650
3. SV Schalding-Heining - FC Pipinsried 1:4 - Zuschauer: 636

(-) Minuskulisse
FC Deisenhofen - FC Ismaning 2:0 - Zuschauer: 180

Landesliga Nordwest

(+)Topwerte
1. 1. FC 06 Bad Kissingen - TSV Karlburg 1:2 - Zuschauer: 242
2. SpVgg Hösbach-Bahnhof - DJK Schwebenried/Schw. 4:2 - Zuschauer: 180
3. SC Sylvia Ebersdorf - TSV Windeck Burgebrach 1:0 - Zuschauer: 170
3. TuS Frammersbach - FC Coburg 0:3 - Zuschauer: 170

(-) Minuskulisse
SV Vatan Spor Aschaffenburg - TSV Aubstadt II 1:5 - Zuschauer: 60

Landesliga Nordost

(+)Topwerte
1. ASV Weisendorf - SpVgg Jahn Forchheim 1:3 - Zuschauer: 260
2. FC Eintracht Münchberg - 1. SC Feucht 3:0 - Zuschauer: 250
3. SC 04 Schwabach - 1. FC Kalchreuth 1:1 - Zuschauer: 220

(-) Minuskulisse
SpVgg Mögeldorf - SC Großschwarzenlohe 4:2 - Zuschauer: 100

850 Zuschauer wollten das Derby in der Landesliga Mitte zwischen Sturm Hauzenberg und Grainet sehen - Topwert an diesem Wochenende in den Landesligen!
850 Zuschauer wollten das Derby in der Landesliga Mitte zwischen Sturm Hauzenberg und Grainet sehen - Topwert an diesem Wochenende in den Landesligen! – Foto: Robert Geisler

Landesliga Mitte

(+)Topwerte
1. FC Sturm Hauzenberg - SV Grainet 2:0 - Zuschauer: 850
2. SV Wenzenbach - 1. FC Bad Kötzting 2:1 - Zuschauer: 311
3. SpVgg Lam - SV Schwandorf-Ettmannsdorf 0:1 - Zuschauer: 280

(-) Minuskulisse
TSV Bogen - TSV Bad Abbach 0:0 - Zuschauer: 130

Landesliga Südost

(+)Topwerte
1. TSV 1865 Murnau - FC Wacker München 13:4 - Zuschauer: 350
2. VfB Forstinning - Türkgücü München 1:1 - Zuschauer: 220
3. ESV Freilassing - VfB Hallbergmoos 3:0 - Zuschauer: 200
3. FC Moosinning - SSV Eggenfelden 1:0 - Zuschauer: 200

(-) Minuskulisse
SV Aubing - Kirchheimer SC 2:2 - Zuschauer: 70

Landesliga Südwest

(+)Topwerte
1. FC Stätzling - TSV Gersthofen 3:0 - Zuschauer: 300
2. TSV Rain/Lech - FC Kempten 3:1 - Zuschauer: 250
3. 1. FC Sonthofen - TSV Bobingen 0:1 - Zuschauer: 211

(-) Minuskulisse
FC Memmingen II - SV Cosmos Aystetten 6:2 - Zuschauer: 30