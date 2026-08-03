Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

Das erste Ferienwochenende in Bayern liegt hinter uns. Der Fußball macht freilich im August keine Pause. Wir haben für euch wieder die Zuschauerzahlen aus dem Verbandsbereich.
(+) Topwerte
1. 1. FC Schweinfurt 05 - TSV 1860 München 2:2 - Zuschauer: 7.500
2. SV Wacker Burghausen - FC Bayern II 2:0 - Zuschauer: 2.394
3. SpVgg Greuther Fürth II - SpVgg Bayreuth 0:2 - Zuschauer: 1.700
(-) Minuskulisse
1. FC Nürnberg II - SpVgg Unterhaching 1:2 - Zuschauer: 291
(+) Topwerte
1. TSV Nördlingen - SV Viktoria Aschaffenburg 0:4 - Zuschauer: 670
2. ASV Cham - Fortuna Regensburg 2:1 - Zuschauer: 650
3. FC Eintracht Bamberg - FSV Stadeln 0:0 - Zuschauer: 373
(-) Minuskulisse
FC Ingolstadt II - SSV Jahn Regensburg II 3:0 - Zuschauer: 170
DJK Don Bosco Bamberg - SpVgg Weiden 2:2 - Zuschauer: 170
(+) Topwerte
1. SV Kirchanschöring - TSV 1880 Wasserburg 3:2 - Zuschauer: 620
2. SV Erlbach - FC Deisenhofen 1:0 - Zuschauer: 405
3. FC Pipinsried - TSV Schwabmünchen 2:1 - Zuschauer: 386
(-) Minuskulisse
TSV 1860 München II - SV Schalding-Heining 1:1 - Zuschauer: 150
(+) Topwerte
1. TSV Karlburg - TSV Eisingen 2:1 - Zuschauer: 300
2. TuS Leider - TuS Frammersbach 4:0 - Zuschauer: 250
3. FT Schweinfurt - TSV Windeck Burgebrach 2:6 - Zuschauer: 160
(-) Minuskulisse
TSV Aubstadt II - SpVgg Hösbach-Bahnhof 2:3 - Zuschauer: 130
(+) Topwerte
1. SC 04 Schwabach - ASV Weisendorf 0:0 - Zuschauer: 350
2. FC Eintracht Münchberg - SV Unterreichenbach 1:0 - Zuschauer: 300
3.SG Quelle Fürth - SpVgg Jahn Forchheim 2:1 - Zuschauer: 250
(-) Minuskulisse
ATSV Erlangen - TSC Neuendettelsau 0:0 - Zuschauer: 100
(+) Topwerte
1. SV Wenzenbach - DJK Vornbacg 3:2 - Zuschauer: 450
2. SC Luhe-Wildenau - FC Amberg 3:1 - Zuschauer: 370
3. TSV Kareth-Lappersdorf - SV Grainet 1:0 - Zuschauer: 250
(-) Minuskulisse
TSV Bogen - FC Tegernheim 2:0 - Zuschauer 191
(+) Topwerte
1. SB Chiemgau Traunstein - Türkgücü München 3:0 - Zuschauer: 682
2. SSV Eggenfelden - TSV 1865 Murnau 0:6 - Zuschauer: 350
3. TSV Kastl - SV Nord Lerchenau 1:5 - Zuschauer: 230
(-) Minuskulisse
SpVgg Unterhaching II - FC Moosinning 4:2 - Zuschauer: 80
(+) Topwerte
1. TSV Rain/Lech - 1. FC Sonthofen 2:1 - Zuschauer: 270
2. VfB Durach - TSV Jetzendorf 1:0 - Zuschauer: 234
3. FC Stätzling - SC Olching 2:2 - Zuschauer: 150
(-) Minuskulisse
FV Illertissen II - TSV 1865 Dachau 2:0 - Zuschauer: 56