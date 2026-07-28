Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

Nach den beiden Bayernligen und den Landesligen ist nun auch die Regionalliga Bayern in die neue Saison 2026/27 gestartet. Wir präsentieren euch die Zuschauerzahlen aus dem Verbandsbereich. Welche Partien lockten die Fans an, wo war der Besuch eher spärlich? Hier gibt`s wieder die Topwerte und Minuskulissen:
(+) Topwerte
1. TSV Aubstadt - 1. FC Schweinfurt 05 5:1 - Zuschauer: 2.844
2. SpVgg Bayreuth - FC Augsburg II 3:0 - Zuschauer: 1.712
3. SpVgg Unterhaching - SpVgg Greuther Fürth II 1:0 - Zuschauer: 1.664
(-) Minuskulisse
TSV Schwaben Augsburg - TSV Buchbach 1:1 - Zuschauer: 439
(+) Topwerte
1. SpVgg Weiden - ASV Cham 0:1 - Zuschauer: 1.024
2. SpVgg Bayern Hof - DJK Don Bosco Bamberg 2:0 - Zuschauer: 767
3. DJK Gebenbach - FC Ingolstadt II 3:1 - Zuschauer: 420
(-) Minuskulisse
SSV Jahn Regensburg II - TSV Nördlingen 1:1 - Zuschauer: 130
(+) Topwerte
1. TSV Schwabmünchen - TSV 1860 II 1:5 - Zuschauer: 802
2. SpVgg Landshut - SV Erlbach 1:0 - Zuschauer: 700
3. FSV Pfaffenhofen - TSV 1860 Rosenheim 2:0 - Zuschauer: 630
(-) Minuskulisse
FC Deisenhofen - SV Kirchanschöring 2:2 - Zuschauer: 150
TuS Geretsried - FC Pipinsried 0:5 - Zuschauer: 150
(+) Topwerte
1. DJK Hain - SpVgg Hösbach-Bahnhof 0:0 - Zuschauer: 530
2. TSV Karlburg - SV Alemannia Haibach 3:0 - Zuschauer: 250
2. TuS Röllbach - TuS Frammersbach 1:2 - Zuschauer: 250
(-) Minuskulisse
SV Vatan Spor - SC Sylvia Ebersdorf 1:5 - Zuschauer: 100
(+) Topwerte
1. SC 04 Schwabach - FC Eintracht Münchberg 2:2 - Zuschauer: 350
2. SpVgg Jahn Forchheim - FC Wendelstein 3:3 - Zuschauer: 300
2. SC Großschwarzenlohe - SV Unterreichenbach 2:3 - Zuschauer: 300
(-) Minuskulisse
SpVgg Bayreuth II - 1. SC Feucht 0:2 - Zuschauer: 70
(+) Topwerte
1. DJK Vornbach - FC Sturm Hauzenberg 2:2 - Zuschauer: 650
2. FC Amberg - SpVgg Lam 2:1 - Zuschauer: 381
3. 1. FC Bad Kötzting - TSV Kareth-Lappersdorf 2:1 - Zuschauer: 380
(-) Minuskulisse
SV Schwandorf-Ettmannsdorf - 1. FC Passau 0:2 - Zuschauer: 70
(+) Topwerte
1. SSV Eggenfelden - SV Aubing 0:1 - Zuschauer: 380
2. TSV Kastl - TSV Murnau 0:4 - Zuschauer: 335
3. SV Nord Lerchenau - VfB Forstinnig 1:1 - Zuschauer: 250
(-) Minuskulisse
SpVgg Unterhaching II - ESV Freilassing 0:1 - Zuschauer: 80
(+) Topwerte
1. 1. FC Sonthofen - VfB Durach 3:1 - Zuschauer: 450
2. Türkspor Augsburg - TSV Bobingen 0:2 - Zuschauer: 200
2. TSV Gersthofen - TSV 1860 Weißenburg 3:0 - Zuschauer: 200
(-) Minuskulisse
SV Manching - FC Memmingen II 1:4 - Zuschauer: 100
FC Stätzling - VfR Neuburgh/Donau 4:1 - Zuschauer: 100