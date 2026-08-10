Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

Wie war am vergangenen, heißen Wochenende der Zuschauerzurspruch in den Verbandsligen? Wir haben für euch wieder die Übersicht:
(+)Topwerte
1. TSV 1860 München - FC Augsburg II 2:2 - Zuschauer: 15.000
2. SpVgg Bayreuth - FC Memmingen 1:3 - Zuschauer: 2.252
3. SpVgg Unterhaching - SC Eltersdorf 0:0 - Zuschauer: 1.922
(-) Minuskulisse
1. FC Nürnberg II - TSV Buchbach 0:2 - Zuschauer: 188
(+)Topwerte
1. SpVgg Weiden - DJK Ammerthal 1:2 - Zuschauer: 1.066
2. SpVgg Bayern Hof - ASV Neumarkt 1:1 - Zuschauer: 922
3. Viktoria Aschaffenburg - FC Ingolstadt II 2:0 - Zuschauer: 821
(+)Topwerte
1. FSV Pfaffenhofen - TSV 1860 München II 3:2 - Zuschauer: 940
2. SpVgg Landshut - TSV 1860 Rosenheim 1:1 - Zuschauer: 650
3. SV Schalding-Heining - FC Pipinsried 1:4 - Zuschauer: 636
(-) Minuskulisse
FC Deisenhofen - FC Ismaning 2:0 - Zuschauer: 180
(+)Topwerte
1. 1. FC 06 Bad Kissingen - TSV Karlburg 1:2 - Zuschauer: 242
2. SpVgg Hösbach-Bahnhof - DJK Schwebenried/Schw. 4:2 - Zuschauer: 180
3. SC Sylvia Ebersdorf - TSV Windeck Burgebrach 1:0 - Zuschauer: 170
3. TuS Frammersbach - FC Coburg 0:3 - Zuschauer: 170
(-) Minuskulisse
SV Vatan Spor Aschaffenburg - TSV Aubstadt II 1:5 - Zuschauer: 60
(+)Topwerte
1. ASV Weisendorf - SpVgg Jahn Forchheim 1:3 - Zuschauer: 260
2. FC Eintracht Münchberg - 1. SC Feucht 3:0 - Zuschauer: 250
3. SC 04 Schwabach - 1. FC Kalchreuth 1:1 - Zuschauer: 220
(-) Minuskulisse
SpVgg Mögeldorf - SC Großschwarzenlohe 4:2 - Zuschauer: 100
(+)Topwerte
1. FC Sturm Hauzenberg - SV Grainet 2:0 - Zuschauer: 850
2. SV Wenzenbach - 1. FC Bad Kötzting 2:1 - Zuschauer: 311
3. SpVgg Lam - SV Schwandorf-Ettmannsdorf 0:1 - Zuschauer: 280
(-) Minuskulisse
TSV Bogen - TSV Bad Abbach 0:0 - Zuschauer: 130
(+)Topwerte
1. TSV 1865 Murnau - FC Wacker München 13:4 - Zuschauer: 350
2. VfB Forstinning - Türkgücü München 1:1 - Zuschauer: 220
3. ESV Freilassing - VfB Hallbergmoos 3:0 - Zuschauer: 200
3. FC Moosinning - SSV Eggenfelden 1:0 - Zuschauer: 200
(-) Minuskulisse
SV Aubing - Kirchheimer SC 2:2 - Zuschauer: 70
(+)Topwerte
1. FC Stätzling - TSV Gersthofen 3:0 - Zuschauer: 300
2. TSV Rain/Lech - FC Kempten 3:1 - Zuschauer: 250
3. 1. FC Sonthofen - TSV Bobingen 0:1 - Zuschauer: 211
(-) Minuskulisse
FC Memmingen II - SV Cosmos Aystetten 6:2 - Zuschauer: 30