 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

FuPa präsentiert euch die Zuschauerzahlen aus den bayerischen Verbandsligen (24.07. - 26.07.)

von Mathias Willmerdinger · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser
Kaum mehr Platz: Über 2.800 Zuschauer kamen ins Aubstädter Stadion, um sich das Eröffnungsspiel der Regionalliga Bayern anzusehen.
Kaum mehr Platz: Über 2.800 Zuschauer kamen ins Aubstädter Stadion, um sich das Eröffnungsspiel der Regionalliga Bayern anzusehen. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

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präsentiert von
ZF BKK
Regionalliga Bayern
Bayernliga Nord
Bayernliga Süd
Landesliga Nordost
Landesliga Nordwest

Nach den beiden Bayernligen und den Landesligen ist nun auch die Regionalliga Bayern in die neue Saison 2026/27 gestartet. Wir präsentieren euch die Zuschauerzahlen aus dem Verbandsbereich. Welche Partien lockten die Fans an, wo war der Besuch eher spärlich? Hier gibt`s wieder die Topwerte und Minuskulissen:

Regionalliga Bayern

(+) Topwerte
1. TSV Aubstadt - 1. FC Schweinfurt 05 5:1 - Zuschauer: 2.844
2. SpVgg Bayreuth - FC Augsburg II 3:0 - Zuschauer: 1.712
3. SpVgg Unterhaching - SpVgg Greuther Fürth II 1:0 - Zuschauer: 1.664

(-) Minuskulisse
TSV Schwaben Augsburg - TSV Buchbach 1:1 - Zuschauer: 439

Bayernliga Nord

(+) Topwerte
1. SpVgg Weiden - ASV Cham 0:1 - Zuschauer: 1.024
2. SpVgg Bayern Hof - DJK Don Bosco Bamberg 2:0 - Zuschauer: 767
3. DJK Gebenbach - FC Ingolstadt II 3:1 - Zuschauer: 420

Bekannter Zuschauer-Hotspot: Am Weidener Wasserwerk war wieder einmal die größte Bayernliga-Kulisse zu finden.
Bekannter Zuschauer-Hotspot: Am Weidener Wasserwerk war wieder einmal die größte Bayernliga-Kulisse zu finden. – Foto: Werner Franken

(-) Minuskulisse
SSV Jahn Regensburg II - TSV Nördlingen 1:1 - Zuschauer: 130

Bayernliga Süd

(+) Topwerte
1. TSV Schwabmünchen - TSV 1860 II 1:5 - Zuschauer: 802
2. SpVgg Landshut - SV Erlbach 1:0 - Zuschauer: 700
3. FSV Pfaffenhofen - TSV 1860 Rosenheim 2:0 - Zuschauer: 630

(-) Minuskulisse
FC Deisenhofen - SV Kirchanschöring 2:2 - Zuschauer: 150
TuS Geretsried - FC Pipinsried 0:5 - Zuschauer: 150

Landesliga Nordwest

(+) Topwerte
1. DJK Hain - SpVgg Hösbach-Bahnhof 0:0 - Zuschauer: 530
2. TSV Karlburg - SV Alemannia Haibach 3:0 - Zuschauer: 250
2. TuS Röllbach - TuS Frammersbach 1:2 - Zuschauer: 250

(-) Minuskulisse
SV Vatan Spor - SC Sylvia Ebersdorf 1:5 - Zuschauer: 100

Landesliga Nordost

(+) Topwerte
1. SC 04 Schwabach - FC Eintracht Münchberg 2:2 - Zuschauer: 350
2. SpVgg Jahn Forchheim - FC Wendelstein 3:3 - Zuschauer: 300
2. SC Großschwarzenlohe - SV Unterreichenbach 2:3 - Zuschauer: 300

(-) Minuskulisse
SpVgg Bayreuth II - 1. SC Feucht 0:2 - Zuschauer: 70

Landesliga Mitte

Dicht an dicht: 650 Zuschauer wollten das Nachbarschaftsderby in der Landesliga Mitte zwischen Vornbach und Hauzenberg sehen - Topwert in den Landesligen!
Dicht an dicht: 650 Zuschauer wollten das Nachbarschaftsderby in der Landesliga Mitte zwischen Vornbach und Hauzenberg sehen - Topwert in den Landesligen! – Foto: Robert Geisler

(+) Topwerte
1. DJK Vornbach - FC Sturm Hauzenberg 2:2 - Zuschauer: 650
2. FC Amberg - SpVgg Lam 2:1 - Zuschauer: 381
3. 1. FC Bad Kötzting - TSV Kareth-Lappersdorf 2:1 - Zuschauer: 380

(-) Minuskulisse
SV Schwandorf-Ettmannsdorf - 1. FC Passau 0:2 - Zuschauer: 70

Landesliga Südost

(+) Topwerte
1. SSV Eggenfelden - SV Aubing 0:1 - Zuschauer: 380
2. TSV Kastl - TSV Murnau 0:4 - Zuschauer: 335
3. SV Nord Lerchenau - VfB Forstinnig 1:1 - Zuschauer: 250

(-) Minuskulisse
SpVgg Unterhaching II - ESV Freilassing 0:1 - Zuschauer: 80

Landesliga Südwest

(+) Topwerte
1. 1. FC Sonthofen - VfB Durach 3:1 - Zuschauer: 450
2. Türkspor Augsburg - TSV Bobingen 0:2 - Zuschauer: 200
2. TSV Gersthofen - TSV 1860 Weißenburg 3:0 - Zuschauer: 200

(-) Minuskulisse
SV Manching - FC Memmingen II 1:4 - Zuschauer: 100
FC Stätzling - VfR Neuburgh/Donau 4:1 - Zuschauer: 100