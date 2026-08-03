 2026-08-03T09:43:42.777Z

Allgemeines

Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

FuPa präsentiert euch die Zuschauerzahlen aus den bayerischen Verbandsligen (31.07. - 02.08.)

von Mathias Willmerdinger · Heute, 15:10 Uhr · 0 Leser
7.500 Zuschauer waren ins Sachs-Stadion in Schweinfurt gekommen, um die Schnüdel gegen den TSV 1860 München zu sehen - Spitzenwert im bayerischen Fußball!
7.500 Zuschauer waren ins Sachs-Stadion in Schweinfurt gekommen, um die Schnüdel gegen den TSV 1860 München zu sehen - Spitzenwert im bayerischen Fußball! – Foto: Julien Christ / sportfotografi

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ZF BKK
Regionalliga Bayern
Bayernliga Nord
Bayernliga Süd
Landesliga Nordost
Landesliga Nordwest

Das erste Ferienwochenende in Bayern liegt hinter uns. Der Fußball macht freilich im August keine Pause. Wir haben für euch wieder die Zuschauerzahlen aus dem Verbandsbereich.

Regionalliga Bayern

(+) Topwerte
1. 1. FC Schweinfurt 05 - TSV 1860 München 2:2 - Zuschauer: 7.500
2. SV Wacker Burghausen - FC Bayern II 2:0 - Zuschauer: 2.394
3. SpVgg Greuther Fürth II - SpVgg Bayreuth 0:2 - Zuschauer: 1.700

Knapp 2.400 Zuschauer waren ins flatbuy-Stadion an der Liebigstraße gekommen, um den SV Wacker gegen den FC Bayern II zu sehen.
Knapp 2.400 Zuschauer waren ins flatbuy-Stadion an der Liebigstraße gekommen, um den SV Wacker gegen den FC Bayern II zu sehen. – Foto: Mike Megapix

(-) Minuskulisse
1. FC Nürnberg II - SpVgg Unterhaching 1:2 - Zuschauer: 291

650 Zuschauer sorgten für eine starke Kulisse beim Bayernliga Nord-Duell zwischen dem ASV Cham und dem SV Fortuna Regensburg.
650 Zuschauer sorgten für eine starke Kulisse beim Bayernliga Nord-Duell zwischen dem ASV Cham und dem SV Fortuna Regensburg. – Foto: Florian Würthele

Bayernliga Nord

(+) Topwerte
1. TSV Nördlingen - SV Viktoria Aschaffenburg 0:4 - Zuschauer: 670
2. ASV Cham - Fortuna Regensburg 2:1 - Zuschauer: 650
3. FC Eintracht Bamberg - FSV Stadeln 0:0 - Zuschauer: 373

(-) Minuskulisse
FC Ingolstadt II - SSV Jahn Regensburg II 3:0 - Zuschauer: 170
DJK Don Bosco Bamberg - SpVgg Weiden 2:2 - Zuschauer: 170

Bayernliga Süd

(+) Topwerte
1. SV Kirchanschöring - TSV 1880 Wasserburg 3:2 - Zuschauer: 620
2. SV Erlbach - FC Deisenhofen 1:0 - Zuschauer: 405
3. FC Pipinsried - TSV Schwabmünchen 2:1 - Zuschauer: 386

(-) Minuskulisse
TSV 1860 München II - SV Schalding-Heining 1:1 - Zuschauer: 150

Landesliga Nordwest

(+) Topwerte
1. TSV Karlburg - TSV Eisingen 2:1 - Zuschauer: 300
2. TuS Leider - TuS Frammersbach 4:0 - Zuschauer: 250
3. FT Schweinfurt - TSV Windeck Burgebrach 2:6 - Zuschauer: 160

(-) Minuskulisse
TSV Aubstadt II - SpVgg Hösbach-Bahnhof 2:3 - Zuschauer: 130

Landesliga Nordost

(+) Topwerte
1. SC 04 Schwabach - ASV Weisendorf 0:0 - Zuschauer: 350
2. FC Eintracht Münchberg - SV Unterreichenbach 1:0 - Zuschauer: 300
3.SG Quelle Fürth - SpVgg Jahn Forchheim 2:1 - Zuschauer: 250

(-) Minuskulisse
ATSV Erlangen - TSC Neuendettelsau 0:0 - Zuschauer: 100

Landesliga Mitte

(+) Topwerte
1. SV Wenzenbach - DJK Vornbacg 3:2 - Zuschauer: 450
2. SC Luhe-Wildenau - FC Amberg 3:1 - Zuschauer: 370
3. TSV Kareth-Lappersdorf - SV Grainet 1:0 - Zuschauer: 250

(-) Minuskulisse
TSV Bogen - FC Tegernheim 2:0 - Zuschauer 191

Landesliga Südost

(+) Topwerte
1. SB Chiemgau Traunstein - Türkgücü München 3:0 - Zuschauer: 682
2. SSV Eggenfelden - TSV 1865 Murnau 0:6 - Zuschauer: 350
3. TSV Kastl - SV Nord Lerchenau 1:5 - Zuschauer: 230


(-) Minuskulisse
SpVgg Unterhaching II - FC Moosinning 4:2 - Zuschauer: 80

Landesliga Südwest

(+) Topwerte
1. TSV Rain/Lech - 1. FC Sonthofen 2:1 - Zuschauer: 270
2. VfB Durach - TSV Jetzendorf 1:0 - Zuschauer: 234
3. FC Stätzling - SC Olching 2:2 - Zuschauer: 150

(-) Minuskulisse
FV Illertissen II - TSV 1865 Dachau 2:0 - Zuschauer: 56