Topwerte & Minuskulissen: Die Zuschauerzahlen vom Wochenende

Welche Partien haben am Wochenende die Fans in Fußball-Bayern angelockt? Wir haben wieder für euch die Zuschauerzahlen vom vergangenen Wochenende (08.05. - 10.05.) aus den Verbandsligen:
(+) Topwerte
1. Würzburger Kickers - SpVgg Unterhaching 4:0 - Zuschauer: 4.578
2. SpVgg Bayreuth - 1. FC Nürnberg II 0:0 - Zuschauer: 1.548
3. FC Bayern II - VfB Eichstätt 1:1 - Zuschauer: 869
(-) Minuskulisse
SpVgg Greuther Fürth II - FC Augsburg II 0:1 - Zuschauer: 284
(+) Topwerte
1. SpVgg Bayern Hof - TSV Neudrossenfeld 1:1 - Zuschauer: 775
2. SpVgg Weiden - FC Coburg 5:0 - Zuschauer: 671
3. FC Eintracht Bamberg - SC Eltersdorf 1:1 - Zuschauer: 650
(-) Minuskulisse
FC Ingolstadt II - SV Fortuna Regensburg 2:2 - Zuschauer: 38
(+) Topwerte
1. SV Kirchanschöring - FC Gundelfingen 2:0 - Zuschauer: 908
2. TSV Nördlingen - TSV 1860 München II 0:1 - Zuschauer: 580
3. SV Erlbach - SV Schalding-Heining 2:0 - Zuschauer: 452
(-) Minuskulisse
Türkspor Augsburg - FC Pipinsried 2:5 - Zuschauer: 50
(+) Topwerte
1. DJK Dampfach - 1. FC Bad Kissingen 0:2 - Zuschauer: 350
2. DJK Schwebenried/Schw. - TSV Großbardord 1:3 - Zuschauer: 270
3. DJK Hain - 1. FC Fuchsstadt 3:1 - Zuschauer: 240
(-) Minuskulisse
ASV Rimpar - TuS Leider 2:0 - Zuschauer: 80
(+) Topwerte
1. TSC Neuendettelsau - FC Eintracht Münchberg 0:3 - Zuschauer: 350
2. SC 04 Schwabach - 1. SC Feucht 3:1 - Zuschauer: 300
2. SpVgg Jahn Forchheim - TSV Windeck Burgebrach 2:0 - Zuschauer: 300
(-) Minuskulisse
FC Vorwärts Röslau - SG Quelle Fürth 2:7 - Zuschauer: 78
(+) Topwerte
1. 1. FC Bad Kötzting - TB Roding 2:0 - Zuschauer: 300
2. TSV Seebach - SV Etzenricht 5:0 - Zuschauer 220
3. SpVgg Lam - TSV Bad Abbach 2:0 - Zuschauer: 200
(-) Minuskulisse
SV Schwandorf-Ettmannsdorf - DJK Vornbach 5:1 - Zuschauer: 100
(+) Topwerte
1. TSV 1860 Rosenheim - ESV Freilassing 3:0 - Zuschauer: 414
2. TSV 1865 Murnau - TSV Karlsfeld 3:0 - Zuschauer: 300
3. TSV Kastl - SV Dornach 2:2 - Zuschauer: 215
(-) Minuskulisse
SVN München - SB Chiemgau Traunstein 0:6 - Zuschauer: 35
(+) Topwerte
1. FSV Pfaffenhofen - FC Ehekirchen 3:0 - Zuschauer: 500
2. TSV Schwabmünchen - TSV 1865 Dachau 3:2 - Zuschauer: 200
3. SV Manching - SV Cosmos Aystetten 2:2 - Zuschauer: 170
(-) Minuskulisse
FV Illertissen II - TSV Jetzendorf 1:0 - Zuschauer: 25